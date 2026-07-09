Mauricio Gómez Amín entregó detalles de la gira que hará en Estados Unidos con José Manuel Restrepo: “Una misión muy clara”

Mauricio Gómez Amín aseguró que buscan que las relaciones comerciales con Estados Unidos sean cordiales y que mejoren - crédito Senado

El ministro de Comercio, Industria y Turismo designado por el Gobierno entrante, Mauricio Gómez Amín, reveló que, para dar inicio a sus funciones, participará en una gira por Estados Unidos, con el fin de empezar a mejorar las relaciones comerciales con el Gobierno del presidente Donald Trump y conversar sobre los aranceles que se aplican a los exportadores colombianos.

De acuerdo con declaraciones que dio el jefe de cartera entrante a Noticias RCN, junto con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda y Crédito Público designado Miguel Gómez, visitarán Washington y Nueva York.

“Vamos a Washington con una misión muy clara, y es que Estados Unidos entienda que las relaciones a partir del 7 de agosto (fecha de posesión de Abelardo de la Espriella) con ellos cambian para bien. Serán relaciones cordiales, entendiendo que Estados Unidos es el más importante socio comercial y militar que ha tenido Colombia en los últimos años”, precisó el funcionario entrante.

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El ministro de Comercio designado viajará a Washington y a Nueva York con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda y Crédito Público designado Miguel Gómez - crédito Kylie Cooper/Reuters

En su estancia en Estados Unidos, se reunirán con funcionarios del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). También se encontrarán con integrantes de la banca multilateral y privada y estarán en el Departamento del Tesoro. Su agenda incluye, además, reuniones con más de 30 parlamentarios norteamericanos, que les permitirán acercarse a los partidos Republicano y Demócrata.

Las difíciles relaciones entre los gobiernos de Petro y Trump

Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos fueron tensas durante la administración del presidente Gustavo Petro, debido a diferencias ideológicas, toma de decisiones y discursos que tanto el mandatario colombiano como el jefe de Estado norteamericano hicieron. En su momento, el presidente Donald Trump advirtió que estaba evaluando hacer una incursión militar en Colombia, lo cual alertó a Gustavo Petro.

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En enero de 2025, los países atravesaron una crisis diplomática con repercusiones comerciales que encendieron las alarmas. El Gobierno Trump anunció la imposición de aranceles del 25% a las importaciones colombianas y la revocación de los visados que habían sido otorgados a algunos funcionarios de la administración Petro. Sin embargo, luego de mediaciones diplomáticas, la tensión cesó y se establecieron acuerdos entre las partes.

Las tensiones entre el Gobierno Petro y el de Trump alcanzaron a encender las alarmas por anuncio de aranceles aplicados a Colombia - crédito Juan Cano/Presidencia Colombia/Europa Press

El distanciamiento entre los gobiernos disminuyó en enero de 2026, cuando los jefes de Estado conversaron por llamada telefónica. “Hoy hemos hablado por teléfono por primera vez desde que es presidente. En la conversación toqué dos temas, para no alargarme, le dije, y una solicitud: se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidente. Si no se dialoga, hay guerra (…). Lo que sucedió hoy, después de mucho tiempo, es que hablamos, y restablecí comunicación por primera vez”, explicó el presidente Petro en un evento oficial realizado en la plaza de Bolívar de Bogotá.

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En conversación con El Heraldo, el ministro de Comercio entrante aseguró que el enfoque del Gobierno entrante es generar confianza a nivel local y a nivel internacional. Para ello, se tiene pensado implementar una agenda fiscal que sirva para estabilizar la economía nacional y otra agenda de crecimiento para que los sectores productivos del país cuenten con todas las herramientas requeridas para progresar.

Esa visión involucra la ejecución de varias medidas, entre ellas, la evaluación de impuestos y el desarrollo de un trabajo directo en las regiones. Además, la administración entrante pretende apuntarle a la transparencia del Gobierno para evitar que haya intermediarios y dar paso a la inversión y el crecimiento.

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El ministro de Comercio designado aseguró que el Gobierno entrante le apunta a incrementar la inversión en Colombia - crédito Luisa González/Reuters

“Vuelve la conversación abierta, franca, sincera, con alcaldes, con gobernadores, con empresarios, con microempresarios, con las cámaras de comercio, con los gremios. Y quiero pedirle, a través de El Heraldo, a sectores empresariales de Colombia que tengan la tranquilidad y la confianza de sacar ese portafolio de inversión y ponerlo al servicio de nuestro país”, dijo.