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‘Influencer’ colombiana se volvió viral por su parecido con Erling Haaland y desató ola de reacciones en pleno Mundial 2026: “Como si fuera yo misma”

Ana Sofía Montoya contó que las comparaciones con el delantero noruego comenzaron como una broma entre sus seguidores, pero terminaron convirtiéndose en uno de los temas más comentados en sus redes sociales

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La creadora de contenido respondió con humor a las comparaciones, explicó que el tema se convirtió en un chiste recurrente entre ella y sus seguidores y confesó que incluso terminó soñando que era el propio Haaland disputando una final del Mundial - crédito @anasofiamontoyabe/TikTok

El impacto que ha generado Erling Haaland durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo se refleja en el terreno de juego, sino también en el universo digital. Mientras el delantero noruego pelea por convertirse en el máximo goleador del torneo y lidera a su selección en una histórica participación, miles de publicaciones, memes y videos relacionados con el atacante circulan diariamente en plataformas como TikTok, X e Instagram.

En medio de esa tendencia apareció el nombre de la creadora de contenido colombiana Ana Sofía Montoya, quien comenzó a recibir cientos de comentarios de usuarios que aseguran encontrar un parecido físico entre ella y el futbolista del Manchester City.

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La situación alcanzó tal nivel de viralidad que la propia influencer decidió pronunciarse a través de un video, donde respondió con humor a las comparaciones y relató cómo incluso terminó soñando que era el goleador noruego durante el Mundial. “Sí saben el chistecito que mantenemos acá entre nosotros de que yo soy Haaland, ¿cierto? Bueno, para empezar, elchistecito a veces me parece más chistoso que otras veces, porque yo he amado pensar que soy Haaland en este mundial”, expresó al inicio del video publicado en sus redes sociales.

Además de su rendimiento deportivo, Erling Haaland se ha convertido en un fenómeno cultural y digital gracias a su personalidad, su presencia en redes sociales y el impacto mediático que genera entre aficionados de todo el mundo - crédito Vincent Carchietta/REUTERS
Además de su rendimiento deportivo, Erling Haaland se ha convertido en un fenómeno cultural y digital gracias a su personalidad, su presencia en redes sociales y el impacto mediático que genera entre aficionados de todo el mundo - crédito Vincent Carchietta/REUTERS

La creadora de contenido explicó que ha seguido con atención la participación de la Selección de Noruega en el Mundial 2026 y aseguró que disfruta observando el desempeño del delantero. “Ante todo, Haaland lo ha hecho excelente. Yo pongo todos los partidos, me emociono como si fuera mi país, como si fuera yo misma”, comentó.

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Aunque afirmó que entiende el origen de las bromas, reconoció que todavía le sorprende que muchas personas consideren que ambos tienen un gran parecido físico.

Cada vez que Haaland sale en la pantalla, yo no puedo creer que en serio a ustedes les parezca que yo soy igual a esa persona, que lo quiero mucho, me parece chistoso, me vuelvo fanática de sus Snapchats, etcétera. Pero oigan, físicamente me parece muy triste que todos digan que me parezco a Haaland”, dijo entre risas.

El sueño en el que se convirtió en Haaland

La influencer reveló que incluso soñó que disputaba la final del Mundial 2026 como Erling Haaland, en un partido entre las selecciones de Noruega y Argentina - crédito @anasofiamontoyabe/TikTok
La influencer reveló que incluso soñó que disputaba la final del Mundial 2026 como Erling Haaland, en un partido entre las selecciones de Noruega y Argentina - crédito @anasofiamontoyabe/TikTok

Uno de los momentos que más llamó la atención del video fue el relato de un sueño que, según explicó la creadora de contenido, tuvo después de seguir uno de los partidos de Noruega durante el campeonato. La influencer contó que, tras observar el encuentro en el que Haaland marcó dos goles, soñó que ella misma era el delantero noruego disputando la final del Mundial.

“Anoche me fui a dormir después del partido de Noruega, después de haber metido dos goles (...) y sueño toda la noche que soy Haaland. No los estoy jodiendo, soñé que era Haaland”, relató.

Según explicó, el sueño transcurría durante una final frente a Argentina, partido en el que la selección europea se encontraba abajo en el marcador. “Era un sueño demasiado estresante porque iba perdiendo el Mundial. Creo que la final era contra Argentina, no me pregunten (...) Yo era Haaland, yo medía dos por cuatro y yo iba perdiendo. Messi me metía un gol y yo era como: ‘Santo Cristo’”, narró.

Finalmente, la influencer atribuyó esa experiencia al tiempo que ha dedicado a seguir todo lo relacionado con el Mundial y al constante flujo de publicaciones sobre el delantero noruego que aparecen en sus redes sociales. “(...) creo que me convencí a mí misma de que soy Haaland. Se me subieron los humos”, concluyó.

El rendimiento de Haaland ha impulsado una campaña histórica para Noruega, selección que consiguió clasificarse por primera vez a los cuartos de final de una Copa del Mundo y que busca seguir avanzando en el torneo enfrentando a Inglaterra por un lugar en las semifinales - crédito Dylan Martinez7REUTERS
El rendimiento de Haaland ha impulsado una campaña histórica para Noruega, selección que consiguió clasificarse por primera vez a los cuartos de final de una Copa del Mundo y que busca seguir avanzando en el torneo enfrentando a Inglaterra por un lugar en las semifinales - crédito Dylan Martinez7REUTERS

La historia de Ana Sofía Montoya se convirtió así en una muestra de cómo el “fenómeno Erling Haaland” durante el Mundial 2026 ha trascendido el ámbito deportivo; pues la atención que despierta el noruego va mucho más allá de sus estadísticas deportivas. Su imagen, marcada por su larga cabellera rubia, su imponente estatura de cerca de 1,95 metros y una personalidad espontánea, lo ha convertido en uno de los futbolistas más reconocibles del planeta y en un fenómeno permanente en las redes sociales.

El delantero consolidó gran parte de esa popularidad durante su etapa en el Manchester City, donde además de sus goles comenzó a mostrar una faceta más cercana mediante publicaciones y contenidos de entretenimiento. Su canal de YouTube, en el que comparte videos sobre distintos aspectos de su rutina diaria bajo el formato de “un día en la vida de Haaland”, reúne alrededor de 1,6 millones de suscriptores.

A ello se suma su participación como actor de voz en la película animada ViQueens, donde interpretará a un personaje vikingo que lleva precisamente el nombre de Haaland; y los numerosos memes y comparaciones con personajes de la cultura popular, como con Daemon Targaryen, personaje de la serie La casa del dragón.

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