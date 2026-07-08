Un hincha lanzó su televisor a la calle tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026: “Se acabó todo”

Un hombre con camiseta de la selección Colombia sacó un televisor de su casa a la calle para romperlo frente a la vivienda por la ira del resultado contra Suiza - crédito esviralvzla / Instagram

La eliminación de Colombia del Mundial 2026 en la jornada del 7 de julio de 2026 en el encuentro que definía su paso a cuartos de final causó reacciones encontradas entre los internautas, pues muchos tenían la ilusión de que el equipo avanzara aún más en la competencia.

Después de la derrota por penales ante Suiza, se difundieron varias escenas virales y una de ellas llamó la atención, pues se aprecia el momento en el que un hincha con la camiseta de la Tricolor arrojó su televisor a la calle con furia por el resultado del partido.

El video se difundió ampliamente en las redes sociales, convirtiéndose en una muestra del golpe emocional que dejó la salida de la selección del evento deportivo para los fanáticos del deporte y aquellos que por primera vez se animaban a seguir un Mundial.

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La grabación de escasos segundos muestra al aficionado al salir de su vivienda con el aparato en las manos y lanzarlo con fuerza contra el piso. En ese momento dice: “Hijueputa. Ya se acabó todo”.

El episodio se volvió tendencia en cuestión de horas y se convirtió en uno de los videos más compartidos entre usuarios de redes sociales como Facebook y X que estaban atentos a las reacciones tras la eliminación del equipo colombiano.

El hecho fue ampliamente comentado en las plataformas digitales en las que se habló del manejo de la ira - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El video fue interpretado por muchos como una reacción de frustración tras un partido que terminó definiéndose en penales y dejó al combinado nacional fuera del torneo después de tener enfrentamientos de alto nivel que terminaron en su victoria o empate.

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En las imágenes se puede apreciar que el televisor terminó destruido en medio del enojo del aficionado, que aparecía visiblemente afectado por la salida de la selección Colombia del Mundial.

La circulación del video causó una gran cantidad de comentarios en plataformas digitales. Entre los mensajes que se repitieron aparecieron frases como: “Pero qué culpa tienen los televisores”, “Sacó el TV viejito”, “La gente no se mide”, “Seguramente haciendo show” y “Pura mentira ese es un TV dañado”.

El material también fue acompañado por otras reacciones en tono irónico. Algunos usuarios escribieron: “Lo más seguro es que no servía” y “No entiendo jajaja el que se jode es él porque lo rompe y no saca nada y no soluciona nada”.

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Entre tanto, hubo algunos que se preocuparon por las reacciones violentas por un partido: “Eso lo hace aquel que primero no tiene control de sus emociones y segundo no le cuesta nada lo material”, “Qué culpa tiene el TV, imagínese si no controla su ira cómo será en su casa” y “Después dicen que las mujeres somos dramáticas”.

El hombre sorprendió con la acción, aunque algunos internautas creen que es actuado por el valor del electrodoméstico - crédito esviralvzla / Instagram

La eliminación de la selección Colombia alimentó un clima de desilusión entre seguidores que esperaban ver a la Tricolor entre los ocho mejores equipos del mundo, lo que se demuestra con el video del ciudadano, que algunos dicen que es un montaje para ganar vistas, aunque los medios digitales como Es viral Venezuela indican que el televisor quedó convertido en la “víctima” más del guayabo futbolero.

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Pese a los resultados del partido que definía el paso entre Colombia y Suiza a octavos, muchos afirman que el equipo se lució en el torneo.

Derrota por penales ante Suiza en los octavos de final de la Copa del Mundo, el martes 7 de julio de 2026 - crédito Lindsey Wasson/AP Foto

Cabe mencionar que en 2026 no solo se vio un masivo apoyo para la Tricolor, sino para la Copa Mundial de Fútbol en general, pues sectores que jamás se habían interesado por el fútbol decidieron unirse a la alegría del evento deportivo y así descubrieron a varias personalidades que se están robando la atención, como ocurrió con el caso de Vozinha, el arquero de Cabo Verde, y Erling Haaland, de Noruega.