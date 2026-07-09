Así va jugar el Atlético Nacional de Lucas González: “Para ganar la tercera Copa Libertadores”

Atlético Nacional buscará desorganizar el rival para encontrar los espacios que le permitan generar ocasiones de gol y así ganar los partidos, de acuerdo a lo que explicó su nuevo director técnico, Lucas González - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional buscará ganar los partidos ganando la posesión del balón y proponiendo siempre en el arco rival. Eso aseguró Lucas González, nuevo director técnico del equipo en su presentación en la sede de Guarne, sobre el mediodía del 9 de julio. González aseguró que el principio de la idea de juego que tendrá el Rey de Copas es: “Dejar la vida por la camiseta porque así nos lo exige la historia. Vamos a buscar ganar el partido proponiendo en el arco rival, independientemente de si somos locales o visitantes”.

Lucas González tendrá como asistente técnico a Alexis Henríquez, exfutbolista de Atlético Nacional que fue el capitán en la conquista de la segunda Copa Libertadores para el club en 2016. “Eso es importante, la experiencia que él tiene y por eso está acá. Porque vamos a construir algo que en diez, siete, cinco o tres años nos va a permitir soñar con la tercera”, dijo González.

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Lucas González, director técnico de Atlético Nacional, explicó que no es una obviedad decir que su equipo va a jugar para ganar, porque hay conjuntos y jugadores que salen con la idea de no perder, y eso aumenta la posibilidad de que los resultados no sean positivos - crédito Atlético Nacional

Lucas González cumplió el sueño de regresar a Atlético Nacional

El entrenador de origen bogotano comenzó su exposición en el evento asegurando que su regreso al club, representa cumplir un sueño para él y su familia. “Yo ya estuve acá entre 2021 y 2022, después de vivir casi 15 años en el exterior. Dirigí las divisiones menores del club. Ahora, regresar como director técnico del primer equipo es cumplir un sueño, antes de lo que esperaba”, dijo González en su primera intervención.

Ahora, González será el responsable de liderar un equipo que sueña con volver a ganar títulos. Esos de los cuales ya tiene 37 a lo largo de su historia. Para lograr eso, agregó que su idea de juego también estará basada en la profundización, antes que en la amplitud. “Es más importante ser profundo, buscar entrar al área rival cuando antes, que tener amplitud porque sí. Y para lograrlo tendremos más el balón que el rival. De todo esto, ustedes se podrán enterar cómo lo entrenamos porque no vamos a cambiar nuestra metodología cuando ustedes vengan”, siguió diciendo el director técnico.

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Lucas González, el nuevo director técnico de Atlético Nacional, explicó que su principio de idea de juego será marcar más goles que el rival - crédito Atlético Nacional

¿Y cuándo no se pueda profundizar?

Se utilizará la posesión del balón segura, es decir, pases con poco riesgo de ser interceptados frente al bloque que presente el rival, buscando que uno de los adversarios salte las líneas y venga a buscar el balón, así dejará un espacio que será responsable de atacarlo para generar esa profundidad, explicó González. “No podemos perder el balón y si lo hacemos necesitamos recuperarlo lo antes posible”, agregó.

González también precisó que para encontrar esos espacios, que permitan la profundización, será fundamental desorganizar al rival. Entre otros, con ese método de la posesión del balón segura. Así buscará generar peligro en los rivales de Atlético Nacional.

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Franco Armani levantando la Copa Libertadores 2016, que significó el segundo título en este torneo para Atlético Nacional - crédito Colprensa

Entrar al área: más posibilidad de que las opciones terminen siendo gol

Y es que esa profundización es importante para Lucas González, porque de acuerdo a lo que explicó, hay más probabilidad de que una opción de gol termine siendo concretada si se entra al área. “Mostré ejemplos que comprueban que es así. No es rematar por rematar desde donde nos toque. Es lograr entrar al área, porque solo así tendremos más opción de marcar”, siguió diciendo el entrenador bogotano.

En esa búsqueda por entrar al área rival será fundamental aprovechar los espacios a la espalda que deje el adversario de Atlético Nacional, según González. “Y tenemos los jugadores para hacerlo. Atlético Nacional tiene jugadores de primerísimo nivel, unos con proceso de Selección Colombia y otros que se proyectan a llegar allá. El plantel nos ha recibido de la mejor manera”, concluyó el entrenador González.

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El primer partido oficial y por competencia que tendrá el Atlético Nacional de Lucas González será el sábado 25 de julio a las 2:00 p.m. en Tunja, ante Boyacá Chicó, en la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II.