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Carlos Vives le apostó a la salsa durante su paso por Infobae Mundial, con guiño a Gardel incluido

Durante su charla con Marcelo Tinelli, el samario interpretó uno de los temas de su más reciente álbum, ‘El Último Disco’, compuesta y grabada junto al pianista Sergio George

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El cantante interpretó "Si yo volviera a nacer", uno de los temas que forma parte de 'El Último Disco', grabado junto al pianista y productor Sergio George - crédito Infobae

2026 fue el año marcado por Carlos Vives para la publicación de un nuevo álbum de estudio, luego de una temporada celebrando el 30 aniversario de La Tierra del Olvido y su participación en el proyecto Escalona nunca se había cantado así.

Titulado El último disco Vol.1, fue concebido como un intento de regresar a la esencia de concebir, grabar y fabricar los discos entendidos como formato físico, siendo ese el motivo por el que se proyectaron dos volúmenes, aludiendo a los discos de vinilo. Incluso el samario apostó por grabar en vivo, con toda la banda reunida en el estudio.

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Como parte de la promoción, Vives anunció una gira de conciertos que lo mantendrá ocupado durante todo 2026 y viene concediendo entrevistas de manera constante. Una de las más recientes fue en Infobae Mundial con Marcelo Tinelli, en la que recordaron anécdotas, hablaron de fútbol y hasta hubo tiempo para que el artista sorprendiera al conductor interpretando una salsa.

“Vamos a darle una canción que vos le quieras dedicar hoy a Argentina. Te está viendo todo un país”, le expresó Tinelli. El artista comenzó a meditar qué canción podía interpretar, mientras Tinelli lo provocaba: ¿Cuál tenemos ahí de los éxitos de Carlos. Yo porque no le quiero pedir, si no...?, dijo, haciendo referencia a una broma en la que el colombiano afirmó que estaba harto de que Susana Giménez le pidiera cantar siempre La Gota Fría.

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Carlos Vives pasó por Infobae Mundial y habló de su amor por el rock argentino y el parecido entre los uniformes de Unión Magdalena y San Lorenzo, el equipo por el que simpatiza Marcelo Tinelli - crédito Infobae
Carlos Vives pasó por Infobae Mundial y habló de su amor por el rock argentino y el parecido entre los uniformes de Unión Magdalena y San Lorenzo, el equipo por el que simpatiza Marcelo Tinelli - crédito Infobae

Mientras Tinelli se tomó un momento tras bambalinas para saludar a Walter Kolm, mánager de Carlos Vives, este le dijo que cantara Si Yo Volviera A Nacer, a lo que saltó entusiasmado. ¡Ay no! ¡Espérate!. ¿Muy loco si les canto una salsa?" afirmó el colombiano.

Luego del breve diálogo entre Tinelli y Kolm, Vives le contó lo que tenía en mente. “Mira, tengo una canción, una salsa. Me lancé a escribir una salsa y la produjo Sergio George. Pero me encantaría que oyeran lo que digo en esta canción”, expresó.

Acto seguido, Vives comenzó a cantar y pronto quedó claro por qué era una canción dedicada especialmente al público argentino: en una parte de la letra dice “Si yo volviera a nacer, que sea en el Río de la Plata, rodeado de las muchachas, cantando como Gardel”.

Al terminar la interpretación y entre los aplausos de Tinelli, el cantante explicó que ese verso le generó un dilema sobre a quién mencionar entre Gardel y Charly García. “Yo cuando la escribí dije: ‘Pongo Gardel, pongo Charly, pongo Gardel, pongo Charly’. Me tocó meterlos en una botellita y salió Gardel. Ganó mi abuelo”, afirmó, en referencia a la devoción que este sentía por el célebre referente del tango.

“Necesito que gane Argentina”: el motivo por el que Carlos Vives quiere que la Albiceleste repita Mundial

El cantante señaló que compartía demasiado vínculos con el país, motivo por el que esperaba que defendieran con éxito el título en el Mundial 2026 - crédito Infobae

El pasaje más emotivo de la conversación llegó cuando Vives recordó cómo vivió la final del Mundial de Catar 2022, en la que Argentina se consagró campeona. Estaba en un avión junto a su hijo menor, Pedro, y por un milagro lograron seguir el partido en el computador de la pasajera del asiento de adelante. La señal se cortó sobre Panamá y el desenlace llegó por boca del capitán del vuelo, ya en tierra, al aterrizar en Bogotá. “Dice el capitán: ‘Argentina es campeón’. Se fue todo el avión: ‘¡Waa!’”, relató el artista.

Para Vives, ese momento condensó su creencia en que hay un país representando a Latinoamérica, en el torneo. “Se da uno cuenta que siempre alguien nos puede representar”, dijo, antes de reiterar su deseo de que la copa permanezca en Sudamérica.

El intérprete de La Tierra del Olvido aseguró tener una razón muy concreta para torcer por Argentina en el Mundial: su equipo de trabajo más cercano es argentino.

“Necesito que Argentina sea campeona”, afirmó el cantante ante la sorpresa y las carcajadas de Tinelli.

La explicación llegó de inmediato. El mánager de Vives es argentino, y también lo es el presidente de la compañía discográfica con la que trabaja, identificado por Tinelli como Afo Garden. El conductor completó el cuadro al mencionar a Walter Kolm, representante del artista y amigo personal de ambos.

Con esa base, Vives trazó una ecuación que el estudio recibió entre risas: “Lo bien que me ha ido cuando negocio, cuando recién Argentina gana”. El artista detalló que, tras cada título de la selección argentina, aprovecha el buen humor de sus interlocutores para cerrar condiciones favorables. “Renuevo contrato. Subo tarifa”, remató, sin rodeos.

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