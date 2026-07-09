Colombia

Corte Suprema dejó en firme el llamado a juicio contra Arturo Char por presunta compra de votos en el Atlántico

La Sala de Instrucción rechazó el recurso presentado por la defensa del exsenador y confirmó la acusación por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante

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Con la determinación de la Corte, el proceso pasará a la Sala Especial de Primera Instancia, que será la encargada de adelantar el juicio contra el excongresista - crédito Colprensa
Con la determinación de la Corte, el proceso pasará a la Sala Especial de Primera Instancia, que será la encargada de adelantar el juicio contra el excongresista - crédito Colprensa

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó el llamado a juicio contra el exsenador Arturo Char Chaljub por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante, dentro de la investigación relacionada con un presunto entramado de compra de votos en el departamento del Atlántico.

La decisión se produjo luego de que la defensa del excongresista interpusiera un recurso de reposición contra la determinación adoptada por la Sala en diciembre de 2025. Ahora, el jueves 8 de julio de 2026, los magistrados discutieron y aprobaron la ponencia que rechazó los argumentos de la defensa, con lo cual quedó en firme la acusación y el expediente será remitido a la Sala Especial de Primera Instancia, que será la encargada de adelantar el juicio.

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La investigación por una presunta red de compra de votos

De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, Char es procesado por su presunta participación en una organización dedicada a la compra de votos en el departamento del Atlántico, estructura que estaría relacionada con irregularidades registradas durante el proceso electoral desarrollado en octubre de 2017.

Según el expediente, las actividades investigadas se habrían desplegado desde la sede política conocida como Casa Blanca, ubicada en Barranquilla, lugar que hace parte central de las investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción electoral.

Dentro del proceso también aparece mencionada la excongresista Aída Merlano Rebolledo, quien fue condenada en primera y segunda instancia por estos hechos. La investigación tomó fuerza tras el allanamiento realizado a la sede política, donde las autoridades encontraron 18 computadores con listados de personas, números de cédula, letras de cambio y recibos de caja.

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En ese procedimiento también fueron incautados $261 millones en efectivo y una pistola Glock negra, elementos que hacen parte del material probatorio incorporado al expediente sobre la presunta operación de compra y venta de sufragios.

Noticia en desarrollo...

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