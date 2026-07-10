Colombia

Colombiana afirmó estar retenida desde hace días en un aeropuerto de Malasia maltratada y en malas condiciones: “Llevo 28 horas sin comer”

Karol Ramírez pide ayuda porque las autoridades le retiraron su pasaporte y su equipaje. Además, denunció que ha permanecido sin poder dormir ni alimentarse adecuadamente y aseguró que comparte el lugar con otras mujeres, entre ellas menores de edad

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Karol Ramírez denuncia que está retenida en un aeropuerto de Malasia tras no poder ingresar al país - crédito @karoramirezd/IG

La modelo y creadora de contenido colombiana Karol Ramírez encendió las alarmas entre sus seguidores luego de publicar varios videos en sus historias y perfil de Instagram en los que denunció estar retenida en un aeropuerto de Malasia desde su llegada al país asiático.

Visiblemente afectada, la joven explicó que todo comenzó el pasado 8 de julio, cuando viajó con la intención de ingresar al país como turista. Sin embargo, al pasar por los controles migratorios, las autoridades le informaron que no podía entrar porque no contaba con la visa requerida.

Según contó, tras conocer la decisión solicitó que le permitieran regresar al lugar desde donde había viajado. No obstante, en lugar de abordar un vuelo de inmediato, fue trasladada a una habitación mientras, supuestamente, la aerolínea gestionaba un nuevo itinerario para su retorno.

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Me dijeron que me iban a retener en un cuarto mientras la aerolínea con la que había venido me proporcionaba otro vuelo para volver. Han pasado dos días y no me han dado respuesta”, explicó.

La colombiana Karol Ramírez denunció que está retenida en un aeropuerto de Malasia - crédito @karoramirezd/IG
La colombiana Karol Ramírez denunció que está retenida en un aeropuerto de Malasia - crédito @karoramirezd/IG

Ramírez aseguró que, una vez fue conducida a esa sala, funcionarios migratorios le retiraron tanto el pasaporte como el resto de sus documentos y su equipaje, dejándola únicamente con el bolso que llevaba consigo.

La colombiana afirmó que esa situación la dejó completamente indocumentada y sin posibilidad de movilizarse ni siquiera dentro del aeropuerto.

Además, relató que durante la madrugada de ese día en el que fue retenida un funcionario de Migración le indicó que, si quería acelerar su regreso, podía comprar un nuevo pasaje por su cuenta.

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La joven aseguró que siguió esa recomendación y adquirió un tiquete con otra aerolínea. Sin embargo, poco después le informaron que ese vuelo no era válido porque debía comprar uno con la misma compañía aérea en la que había llegado a Malasia.

Karol Ramírez contó por qué la retuvieron en Malasia - crédito @karoramirezd/IG
Karol Ramírez contó por qué la retuvieron en Malasia - crédito @karoramirezd/IG

Según explicó, canceló el primer boleto —pese a que le advirtieron que perdería el dinero— y adquirió un segundo pasaje para la noche del 9 de julio, pero afirmó que continuó retenida y sin recuperar su documentación.

“A las cuatro de la mañana vino un chico de migración y me dice que si yo no quiero esperar, yo puedo comprar un boleto. Voy, cancelo el otro vuelo, que no me iban a devolver dinero, y compro un vuelo con la aerolínea que él me dijo, pero sigo acá...”, aseguró.

En su denuncia, Karol Ramírez también contó las condiciones en las que, según ella, permanecía mientras esperaba una solución. Afirmó que llevaba más de un día sin poder alimentarse correctamente y sin un lugar adecuado para descansar.

Explicó que pidió autorización para salir a cambiar dinero y comprar comida, pero aseguró que las autoridades se lo negaron.

La denuncia de Karol Ramírez desde un aeropuerto de Malasia - crédito @karoramirezd/IG
La denuncia de Karol Ramírez desde un aeropuerto de Malasia - crédito @karoramirezd/IG

“No soy la única que está aquí. Son más de diez mujeres en un cuarto, sentadas en unas sillas (...) Llevo 28 horas sin comer. Les pedí el favor de que si me dejaban ir a cambiar dinero para poder comer algo. Me dijeron que no, que eso no era problema de ellos”, denunció.

También indicó que únicamente podía salir de la habitación para ir al baño y que siempre debía hacerlo acompañada por un policía.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de su relato fue la descripción del trato recibido por parte de algunos funcionarios.

“Son irrespetuosos. Te tratan de una manera horrible... Los tratos son horribles. Te tratan como si fueras una criminal. Cuando trato de preguntar por información o simplemente por mis documentos, me responden que eso no es problema de ellos y que ellos están solucionando otras cosas”, aseguró la colombiana.

La joven insistió en que su único deseo era regresar a Colombia y pidió ayuda para que su caso fuera conocido y pudiera recibir orientación sobre los pasos a seguir, especialmente porque ya se ha comunicado con diferentes organizaciones y no le han dado la colaboración correspondiente.

Lo único que estoy pidiendo es que me dejen volver a casa. Quiero poder llegar a Colombia porque ya no quiero estar más aquí... Hoy les pido su ayuda para que me ayuden a compartir, porque estoy sola acá, sin respuesta... Lo único que quiero es llegar a Colombia sana y salva. Pero en estos momentos no puedo comprar ningún tiquete porque ya me han hecho perder los tiquetes”, puntualizó.

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