Colombia

Oro en Colombia: cual es el precio del gramo fino este jueves 9 de julio

Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son lo que determinan el valor de las piezas de los metales preciosos

Guardar
Google icon
El precio de estos metales preciosos depende de muchas variables. (Infobae)
El precio de estos metales preciosos depende de muchas variables. (Infobae)

Ante la incertidumbre por la inflación y los incrementos que llegan a darse en las tasas de interés, muchas personas buscan la mejor manera de hacer crecer, o por lo menos preservar, su patrimonio a largo plazo. Una de las opciones más comunes para esto es la adquisición de oro, plata y platino, en sus diferentes versiones que, además de ser metales preciosos, sirven como una inversión un tanto segura.

Esto se debe a que el costo de estas piezas cambia constantemente y, aunque suele ser ascendente, en ocasiones llega a caer. Por eso, si se tiene en mente adquirirlos, lo mejor es estar actualizado sobre su cotización.

PUBLICIDAD

Precio del oro en Colombia hoy

Por gramo: $ 439.078

Por onza: $ 13.655.318

Venta de oro puro (24K): 439100.8

Compra de oro puro (24K): 439054.7

Cambio: -0,35

Requisitos para vender oro

Estos son los precios del oro por gramo, onza y 24k. (Reuters)
Estos son los precios del oro por gramo, onza y 24k. (Reuters)

El Banco de la República es una de las opciones más seguras para comprar y vender oro, sin embargo, en este último caso se deben cumplir una serie de requisitos para poder hacerlo.

Primero, compra solamente oro en su presentación aluvial libre de producción nacional, es decir, aquel metal precioso extraído de los ríos, sin que haya sido sometido a ningún tipo de modificación o tratamiento físico o químico, ya sea por extracción con mercurio, cianuro, lavado con ácidos y/o soda cáustica.

PUBLICIDAD

Es muy importante mencionar que el banco central colombiano no adquiere oro fundido, oro de veta, retal de joyería u oro procesado química o mecánicamente.

Se deben cumplir estas condiciones porque el oro que se busque vender será inspeccionado minuciosamente para verificar que cumple con los requisitos técnicos.

Cabe mencionar que el Banco de la República sólo puede comprar un mínimo de 50 gramos y un máximo de 2 mil gramos por día.

Además, se requiere tener el Registro Único Tributario (RUT) y del Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM) vigente.

También se tiene que contar con tres formularios: el Registro y Actualización de Terceros, el de Control en la Compra de Metales, así como el de Autorización para Pago por Transferencia Electrónica de Fondos.

Estos documentos los puedes encontrar en la página oficial del Banco de la República. También puedes consultar ahí requisitos extra para banqueros, comerciantes, miembros de la Área Especial de Reserva y demás tipos de vendedor de oro.

Temas Relacionados

Precio del oro en Colombiacolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Karola Alcendra habría revelado su embarazo durante una dinámica en ‘reality’ en el que participa: “Él no sabe”

La exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ no le habría revelado la novedad a su pareja, Eidevín López, por lo que tiene planeada una sorpresa para dársela al influenciador

Karola Alcendra habría revelado su embarazo durante una dinámica en ‘reality’ en el que participa: “Él no sabe”

‘Pipe Tuluá’ fingió pertenecer a comunidades indígenas para obtener beneficios judiciales y evitar su extradición a Estados Unidos

El gobernador indígena Juan Alberto Rosales negó haber suscrito los documentos de acreditación de Andrés Felipe Marín Silva

‘Pipe Tuluá’ fingió pertenecer a comunidades indígenas para obtener beneficios judiciales y evitar su extradición a Estados Unidos

Unos 35 colegios en concesión estarían a punto de cerrar en Bogotá, le dijo Daniel Briceño a Abelardo de la Espriella: “Más de 38 mil niños necesitan ayuda”

El representante electo del Centro Democrático también le pidió a la ministra de Educación designada, Vivian Morales, implementar acciones urgentes para garantizar la continuidad de los centros educativos

Unos 35 colegios en concesión estarían a punto de cerrar en Bogotá, le dijo Daniel Briceño a Abelardo de la Espriella: “Más de 38 mil niños necesitan ayuda”

Chontico Día resultados de hoy jueves 9 de julio, esta fue la jugada ganadora

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cinco números sorteados

Chontico Día resultados de hoy jueves 9 de julio, esta fue la jugada ganadora

Iglesia católica pide porque se superen las tensiones en el empalme entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella

Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal, hizo un llamado a fomentar el diálogo y la cooperación como respuesta a la incertidumbre política en Colombia

Iglesia católica pide porque se superen las tensiones en el empalme entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Abelardo de la Espriella les envió ultimatum a cabecillas del ELN y las disidencias de las Farc: “Tienen un mes para entregarse”

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

ENTRETENIMIENTO

Exesposa de Jhonny Rivera compartió imágenes con su nueva pareja y la reacción de Jenny López, actual esposa del cantante, sorprendió

Exesposa de Jhonny Rivera compartió imágenes con su nueva pareja y la reacción de Jenny López, actual esposa del cantante, sorprendió

La historia de los Ghetto Kids de Uganda, que bailarán con Shakira en la final del Mundial FIFA 2026

La presentadora Laura Tobón revela que sufrió “muchos abusos” cuando trabajó en televisión: “Tuve jefes muy horribles”

Juanda Caribe defendió a Mariana Zapata de ataques en redes tras confirmar su relación: “Intentan borrar su sonrisa”

Isabella Ladera preocupó a sus seguidores por video sobre su embarazo: “Duele mucho, no puedo caminar”

Deportes

España vs. Bélgica: hora y dónde ver en Colombia los cuartos del final del Mundial 2026

España vs. Bélgica: hora y dónde ver en Colombia los cuartos del final del Mundial 2026

EN VIVO - Mercado de fichajes en la Liga BetPlay II-2026: Atlético Nacional confirmó la salida de cinco jugadores

Atlético Nacional anunció la salida masiva de varias de sus figuras de la Liga BetPlay 2026

Jáminton Campaz se refirió a las amenazas que recibió tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026: “Nada justifica vivir con miedo”

Salome, hija de James Rodríguez, se publicó conmovedor mensaje tras la eliminación de la Tricolor del Mundial 2026: “Siempre Colombia”