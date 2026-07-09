Colombia

Joven activista climático Francisco Vera le envió una carta a Abelardo de la Espriella: estas fueron sus peticiones

El líder ambiental, que se viralizó en 2021 tras fundar el movimiento ambientalista Guardianes por la Vida, se encuentra en España. Desde allí, le envió una misiva al presidente electo para pedirle que no considere el ‘fracking’ como mecanismo de extracción

Guardar
Google icon
El joven Francisco Vera le envió una serie de exigencias al presidente electo, Abelardo de la Espriella, en especial, sobre el fracking - crédito Colprensa - Guardianes por la Vida/sitio web
El joven Francisco Vera le envió una serie de exigencias al presidente electo, Abelardo de la Espriella, en especial, sobre el fracking - crédito Colprensa - Guardianes por la Vida/sitio web

Francisco Vera Manzanares, el joven líder ambientalista colombiano —que ya tiene 16 años—, dirigente del movimiento Guardianes por la Vida, envió una carta pública al presidente electo, Abelardo de la Espriella, para pedirle que se comprometa con la protección ambiental, la defensa de los derechos humanos y la participación activa de Colombia en los organismos internacionales multilaterales.

En la misiva, enviada desde Cataluña, su lugar de residencia, Vera recordó que ya lleva siete años liderando el movimiento de niños y adolescentes enfocado en la justicia ambiental y la paz con la vida.

El activista, que además fue asesor infantil del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, recordó que “Colombia desempeña un papel esencial en la descarbonización de la economía, la protección de la biodiversidad y la defensa de los derechos humanos”.

PUBLICIDAD

El activista Francisco Vera le pidió a Abelardo de la Espriella la continuidad de Colombia en organismos como la ONU y la OEA - crédito @franciscoactiv2/X
El activista Francisco Vera le pidió a Abelardo de la Espriella la continuidad de Colombia en organismos como la ONU y la OEA - crédito @franciscoactiv2/X

El ‘fracking’: la propuesta del presidente electo y la postura del joven ambientalista

De la misma manera, expresó su preocupación por los anuncios del presidente electo sobre la posible implementación del ‘fracking’ en yacimientos no convencionales, de manera “responsable”.

Ese fue el punto que más atacó el líder ambientalista. Dijo que “en primer lugar, no existe un ‘fracking’ ”responsable": este método inexorablemente genera impactos nocivos sobre los territorios, las comunidades y el clima”.

Por tanto, señaló que el uso de esta técnica implica la emisión de metano, que es un gas “alrededor de 80 veces más potente que el dióxido de carbono en un periodo de 20 años”, y una alta demanda de agua, que puede llegar hasta 29 millones de litros por pozo.

PUBLICIDAD

El joven alegó en su carta que mantener una economía dependiente de los combustibles fósiles “nos ata al pasado y nos condena a la irrelevancia estratégica, mientras que los pasivos y perjuicios ambientales quedan como una herencia y deuda para los territorios, la nación y las futuras generaciones”.

Según Francisco Vera, no existe el fracking "responsable" - crédito Eli Hartman/Reuters
Según Francisco Vera, no existe el fracking "responsable" - crédito Eli Hartman/Reuters

Colombia en la ONU y la OEA: otra exigencia de Francisco Vera a De la Espriella

En el documento, Vera también le pidió al jefe de Estado electo que Colombia continúe en los organismos multilaterales como las Naciones Unidas, el sistema interamericano de derechos humanos y la Organización de Estados Americanos, que, según el activista “realizan contribuciones invaluables para el conjunto de la sociedad, y en particular para Colombia”,

Frente a la renuencia del presidente electo a estos organismos ante el impulso de una agenda “globalista”, visión también compartida por el canciller designado Ómar Bulo Escobar, Francisco Vera comentó que “retirarnos de estas instituciones constituiría un severo retroceso para el desarrollo nacional y nos aislaría de mecanismos esenciales para la democracia, la cooperación y la defensa de derechos”, manifestó.

Francisco Vera le escribió al presidente electo, Abelardo de la Espriella, que priorice los intereses de la sociedad y medio ambiente - crédito Guardianes por la Vida/Sitio web
Francisco Vera le escribió al presidente electo, Abelardo de la Espriella, que priorice los intereses de la sociedad y medio ambiente - crédito Guardianes por la Vida/Sitio web

Además, el líder ambientalista denunció la situación de riesgo que enfrentan los activistas y ambientalistas en el país.

