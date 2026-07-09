Colombia

Ernesto Samper pidió al Gobierno saliente y al entrante dejar atrás la campaña y priorizar el empalme: “No es sano un nuevo frente de batalla”

El expresidente insistió en que las diferencias sobre las elecciones deben resolverse por las vías institucionales y con respuestas técnicas de las autoridades competentes

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El expresidente advirtió que no es conveniente para el país que el empalme se convierta en un nuevo escenario de disputa política - crédito Colprensa, Sergio Acero y Enea Lebrun/REUTERS
El expresidente advirtió que no es conveniente para el país que el empalme se convierta en un nuevo escenario de disputa política - crédito Colprensa, Sergio Acero y Enea Lebrun/REUTERS

El expresidente Ernesto Samper hizo un llamado al Gobierno saliente de Gustavo Petro y al entrante de Abelardo de la Espriella para que dejen atrás la confrontación propia de la campaña presidencial y concentren sus esfuerzos en desarrollar una transición institucional.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el exmandatario afirmó que el proceso de empalme no debe convertirse en un nuevo escenario de disputa política y advirtió sobre las consecuencias que, a su juicio, tendría mantener ese clima de confrontación.

“Sería bueno contarles a los integrantes del gobierno actual y los del futuro gobierno que la campaña por la presidencia ya terminó, y que no es sano para ellos ni para el país que conviertan el empalme en un nuevo frente de batalla. Resulta paradójico que el gobierno esté haciendo oposición sin haber dejado de ser gobierno y la oposición se comporte como si ya estuviera gobernando”, escribió Samper en la red social.

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Ernesto Samper hizo un llamado al Gobierno saliente y al Gobierno entrante para dejar atrás la confrontación propia de la campaña presidencial y concentrarse en una transición institucional durante el proceso de empalme - crédito @ernestosamperp/X
Ernesto Samper hizo un llamado al Gobierno saliente y al Gobierno entrante para dejar atrás la confrontación propia de la campaña presidencial y concentrarse en una transición institucional durante el proceso de empalme - crédito @ernestosamperp/X

Las declaraciones del expresidente también fueron ampliadas durante una entrevista concedida a María Jimena Duzán para su pódcast A Fondo, donde sostuvo que ambos gobiernos han incurrido en el mismo error al trasladar sus diferencias políticas al proceso de transición.

“Los dos están cometiendo el mismo error, y es que convirtieron el empalme en un campo de batalla. El uno diciendo que iba a explorar, que iba a denunciar todos los casos de corrupción que había, para eso se necesita una institucionalidad y él puede pedirle al procurador, a los jueces. Y el otro, Petro, porque no se resigna a que no haya ganado Cepeda”, manifestó.

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En ese mismo espacio, Samper se refirió a la situación derivada de los resultados electorales y a las denuncias que ha formulado el presidente saliente sobre un presunto fraude electoral.

Samper afirmó que, aunque Abelardo de la Espriella es el presidente elegido conforme al marco legal vigente, las denuncias sobre posibles irregularidades electorales deben ser investigadas por las autoridades competentes - crédito Sergio Acero/REUTERS
Samper afirmó que, aunque Abelardo de la Espriella es el presidente elegido conforme al marco legal vigente, las denuncias sobre posibles irregularidades electorales deben ser investigadas por las autoridades competentes - crédito Sergio Acero/REUTERS

“¿Cómo se resuelve eso? En este momento el presidente legalmente es ‘Abelardo Ladrón Espriella’. Eso es lo que indica el proceso legal de escogencia del presidente que está consagrado en las leyes colombianas. Pero eso no quiere decir que, si uno encuentra que detrás de ese proceso hubo algo torcido o que se cometió un delito muy grave que podría haber cambiado sustancialmente las cifras, el presidente no tenga derecho a que eso se investigue y que se sepa si tiene o no razón”, afirmó.

En ese sentido, agregó: “Yo creo que si se demuestra que ha habido unas cosas sorprendentes y que invalidarían los resultados, pues existen mecanismos institucionales para que eso se investigue y para que haya una decisión de un juez, apoyado técnicamente, para decidir eso. Pero estamos metidos en un conflicto ahí entre legalidad”, afirmó.

Las declaraciones se producen luego de que el expresidente también solicitara públicamente al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Registraduría Nacional del Estado Civil responder de manera técnica y jurídica a las dudas planteadas por el presidente saliente, Gustavo Petro, sobre la legitimidad de las elecciones del 21 de junio de 2026, en las que resultó elegido Abelardo de la Espriella.

Samper afirmó que la respuesta de las autoridades electorales no debe limitarse a defender la solidez del sistema electoral, sino que debe explicar de forma clara y sustentada los cuestionamientos formulados por el mandatario saliente para brindar certezas a la opinión pública - crédito @ernestosamperp/X

En un video publicado en su cuenta de X, Samper sostuvo que las denuncias formuladas por el mandatario no deben permanecer sin respuesta por parte de las autoridades encargadas del proceso electoral. “Las dudas y denuncias que ha expresado el presidente Petro sobre las pasadas elecciones no pueden quedar en el aire. Necesitan ser respondidas, bien sea por las autoridades electorales y el registrador o creando una comisión de expertos internacionales que, de una vez por todas, zanje definitivamente esta incertidumbre que se ha creado alrededor de las elecciones pasadas”, afirmó el expresidente.

Junto con el video, Samper reiteró su posición mediante un mensaje, en el que insistió en que las autoridades electorales deben pronunciarse sobre los cuestionamientos formulados por el presidente saliente.

No basta simplemente con decir y repetir que el sistema electoral colombiano es sólido y confiable. La opinión pública tiene derecho a conocer una respuesta técnica y jurídica a las dudas expresadas por el presidente, en relación con la legitimidad de las elecciones que muchos reconocimos”, escribió.

Asimismo, el expresidente planteó como alternativa o complemento la conformación de una comisión integrada por expertos nacionales e internacionales que analice las denuncias presentadas y contribuya a despejar las dudas surgidas alrededor del proceso electoral.

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