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Shakira denunció imágenes falsas creadas con inteligencia artificial: “Me alivia saber que mis fans saben reconocer la realidad”

La cantante dio a conocer que su equipo ya tomó medidas para dar de baja las fotos, mientras que sus fans apuntaron hacia una de las posibles fuentes de las imágenes

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Shakira emitió un comunicado en el que denunció la circulación de imagenes suyas fabricadas con inteligencia artificial - crédito @shakira/Instagram
Shakira emitió un comunicado en el que denunció la circulación de imagenes suyas fabricadas con inteligencia artificial - crédito @shakira/Instagram

Shakira alertó en la tarde del jueves 9 de julio sobre la circulación de imágenes suyas generadas por inteligencia artificial que la muestran en escenarios inexistentes o junto a personas con las que no ha tenido relación.

La colombiana, a través de una publicación en sus historias de Instagram, señaló que varias de estas imágenes se usan para publicidad de marcas con las que no tengo contratos o para alimentar rumores falsos”, y aseguró que su equipo ya se encuentra trabajando activamente para identificar y desmentir estas fabricaciones.

La artista reconoció que la aparición de este tipo de contenidos forma parte del avance tecnológico que vive la sociedad, aunque subrayó la importancia de la verificación de los hechos. “Entiendo que es parte de convivir con la revolución tecnológica a la que todos estamos sujetos”, afirmó la barranquillera.

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La publicación (escrita en español y en inglés) incluyó un mensaje dirigido a su audiencia internacional, en el que agradeció el apoyo y la capacidad de sus fans para detectar rápidamente los contenidos alterados. “Me alivia saber que mis fans saben reconocer la realidad y distinguir lo que ha sido producido por inteligencia artificial”, escribió.

La cantante anunció que su equipo de trabajo ya estaba en marcha para borrar de circulación las imágenes falsas que la involucran - crédito @shakira/Instagram
La cantante anunció que su equipo de trabajo ya estaba en marcha para borrar de circulación las imágenes falsas que la involucran - crédito @shakira/Instagram

La preocupación de la cantante refleja una tendencia creciente en la que figuras públicas se ven afectadas por la manipulación digital de su imagen, impulsada por el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial capaces de crear contenido visual difícil de distinguir de la realidad.

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En este contexto, y tras la publicación del comunicado, varios usuarios y cuentas de fans de Shakira en X apuntaron hacia una cuenta en particular, @ShakiraVerse, donde se compartieron fotografías en las que la cantante aparece besando al actor Manuel García-Rulfo. Dichas imágenes alimentaron especulaciones sobre una posible relación sentimental entre ambos y fueron denunciadas por los fans de la artista.

Seguidores de Shakira apuntaron en redes sociales hacia algunas de las presuntas cuentas responsables, incluida una que hizo circular una foto de la colombiana besando al actor Manuel García-Rulfo - crédito @shakira/Instagram
Seguidores de Shakira apuntaron en redes sociales hacia algunas de las presuntas cuentas responsables, incluida una que hizo circular una foto de la colombiana besando al actor Manuel García-Rulfo - crédito @shakira/Instagram

Ante las medidas tomadas por la barranquillera junto a su equipo de trabajo, la citada cuenta fue inhabilitada, si bien varios usuarios señalaron que optó por cambiarse el nombre para evitar el baneo de la red social.

Las especulaciones de un posible noviazgo entre la colombiana y el mexicano comenzaron a circular a mediados de junio de 2026, cuando ambos artistas fueron captados juntos por los paparazzi en Los Ángeles.

Shakira y Manuel Garcia-Rulfo fueron captados por paparazzis en Beverly Hills, desatando rumores de romance en junio pasado - crédito Backgrid/The Grosby Group
Shakira y Manuel Garcia-Rulfo fueron captados por paparazzis en Beverly Hills, desatando rumores de romance en junio pasado - crédito Backgrid/The Grosby Group

Durante su encuentro, compartieron una cena en el exclusivo Sunset Tower Hotel de Beverly Hills y, posteriormente, disfrutaron de una noche de baile en el club de salsa cubana El Floridita. Fueron dichas fotos las que fueron objeto de manipulación con herramientas de inteligencia artificial, según advirtieron los fans de Shakira.

"Dai Dai" de Shakira ingresó a Billboard en el puesto 75 en la última semana de junio - crédito @shakira/Instagram
Shakira afirmó en charla con Lele Pons que se encuentra soltera y prioriza tanto a sus hijos Milan y Sasha como su carrera musical - crédito @shakira/Instagram

En medio del revuelo mediático que generaron estas imágenes, la cantante aclaró su situación durante su aparición en el pódcast Suite 305 conducido por Lele Pons y que la tuvo a ella como la primera invitada del ciclo.

En la conversación, grabada en la habitación de un hotel en Miami, Shakira confirmó que actualmente no tiene pareja. La razón, según sus propias palabras, no es falta de interés sino de tiempo. “Por eso no tengo novio, no tengo nada... No hay tiempo de nada”, dijo entre risas.

La cantante explicó que da prioridad total a sus hijos Milan y Sasha, pero cuando estos pasan tiempo con su padre, Gerard Piqué, la barranquillera se enfoca en su carrera musical o su faceta empresarial. “Cuando se van aprovecho para trabajar. Entonces me lleno de trabajo todos los días, a toda hora. Casi no duermo para poder adelantar y cuando vengan, poder estar de lleno con ellos”, explicó. Y con humor, respondió a quienes imaginan una vida glamorosa de soltera: “La gente debe pensar: ‘Se la pasa rico soltera’. Pero es trabajar, trabajar, trabajar”, expresó, aludiendo a su sencillo de 2025.

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