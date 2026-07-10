Propuesta del Gobierno Petro a pocos días de dejar el poder preocupa a los operadores turísticos: “Afectaría gravemente a los emprendedores”

El nuevo borrador del turismo desata un choque entre las plataformas y los hoteles - crédito Reuters

La publicación del nuevo borrador del decreto que modificaría las reglas del Registro Nacional de Turismo (RNT) abrió un nuevo frente de discusión entre el Gobierno y varios gremios del sector turístico en Colombia.

Mientras organizaciones que representan a las viviendas turísticas y a las plataformas digitales advirtieron que la propuesta impondría cargas adicionales a miles de emprendedores, el gremio hotelero respaldó la iniciativa y aseguró que contribuirá a combatir la informalidad.

La controversia surgió luego de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicara para comentarios el proyecto de decreto que busca actualizar el funcionamiento del RNT y establecer nuevas obligaciones para prestadores de servicios turísticos, incluidos quienes ofrecen alojamientos a través de plataformas digitales.

PUBLICIDAD

En un comunicado conjunto, la Asociación Colombiana de Viviendas Turísticas (Asohost) y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) manifestaron su preocupación por el contenido del documento y solicitaron que la propuesta sea revisada antes de su expedición.

El Ministerio de Comercio publica un borrador para cambiar las reglas del Registro Nacional de Turismo - crédito Cámara Colombiana de Comercio Electrónico

Según las organizaciones, el borrador “impone nuevas cargas para los emprendedores de viviendas turísticas que ofrecen plataformas digitales, equiparándolas con la hotelería tradicional, pese a las diferencias entre ambos modelos”, una situación que, en su criterio, podría afectar a miles de familias que obtienen ingresos mediante esta actividad.

Los gremios señalaron que el proyecto fue divulgado cuando restan pocas semanas para el cambio de Gobierno y cuestionaron que, pese a los espacios de concertación desarrollados durante varios meses, las observaciones técnicas presentadas por el sector no fueron acogidas.

PUBLICIDAD

“Aunque se reconoce que existieron mesas de diálogo entre Gobierno, agremiaciones, emprendedores y plataformas digitales, la realidad es que ninguna de las recomendaciones presentadas en esos espacios fue incorporada al texto publicado”, afirmaron en el comunicado.

Asohost advierte sobre nuevas cargas para las viviendas turísticas

Entre los principales reparos expuestos por Asohost y la CCCE está el aumento de requisitos documentales para quienes ofrecen viviendas turísticas, además de la creación de un sistema de interoperabilidad cuya implementación, según sostienen, no cuenta con una estructura claramente definida.

El nuevo borrador del RNT divide al turismo - cortesía

Las organizaciones consideran que el decreto traslada nuevas responsabilidades a las cámaras de comercio sin precisar cómo se financiará el sistema ni cuáles serán los mecanismos para garantizar su funcionamiento.

PUBLICIDAD

A su juicio, esa situación podría generar retrasos en los trámites del Registro Nacional de Turismo, herramienta que, según destacaron, ha sido determinante para avanzar en la formalización del sector y que, para 2025, registraba un crecimiento superior al 109%.

Los gremios también advirtieron que las consecuencias del proyecto irían más allá de quienes administran alojamientos turísticos, ya que impactarían a toda la cadena económica vinculada con la actividad.

De acuerdo con las cifras citadas en el comunicado, durante 2024 las plataformas digitales de alojamiento generaron un impacto económico superior a 10,6 billones de pesos y respaldaron más de 215.000 empleos en Colombia.

PUBLICIDAD

Los hoteleros apoyan la reforma al registro turístico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Asimismo, indicaron que el gasto realizado por los viajeros a través de este modelo benefició a otros sectores económicos con más de 9 billones de pesos, incluidos restaurantes, operadores turísticos, comercios y empresas de transporte.

Solo los restaurantes recibieron cerca de 2,8 billones de pesos, mientras que las actividades de entretenimiento alcanzaron 2,1 billones y las compras en establecimientos comerciales representaron aproximadamente 2 billones de pesos.

En ese contexto, Asohost y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico afirmaron que la regulación debe reconocer las diferencias existentes entre los distintos modelos de alojamiento y evitar imponer obligaciones que, en su concepto, podrían afectar la competitividad del turismo digital.

PUBLICIDAD

“Este borrador representa un nuevo golpe para un sector que hoy impulsa el empleo y el crecimiento económico del país. La regulación es necesaria, pero hacerlo imponiendo cargas que desconocen las diferencias entre los modelos de alojamiento puede terminar afectando a miles de familias y pequeños emprendedores”, señalaron las organizaciones.

Los gremios hicieron un llamado al Ministerio de Comercio para que incorpore los aportes técnicos entregados durante las mesas de trabajo y construya una regulación que fortalezca la formalización del sector sin generar barreras para los nuevos modelos de negocio.

Los gremios dicen que la propuesta sumaría trámites, pondría en riesgo ingresos de miles de familias y afectaría una cadena económica que mueve billones de pesos y sostiene empleo - crédito Google Maps

La preocupación frente al proyecto también fue expresada por la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.

PUBLICIDAD

Estas organizaciones advirtieron que el borrador podría exceder la potestad reglamentaria del Ministerio al trasladar funciones de inspección, vigilancia y control a actores privados, competencias que, según sostienen, corresponden exclusivamente a las autoridades.

A diferencia de las organizaciones que cuestionan el borrador, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) manifestó su respaldo a la iniciativa y aseguró que responde a una solicitud que el gremio venía planteando desde hace varios años.

“Para nosotros la publicación de este decreto es muy importante; esperamos que avance este trámite. Sin duda alguna, ha sido una solicitud del gremio (...) Estamos viendo una buena cantidad de prestadores que ponen un Registro Nacional de Turismo que ni siquiera existe. Así es que estas son las problemáticas que este decreto busca abordar”, dijo el presidente ejecutivo de Cotelco, José Andrés Duarte.

PUBLICIDAD