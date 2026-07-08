Colombia

Congresistas del Pacto denunciaron presunto fraude electoral, habría irregularidades en formularios E-14: “Supremamente delicados”

Los legisladores Alfredo Mondragón y Wilson Arias aseguraron que los hallazgos fueron revelados por expertos informáticos

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Los congresistas Alfredo Mondragón y Wilson Arias aseguraron que se harán las denuncias respectivas sobre las anomalías que encontraron los expertos en las actas E-14 - crédito @AlfreMondragon/X

El 7 de julio de 2026, el presidente Gustavo Petro, el excandidato presidencial Iván Cepeda Castro y la bancada del Pacto Histórico se reunieron en la Casa de Nariño. Al finalizar el encuentro, los congresistas Alfredo Mondragón y Wilson Arias entregaron detalles a la ciudadanía sobre lo que conversaron en el encuentro.

De acuerdo con el legislador Mondragón, uno de los temas que abordaron fue el presunto fraude electoral que, según el primer mandatario, se habría presentado en las elecciones presidenciales llevadas a cabo el 21 de junio de 2026 (segunda vuelta), en las que el abogado Abelardo de la Espriella resultó ganador.

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El representante a la Cámara por el Valle del Cauca aseguró que los expertos que han estado verificando los resultados electorales identificaron anomalías en los formularios E-14. Según el Consejo de Estado, esos documentos son las actas de escrutinio que llenan los jurados de votación en cada mesa, para registrar los resultados del cómputo de los votos que depositaron los ciudadanos en las urnas.

Los congresistas aseguraron que los expertos encontraron formularios E-14 vacíos que, posteriormente, fueron manipulados - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil
Los congresistas aseguraron que los expertos encontraron formularios E-14 vacíos que, posteriormente, fueron manipulados - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

“Expertos informáticos nos han manifestado las huellas que han encontrado de posible fraude en las elecciones presidenciales. Al parecer, se han identificado páginas de E-14 en las cuales unas quedaban vacías para luego poder manipularlas y de esa manera colocar las cifras que ellos quisieran”, precisó Mondragón.

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Por su parte, el congresista Wilson Arias informó que se están preparando debates y denuncias para exponer las presuntas irregularidades que detectaron. Aseguró que todas las medidas que se tomen para poner en evidencia los hechos harán parte de la institucionalidad y la formalidad.

Se trata de hallazgos supremamente delicados, que aún inclusive está siendo consolidada una parte de ella, pero ya dan cuenta de estos gravísimos hechos”, señaló.

Los congresistas aseguraron que están preparando denuncias por fraude electoral - crédito Registraduría Nacional
Los congresistas aseguraron que están preparando denuncias por fraude electoral - crédito Registraduría Nacional

En consecuencia, instó a la ciudadanía a defender las reformas sociales que se implementaron durante la administración de Gustavo Petro, algo que el mismo jefe de Estado y el excandidato presidencial Iván Cepeda también han solicitado en más de una oportunidad.

De igual manera, advirtió que sacarán a cualquier político que haga parte del proyecto de la izquierda que termine involucrado de alguna manera con el presidente electo Abelardo de la Espriella.

Hemos dicho que todo dirigente político que se deje seducir por las mieles del poder burocrático de Abelardo se tiene que ir de la organización, porque nosotros vamos es a defender de manera decidida las reformas sociales y a defender la democracia en Colombia”, precisó Mondragón.

Petro denunció fraude electoral y no reconoció a De la Espriella como presidente electo

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro advirtió sobre otro tipo de irregularidades que se han identificado en el proceso electoral que dio a De la Espriella como mandatario electo. Según indicó, en algunas mesas de votación del exterior, en las que el abogado obtuvo la mayor cantidad de votos, había jurados de votación provenientes de Colombia y no residentes en Estados Unidos o España. De acuerdo con el jefe de Estado, esto es ilegal.

Gustavo Petro denunció nuevamente fraude electoral y acusó intervención extranjera en los comicios presidenciales - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro denunció nuevamente fraude electoral y acusó intervención extranjera en los comicios presidenciales - crédito @petrogustavo/X

Además, reveló que varias personas resultaron ejerciendo su derecho al voto más de una vez y que la empresa BlackCube, supuestamente, suministró algoritmos electorales presuntamente “viciados”.

En consecuencia, se negó a reconocer a Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia y su sucesor. Indicó que hay un presunto fraude electoral que debe ser investigado y que impide que el nuevo mandatario tenga legitimidad para ejercer el cargo.

“El presidente de Colombia actual está ante las evidencias de un fraude electoral por vía algorítmica y con financiación extranjera prohibida en nuestra Constitución (...). El presidente de Colombia no reconoce la legitimidad del gobierno entrante. Abelardo no ganó las elecciones. Las mayorías nacionales quedan convocadas este 20 de julio a dar el grito de la independencia nacional en todas las plazas públicas”, aseveró.

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