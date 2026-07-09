Colombia

Mafe Carrascal anunció la reducción de precios en medicamentos: “Más acceso para pacientes”

La representante del Pacto Histórico informó sobre la reciente reducción del 7% en medicamentos regulados, medida que busca trasladar la apreciación del peso al bolsillo de los colombianos

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Mafe Carrascal resaltó en video la decisión del gobierno de reducir precios de medicamentos regulados - crédito @MafeCarrascal/X

El Gobierno colombiano anunció una reducción del 7% en los precios de los medicamentos regulados, de acuerdo con la más reciente disposición de la Comisión Nacional de Regulación de Precios de Medicamentos (Cnpm).

La medida se da tras un análisis sobre el impacto de la valorización del peso frente al dólar y busca ajustar el valor de estos productos a la realidad económica actual, según informó la representante electa del Pacto Histórico Mafe Carrascal en un video difundido en la red social X.

La decisión citada por Carrascal fue explicada por Félix León Martínez, director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), quien indicó que el ajuste responde a la falta de variación en los precios de ciertos medicamentos, aun cuando la moneda nacional había mostrado una apreciación significativa.

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“La Comisión de Regulación de Precios de Medicamentos, que integra el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comercio y el Adres como delegado presidencial, realizó un análisis de la devaluación del dólar y la revalorización del peso. Detectó que los precios de los medicamentos no se reducían en Colombia pese al descenso del dólar y decidió intervenir revisando la fórmula que regula los precios en el contexto internacional”, señaló el funcionario.

Mafe Carrascal comunicó en X la baja de precios de medicamentos regulados por valorización del peso - crédito @MafeCarrascal/X
Mafe Carrascal comunicó en X la baja de precios de medicamentos regulados por valorización del peso - crédito @MafeCarrascal/X

El acuerdo, expedido dos semanas atrás según León Martínez, establece la actualización de la metodología de precios, con lo cual los medicamentos sujetos a regulación bajarán su valor en un 7%. Este ajuste se reflejará en los productos adquiridos tanto en farmacias como por el Estado para el sistema de salud pública.

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Según detalló León Martínez, “los medicamentos comerciales, que tienen poca salida en farmacias, sí experimentaron una baja, pero no ocurrió lo mismo con los institucionales, que son los que paga el Gobierno colombiano”.

Carrascal, en diálogo con el director de la Adres, resaltó la importancia de que el ajuste beneficie de manera directa a los usuarios. “¿Yo ya puedo ir a una farmacia y notar esta disminución en los precios?”, preguntó la representante, a lo que León Martínez respondió: “Sí, son precios regulados”.

No obstante, advirtió sobre una problemática detectada en la revisión de los gastos de las Entidades Promotoras de Salud (EPS): “El análisis de los gastos de las EPS en los últimos cuatro años mostró que, cada año, pagaban esos medicamentos por encima de los precios legalmente establecidos, con un sobrecosto de 500 mil millones de pesos”.

La representante Mafe Carrascal negó en redes sociales consumir sustancias psicoactivas, tras recibir múltiples insultos en redes - crédito @MafeCarrascal/X
Mafe Carrascal denunció que farmacéuticas no trasladaban la baja del dólar a los precios institucionales - crédito @MafeCarrascal/X

De acuerdo con la explicación de León Martínez, la medida se implementa luego de constatar que las farmacéuticas transnacionales no habían trasladado la baja del dólar a los precios institucionales.

“Lo que quiere decir que en la medida que el dólar bajaba, es decir, que el peso se valorizaba, estas transnacionales, estas farmacéuticas no bajaban sus precios”, expuso Carrascal en su intervención.

“Esto significa más acceso a medicamentos esenciales para pacientes con enfermedades huérfanas, cáncer, VIH, hemofilia y fibrosis quística”, afirmó Carrascal. La medida permitirá que personas que antes enfrentaban barreras económicas puedan disponer de tratamientos fundamentales para su salud.

Mafe Carrascal destacó rebaja del 7% en medicamentos regulados y señaló impacto directo para los usuarios - crédito @MafeCarrascal/X - Colprensa
Mafe Carrascal destacó rebaja del 7% en medicamentos regulados y señaló impacto directo para los usuarios - crédito @MafeCarrascal/X - Colprensa

Según Carrascal, la reducción promedio alcanza el 7,43% en el precio de 528 grupos de medicamentos ya regulados. “Mientras algunos hablan de acabar con los derechos, este Gobierno sigue tomando decisiones para cuidar la salud y el bolsillo de la gente”, expresó la representante.

La representante del Pacto Histórico calificó el cambio como un avance en la agenda del actual gobierno de Gustavo Petro. “El gobierno del cambio”, haciendo referencia al impacto que ha tenido la administración saliente.

Por último, el Gobierno busca así fortalecer las finanzas del sistema sanitario y garantizar un acceso más equitativo a terapias de alto costo, favoreciendo a quienes dependen de estos fármacos para preservar su calidad de vida.

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