“Colombia ha recibido el deshonroso reconocimiento de ser uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defendemos la vida de manera pacífica y democrática. Con tristeza, puedo afirmar de primera mano que el Estado colombiano ha abandonado a muchas personas que acudimos a él como defensores y víctimas”, señaló, a la vez que insistió en implementar el Acuerdo de Escazú y establecer medidas de protección reforzada.

De la misma manera, le pidió a Abelardo de la Espriella “garantizar la participación real, informada y significativa de las comunidades y de las nuevas generaciones” en las decisiones políticas que tengan efectos en el medio ambiente.

“El cuidado de la vida es un imperativo ético que no puede ser ignorado”, concluyó Vera en su carta, en la que exhortó al presidente electo a “no priorizar los intereses particulares o privados que puedan perjudicar el bien público más preciado del que disponemos: la naturaleza. Esperamos que estas consideraciones sean recibidas como una invitación firme, respetuosa y democrática a la construcción de un país que sitúe el cuidado de la vida en el centro de sus decisiones”.

Temas Relacionados

Francisco VeraAbelardo de la EspriellaFrackingCartaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El Museo de Bogotá celebrará sus 57 años con una agenda gratuita hasta el 10 de julio

Las actividades se desarrollarán en la Casa Sámano y la Casa de los Siete Balcones con exposiciones, conversatorios, talleres y experiencias para todas las edades, abiertas a familias, estudiantes y visitantes

El Museo de Bogotá celebrará sus 57 años con una agenda gratuita hasta el 10 de julio

Taxistas presentan a De La Espriella plan para modernizar el servicio y mejorar la seguridad

El gremio propuso créditos para renovar vehículos, digitalizar trámites, actualizar tarifas y ofrecer mejores condiciones laborales a los conductores

Taxistas presentan a De La Espriella plan para modernizar el servicio y mejorar la seguridad

Procurador Gregorio Eljach solicitó un empalme presidencial inmediato y respetuoso: “Un proceso administrativo obligatorio”

El jefe del Ministerio Público exhortó tanto a Abelardo de la Espriella como a Gustavo Petro cumplir con la ley y efectuar una transición pronta, “en completa paz y armonía”. Además ratificó los resultados electorales de la segunda vuelta

Procurador Gregorio Eljach solicitó un empalme presidencial inmediato y respetuoso: “Un proceso administrativo obligatorio”

Francisco Fydriszewski reveló cómo llegó al Junior de Barranquilla: Alfredo Arias fue clave

El delantero argentino salió del Independiente Medellín y firmó con el campeón de la Liga BetPlay, aunque contará con mucha competencia

Francisco Fydriszewski reveló cómo llegó al Junior de Barranquilla: Alfredo Arias fue clave

Millonarios aún no encuentra arquero para la Liga BetPlay: apareció un venezolano en carpeta

Aunque parecía que Javier Burrai sería el elegido por los azules, un guardameta que viene de jugar la Copa Libertadores entró en las posibilidades

Millonarios aún no encuentra arquero para la Liga BetPlay: apareció un venezolano en carpeta
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Abelardo de la Espriella les envió ultimatum a cabecillas del ELN y las disidencias de las Farc: “Tienen un mes para entregarse”

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

ENTRETENIMIENTO

El Mindo denunció que el negocio de sus padres fue asaltado: “Nadie nos puede robar las ganas de salir adelante”

El Mindo denunció que el negocio de sus padres fue asaltado: “Nadie nos puede robar las ganas de salir adelante”

Carlos Vives en Infobae Mundial: reconoció el ‘duelo’ que vive por la eliminación de Colombia y por qué quiere que Argentina sea el campeón

Carlos Vives confesó que veía ‘Videomatch’ pirateado y sorprendió a Tinelli con los vínculos históricos entre su equipo y San Lorenzo

Andrea Valdiri se pronunció tras supuesto accidente en el que se vio involucrada, en medio de protestas: “Me golpearon”

Una infidelidad del pasado tiene en la mira a la bionovela de Jessi Uribe y Paola Jara: dos de las actrices no pueden verse

Deportes

Infobae

Psicólogo de Atlético Nacional explicó cómo llegar a la mentalidad campeona para el próximo Mundial de la Selección Colombia

Francisco Fydriszewski reveló cómo llegó al Junior de Barranquilla: Alfredo Arias fue clave

Millonarios aún no encuentra arquero para la Liga BetPlay: apareció un venezolano en carpeta

Psicólogo explica cómo se pueden recuperar Dávinson Sánchez y Jáminton Campaz: Messi debe ser la referencia

La Selección Colombia derrotó a Argentina y se quedó con el oro en los II Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026: así quedó la tabla de medallería