Colombia

Pedro Sánchez se desmarcó de Petro y reconoció a De la Espriella: “Ya las autoridades dijeron quién es el presidente a partir del 7 de agosto”

El ministro de Defensa afirmó que el papel de las fuerzas armadas será garantizar el cumplimiento de una transición pacífica, con lo que reiteró que el orden democrático depende del respeto a lo dispuesto en las urnas

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- crédito Ovidio González/Presidencia
A diferencia del presidente saliente, Gustavo Petro, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció el triunfo de Abelardo de la Espriella - crédito Ovidio González/Presidencia

En contraste con las afirmaciones del presidente saliente Gustavo Petro, que se resiste a aceptar el triunfo del abogado Abelardo de la Espriella, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, ratificó la autoridad de las instituciones electorales y con ello, reconoció al abogado como el mandatario electo de los colombianos.

“Ya las autoridades electorales dijeron quién es el presidente de Colombia a partir del 7 de agosto del 2026, es el doctor De la Espriella”, afirmó Sánchez el jueves 9 de julio, durante el acto de rendición de cuentas que se llevó a cabo en Bogotá. Pese a que se refirió a la legitimidad del triunfo de De la Espriella, el ex alto oficial reiteró que, hasta el 6 de agosto, Petro seguirá siendo el jefe de Estado de los colombianos.

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Con ello, quiso dejar en claro que el mandato popular y la legalidad prevalecen sobre cualquier especulación o conflicto político que exista. Su postura, en todo caso, representa un quiebre frente a la insistencia del primer mandatario de establecer una especie de resistencia civil, en la que se desconoce, junto al senador oficialista y perdedor de la contienda electoral, Iván Cepeda, los resultados del 21 de junio.

Aunque si bien reconoció al presidente electo Abelardo de la Espriella, el ministro de Defensa saliente, Pedro Sánchez, remarcó que debe lealtad al mandatario Gustavo Petro hasta el 6 de agosto - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS
Aunque si bien reconoció al presidente electo Abelardo de la Espriella, el ministro de Defensa saliente, Pedro Sánchez, remarcó que debe lealtad al mandatario Gustavo Petro hasta el 6 de agosto - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

Y es que Petro insiste en señalar la existencia de un presunto fraude cibernético durante los comicios, por lo que además apoyó una demanda que buscaría la nulidad de la elección ante el Consejo de Estado. Todo esto, mientras llama a sus seguidores a la “resistencia activa” con movilizaciones previstas para el 20 de julio, en el que dijo dará su último discurso como mandatario, en la jornada de instalación del nuevo Congreso.

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En este clima de incertidumbre, Sánchez indicó el compromiso del sector defensa y la fuerza pública como garantes de la democracia. “Eso es lo que cumpliremos nosotros: respetar esa decisión de una autoridad electoral y la que tuvieron los colombianos en las urnas. Y eso confirma aún más que la fuerza pública, el sector defensa, es un garante de la democracia”, declaró el ministro frente a la llegada del nuevo Gobierno.

Ministro de Defensa reiteró que el papel de la fuerza pública será “cumplir la Constitución y la ley”

Para Sánchez, el papel de las Fuerzas Armadas en la transición presidencial resulta esencial para asegurar el cumplimiento de la ley y la estabilidad institucional, pese a los intentos de desacreditación o presión desde diferentes frentes, incluidos el de la Casa de Nariño, frente a los múltiples señalamientos de Petro, que a través de sus redes sociales sigue sin aceptar la victoria de De la Espriella frente al congresista Cepeda.

Ilustración en acuarela de un hombre con barba y traje oscuro, una bandera colombiana y el Palacio de Nariño con sus columnas y estandartes nacionales.
Abelardo de la Espriella se posesionará el 7 de agosto de 2026, y en esa misma fecha entrará su gabinete ministerial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En consecuencia, el titular de Defensa fue enfático al definir la función de la fuerza pública durante el cambio de gobierno. “¿Cuál es el papel de la fuerza pública? Pues cumplir la Constitución y la ley. ¿Cuál es el papel del sector defensa? Pues apegado a la Constitución y la ley. Nada más. Es cumplir lo que diga el señor presidente dentro de sus facultades legales", expresó Sánchez en sus afirmaciones sobre el asunto.

Aunque luego añadió que su misión es apegarse al ordenamiento legal hasta el 6 de agosto “y cumplir las órdenes acorde a las facultades legales” que facultan al nuevo mandatario asumir el poder en la fecha prevista. De esta forma, el funcionario desestimó los rumores y versiones que circulan en redes sociales sobre posibles fracturas internas o posturas golpistas dentro de las filas militares, frente a la postura de Petro.

Imagen de referencia. Los tenientes coroneles retirados cumplían funciones operativas, de apoyo logístico, inteligencia, planeación y comando dentro del Ejército Nacional - crédito Colprensa
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió la integridad de las Fuerzas Militares frente al cambio de mando presidencial - crédito Colprensa

Y reiteró que lo que busca es transmitir confianza en la institucionalidad. “En esa transición la fuerza pública simplemente es esa columna vertebral que permite la transición de un Gobierno al otro con total respeto a la democracia, a la constitución y la ley. Ruido que se ha escuchado en las redes sociales es eso, ruido. Aquí la fuerza pública es garante de la democracia", reafirmó el ministro frente a lo que se avecina.

En ese orden de ideas, Sánchez concluyó que será “garante de lo que hayan decidido los colombianos en las urnas” y de los pronunciamientos de instituciones como la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral (CNE). “Pero también respetuosa de todas las decisiones que se tomen en términos legales”, sostuvo el ministro.

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