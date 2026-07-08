Continúa el rifirrafe entre Sergio Fajardo y Gustavo Petro por desconocer a De la Espriella: “Sus desvaríos e irresponsabilidad”

Los dos líderes políticos protagonizaron una dura discusión en redes sociales - crédito Colprensa

El excandidato presidencial Sergio Fajardo, líder del centro político, marcó una posición firme contra el presidente Gustavo Petro, a quien le pidió que “recapacite” para que “no acabe con Colombia”, luego de las encendidas declaraciones del jefe de Estado en sus redes sociales, en las que aseguró no reconocer la presidencia de Abelardo de la Espriella e hizo un llamado a la “resistencia ciudadana”.

La pelea entre ambos líderes políticos se desató luego de que Fajardo vaticinara una “explosión social nunca antes vista en Colombia”, tras los señalamientos de Petro sobre presunto fraude en los comicios presidenciales y su firmeza en declarar “ilegítima” la victoria electoral de De la Espriella.

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El saliente mandatario se sintió aludido y le contestó por la misma vía: “¡Ay! Sergio, ¿hasta ahora se dio cuenta? Era una lucha entre la democracia y el fascismo como la hay en el mundo. En Colombia hicieron ganar con fraude el narcoparamilitarismo (sic)“.

Sergio Fajardo le respondió a Petro que está "desvariando" al no reconocer la derrota electoral de la izquierda - crédito @sergio_fajardo/X

La respuesta de Fajardo tampoco se hizo esperar y lo hizo usando los mismos términos: “¡Ay presidente! Quien tiene que darse cuenta es usted, que con sus contradicciones, sus desvaríos y su irresponsabilidad está propiciando un caos que puede llevarnos directamente a la violencia”,

Agregó: “Por una vez, recapacite. Perdieron las elecciones, acepte la derrota, respete la democracia. A partir del 7 de agosto puede hacer oposición. Es su derecho. No acabe con Colombia”, alegó.

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Qué encendió los ánimos entre Petro y Fajardo

La molestia del mandatario con el también exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín fue una reacción a la atribución directa a su responsabilidad discursiva en medio de un panorama político tan dividido.

En un video que publicó Fajardo, el excandidato habló de la suspensión del proceso de empalme, tanto por Abelardo de la Espriella, como por parte de Gustavo Petro. No obstante, afirmó que el presidente tiene una obligación más fuerte en moderarse por su posición de gobernante.

Mensaje de Gustavo Petro a Sergio Fajardo tras crítica sobre discurso - crédito @petrogustavo/X

“Peor imposible. Estamos jugando con candela. Lo que está pasando con el empalme es lamentable. Si seguimos por este camino, la cuerda se va a reventar mucho antes de lo que imaginábamos. No lo dudemos, el empalme es fundamental para hacer un buen gobierno. Este es el momento de la cordura, de la sensatez, de la moderación, de la serenidad. La principal responsabilidad es del presidente Gustavo Petro. Es él quien gobierna”, dijo.

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Explicó que “sus declaraciones erráticas, el desconocimiento de los resultados electorales, el afirmar que el presidente es Iván Cepeda, son declaraciones que le abren peligrosamente el camino a la violencia”.

Además, desafió tanto al presidente saliente como al mandatario electo con la petición de que dejen la campaña política a un lado.

“La campaña terminó. El presidente electo tiene que empezar a dar ejemplo desde ahora y mostrar que quiere unir a Colombia con hechos. Le corresponde actuar con respeto, con serenidad, transparencia y sentido institucional. Hay que saber perder y saber ganar. Suspender el empalme es un gran error. Por este camino vamos directo a una explosión social nunca antes vista en Colombia. Más vale que paremos ya”, agregó.

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Por su parte, desde el movimiento político de Sergio Fajardo, Protejamos la Constitución, exigieron al presidente respeto a la elección presidencial y defensa de la Constitución en Colombia.

El movimiento Protejamos la Constitución emitió un pronunciamiento tras la oficialización de la elección presidencial-crédito @ProtejamoslaC91/x

La reacción de la corporación se produjo después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó la victoria de Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia y Petro no aceptó los resultados, a la vez que dijo que el verdadero ganador fue Iván Cepeda.

En su comunicado, Protejamos la Constitución insistió en que la transición de poder debe mantenerse dentro del despliegue constitucional, en especial, porque “el CNE ha declarado oficialmente a Abelardo de la Espriella como presidente electo de la República de Colombia”.

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