Colombia

Bogotá abrió una “matriculatón” que ofrece bachillerato gratuito a vendedores informales y sus familias

Las admisiones fueron habilitadas durante la jornada del 7 de julio de 2026, con cierre el martes 14 del mismo mes, de 8:00 a. m. a 11:00 a. m.

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Una de las beneficiarias del programa, a punto de culminar su bachillerato - crédito Alcaldía de Bogotá
Una de las beneficiarias del programa, a punto de culminar su bachillerato - crédito Alcaldía de Bogotá

La Alcaldía de Bogotá lanzó la convocatoria “Matriculatón”, que ofrece bachillerato flexible y gratuito para vendedores informales, comerciantes de Plazas Distritales de Mercado, emprendedores del sector informal y sus familiares.

Desde el inicio de este programa social, 502 personas ya se beneficiaron en el proceso educativo, de las cuales 196 tienen un título de bachillerato y 91 continúan activas en su formación académica.

La estrategia tiene como objetivo acercar oportunidades educativas a quienes han sostenido durante años la economía social de la ciudad, permitiendo que mayores de 18 años culminen estudios de educación básica y media, según información oficial del Instituto para la Economía Social (Ipes) y la Secretaría de Educación del Distrito (SED).

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Los beneficiarios deben presentar un certificado de estudios y su documento de identidad - crédito Secretaría de Desarrollo Económico
Los beneficiarios deben presentar un certificado de estudios y su documento de identidad - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Se trata de una invitación a retomar ese sueño pendiente y demostrar que la educación sigue siendo una herramienta poderosa para mejorar las condiciones de vida”, expresó Jenyfer Juez, subdirectora de Formación y Empleabilidad del Ipes.

Las matrículas se realizan del 7 al 14 de julio, de 8:00 a 11:00 a. m., en los siguientes puntos habilitados:

  • Punto Vive Digital Veracruz (calle 17 #4-71, localidad de Santa Fe).
  • Punto Vive Digital Kennedy (calle 40 sur #78H-04, localidad de Kennedy).
  • Recinto Ferial 20 de Julio (carrera Quinta #30-19 sur, localidad de San Cristóbal, junto al Portal 20 de Julio de Transmilenio).

También se habilitó un formulario virtual disponible en la página web del Ipes, para los potenciales beneficiarios que prefieran inscribirse en línea. El proceso es totalmente gratuito y está dirigido a personas que no hayan culminado el bachillerato y a beneficiarios de programas del Ipes.

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Entre los requisitos para la matrícula se encuentran el último certificado de estudios cursados, copia de un recibo de servicio público, certificación de afiliación a EPS y documento de identidad.

En cuanto a la operación del programa, las clases se desarrollan en los tres puntos mencionados, de lunes a viernes en la jornada de la mañana, de manera que los estudiantes puedan continuar con sus actividades económicas mientras avanzan en su educación.

Cortesía: Ipes.
La iniciativa estará enfocada en vendedores informales de Bogotá - crédito Ipes

Testimonios de ciudadanas favorecidas

Desde la Alcaldía exaltan no solo la labor de los profesionales que llevan a cabo el programa, sino el trabajo de algunos de los graduados. Carmen Jiménez, estudiante del Bachillerato Flexible del Ipes, testificó: “Siempre quise estudiar, pero la vida me llevó por otros caminos. Hoy estoy terminando el bachillerato y entendí que la educación sí es una forma de revolución, porque transforma la manera en que uno ve el mundo y las oportunidades que puede alcanzar”.

Su caso se suma al de María Rosa Rodríguez, que a los 70 años volvió al colegio junto a su hijo, John Marcelo Vanegas. “Durante muchos años perdí oportunidades laborales por no tener el bachillerato. Pensé que ya era tarde para volver al colegio, pero encontré este programa y decidí intentarlo. Hoy estudio junto a mi mamá y siento que estoy construyendo un mejor futuro para mí y para mi hijo”, relató Vanegas Rodríguez.

Desde la Alcaldía de Bogotá reiteraron que este tipo de iniciativas buscan fortalecer las capacidades educativas de la población y contribuir a transformar sus proyectos de vida.

Bogotá instaló el nuevo Consejo Distrital de Vendedores Informales para el periodo 2026–2030

La Alcaldía de Bogotá también formalizó la instalación del Consejo Distrital de Vendedoras y Vendedores Informales para el periodo 2026–2030, un organismo que actuará como canal directo entre las necesidades del sector informal y las decisiones del gobierno distrital.

Según información oficial, el nuevo consejo ejercerá funciones durante cuatro años, con 19 voceros, uno por cada localidad habilitada de la ciudad.

Instalación del Consejo Distrital de Vendedores y Vendedoras Informales, en Bogotá - crédito Sebastián Villamil/Ipes
Instalación del Consejo Distrital de Vendedores y Vendedoras Informales, en Bogotá - crédito Sebastián Villamil/Ipes

El acto de instalación se llevó a cabo el jueves 2 de julio en el Jardín Botánico de Bogotá, en presencia de los secretarios de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, y de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, así como de la directora general del Ipes, Diana Catalina Arciniegas González.

La conformación del consejo se realizó mediante un proceso democrático bajo la campaña #YoDecido, que permitió a los comerciantes de las 19 localidades elegir primero a sus representantes locales.

Posteriormente, estos designaron a los 19 voceros encargados de llevar las propuestas de cada sector a la mesa distrital.

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