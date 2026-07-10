Denunciaron penalmente a las disidencias y al ELN por costreñimiento al sufragante: las acusan de favorecer a Iván Cepeda en las elecciones presidenciales 2026

Durante la contienda electoral hubo denuncias sobre presiones de grupos armados para ayudar a Iván Cepeda - crédito Europa Press/Colpresa

Durante las elecciones presidenciales de 2026 hubo varias denuncias sobre presiones por parte de grupos armados en zonas del país para garantizar la victoria de Iván Cepeda, entonces candidato presidencial del oficialismo.

Líderes de Cartagena del Chairá afirmaron a La Silla Vacía que la presión que ya habían denunciado en la primera vuelta continuó y se agravó para la jornada electoral que se desarrolló el domingo 21 de junio de 2026. Uno de ellos, que pidió reserva de su identidad por temor a represalias, relató: “Sigue la presión, dicen que no pueden aparecer votos en el caserío de Remolino del Caguán por el candidato Abelardo de la Espriella”.

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El mismo líder agregó que alias La Morocha, identificada como integrante del frente Rodrigo Cadete, habría enviado mensajes a las juntas de acción comunal. Según su testimonio, les advertía que después de las elecciones pasaría “junta por junta con listado en mano” y que debían presentarle los 3 Certificados Electorales, bajo amenaza de multas y sanciones.

Un segundo líder dijo que las disidencias de alias Calarcá también también habrían presionado a transportadores para movilizar en sus lanchas a votantes con recursos propios. Esa denuncia se suma a otras previas sobre la obligación de inscribir cédulas en puestos de votación ubicados dentro de áreas bajo control del grupo armado.

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La denuncia contra grupos armados por supuestas ayudas a Iván Cepeda

Los denunciantes señalaron que los hechos podrían constituir el delito de constreñimiento al sufragante y otros delitos electorales - crédito Misión Colombia Transparente

Una vez que la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral (CNE) reconocieron la victoria de Abelardo de la Espriella en las presidenciales, la organización Misión Colombia Transparente denunció penalmente a las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por constreñimiento al sufragante.

La denuncia señala que los grupos ilegales deben de responder por el presunto favorecimiento al entonces candidato presidencial, Iván Cepeda, y a su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, en 520 municipios y más de 5.000 puestos de votación.

“DENUNCIANTES: Misión Colombia Transparente Sergio Alzate González, Andrés Felipe Rodríguez Puerta, David Toledo Ospina. Los abajo firmante nos dirigimos respetuosamente a la Fiscalía General de la Nación con el fin de presentar DENUNCIA PENAL en contra de las disidencias de las FARC, la segunda Marquetalia, el ELN, y otros grupos ilegales, Iván Cepeda Castro y Aida Quilcue, y demás personas que resulten responsables, por hechos que podrían constituir el delito de constreñimiento al sufragante y otros delitos electorales conexos, en favor del candidato Iván Cepeda Castro y Aida Quilcue, aspirante a la Presidencia de la República de Colombia para las elecciones de 2026”, puntualiza el documento.

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Iván Cepeda ganó en 102 de los 139 municipios en riesgo extremo electoral en segunda vuelta

Iván Cepeda ganó en 102 de los 139 municipios en riesgo extremo electoral en segunda vuelta - crédito Cristian Bayona

El excandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, ganó en el 73,38% de los municipios clasificados por la Misión de Observación Electoral (Moe) como de riesgo extremo electoral en la segunda vuelta. De la Espriella se impuso en 37, que representaron el 26,6% de ese total.

El contraste también apareció en los márgenes de victoria. Cepeda superó el 90% de la votación en 15 de esos municipios, mientras que el presidente electo solo lo logró en uno.

El municipio donde Cepeda obtuvo su mayor respaldo fue El Litoral del San Juan, en Chocó, con 98,18% de los sufragios. Allí participó el 59,37 % del potencial electoral y el voto en blanco fue de 0,14 %.

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En Magüí Payán, Nariño, la participación llegó a 65,20% y el candidato oficialista obtuvo 97,59% de los votos. El voto en blanco fue de 0,37%.El tercer mayor porcentaje se registró en Jambaló, Cauca, donde votó el 87,89% del censo electoral, la participación más alta entre los 15 municipios con mayor apoyo a Cepeda. En ese lugar, 97,19 % de los votantes lo respaldó y el voto en blanco representó 0,58%.

Abelardo de la Espriella ganó las elecciones presidenciales en Colombia con 12.959.542 votos. El aspirante Iván Cepeda fue derrota con una leve diferencia de votos; logró 12.708.712 respaldos en las urnas - crédito Infobae Colombia

En Cumbitara, también en Nariño, la participación fue de 74,33% y Cepeda alcanzó 94,27% de los sufragios. En Olaya Herrera, en el mismo departamento, obtuvo 93,91% con una participación de 54,83%, mientras el voto en blanco marcó 0,46%.

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En los otros municipios donde superó el 90% se distribuyeron así: en Cauca, 93,89% en Almaguer, 93,69% en Toribío, 92,43% en Sucre, 92,28% en López, 90,76% en Argelia y 90,24% en Bolívar. En Chocó logró 90,64% en Medio San Juan, 90,10% en Sipí y 90,03% en Bajo Baudó; en Nariño alcanzó 92,79% en El Charco.