Millonarios daría la sorpresa en el mercado de fichajes: se le cayó negocio con un portero, pero llegaría otro

Durante la pretemporada, Millonarios ha practicado sin un portero porque Diego Novoa y Guillermo de Amores no fueron tenidos en cuenta - crédito Millonarios FC

Millonarios ha tenido problemas en el mercado de fichajes del segundo semestre de 2026, debido a que solo aseguró un refuerzo, por ahora, y le costó mucho trabajo encontrar un portero que reemplace a Diego Novoa y Guillermo de Amores, que ya no integran la plantilla actual.

En las últimas horas se conoció que se le habría caído una de las negociaciones a los azules, la cual parecía adelantada y solo faltaban los exámenes médicos y la firma de contrato.

Por fortuna para Millonarios, al parecer, se encontró a un guardameta de experiencia y reconocido en la Liga BetPlay, pero no sería la persona esperada por los aficionados porque no quieren otro fichaje fracasado como ocurrió con Guillermo de Amores e Iván Arboleda en el último año.

PUBLICIDAD

Se caería uno, pero llegaría otro

Los embajadores dieron un timonazo en su portería, pues ninguno de sus hombres funcionó para defender los tres palos y renovó el puesto, por eso no amplió el contrato de Diego Novoa y busca la rescisión del vínculo de Guillermo de Amores, al que le queda un año.

El periodista Felipe Sierra anunció inicialmente que Cristopher Varela no llegaría a Millonarios por un “problema familiar”, el cual le impidió el viaje a Bogotá para los exámenes médicos y el anuncio.

Cristopher Varela le habría quedado mal a Millonarios por una situación personal que le impidió el viaje a Bogotá - crédito @PSierraR/X

El venezolano era uno de los nombres que apareció en los últimos días por su rendimiento en su equipo y la Copa Libertadores, pero de la nada se cayó la negociación y dejó “viendo un chispero” a los embajadores.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el mismo periodista informó que James Aguirre sería el nuevo portero de Millonarios, ya que era parte de la lista que el club analizó hace semanas y, aparentemente, llegó a un acuerdo para salir de Once Caldas y en los próximos días firmará su contrato.

James Aguirre, portero de mucho reconocimiento en Once Caldas hasta 2025, llegaría a Millonarios - crédito @PSierraR/X

El único problema con el arquero de 34 años es su continuidad en 2026, pues perdió el puesto con Joan Felipe Parra y no sumó minutos en lo que va del año; su última actuación con los manizaleños fue el 13 de noviembre de 2025, en Liga BetPlay contra el Deportivo Cali.

PUBLICIDAD

Universitario, primer rival en pretemporada

Los azules practican en su sede deportiva antes de viajar a Lima, donde disputarán el primero de sus dos amistosos de pretemporada que pondrán a prueba la nómina del técnico Fabián Bustos, que está obligado a pelear por el título de la Liga BetPlay y la Copa Colombia.

Millonarios se prepara para enfrentar a Universitario el sábado 11 de julio, desde las 3:30 p. m., en el estadio Monumental de la capital peruana, donde espera una buena cantidad de hinchas para ver el rendimiento de la plantilla para el segundo semestre de 2026.

Millonarios hasta ahora confirmó un refuerzo, pero sigue sin anunciar a nadie para la portería - crédito Millonarios FC

Por el momento, los azules tienen como caras nuevas a Daniel Ruiz y el fichaje de Francisco Chaverra, además de Darwin Cortés que, junto a Ruiz, llegaron de sus respectivos préstamos, y seguramente aparecerán en el campo de juego en Lima para el amistoso.

PUBLICIDAD

Finalmente, Millonarios aún busca los dos porteros, un lateral derecho y un volante mixto, pues renovó el contrato de David Mackalister Silva y recuperó a Carlos Darwin Quintero, así que aseguró la posición de creativo por otros seis meses, junto con Daniel, y aún no se sabe si el club buscará un delantero como reemplazo de Falcao García, al que se le terminó el vínculo el 30 de junio.