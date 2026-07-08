Fenómeno de El Niño en Colombia: estos son los 16 escenarios de riesgo que podría vivir Bogotá

Bogotá identificó 16 escenarios de riesgo por el Fenómeno de El Niño, entre ellos incendios forestales, deterioro de la calidad del aire y desabastecimiento de agua - crédito Antonio Cascio/REUTERS

El inicio oficial del Fenómeno de El Niño en Colombia, confirmado por el Gobierno nacional y el Ideam el 11 de junio de 2026, ha puesto en alerta a Bogotá ante el riesgo de sequía, altas temperaturas y baja precipitación.

La capital enfrenta una serie de amenazas que pueden impactar de manera directa la vida urbana, la salud pública, la biodiversidad y la seguridad hídrica, por lo que las autoridades han activado un robusto plan de monitoreo, prevención y respuesta para mitigar sus efectos y proteger a la ciudadanía.

Principales riesgos detectados en Bogotá por el Fenómeno de El Niño

El Niño se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico tropical, lo que en Bogotá implica condiciones más secas y cálidas, con menor precipitación y un incremento significativo en la probabilidad de incendios forestales y desabastecimiento de agua. Las entidades distritales han identificado 16 escenarios de riesgo que pueden surgir durante la actual temporada, entre los que destacan:

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Incendios forestales y estructurales

Deterioro en la calidad del aire

Afectación a la biodiversidad

Proliferación de vectores y plagas

Heladas agrícolas

Aumento de enfermedades respiratorias e hipotermia

Disminución de niveles de embalses y desabastecimiento de agua potable

Problemas de salubridad, vertimientos en fuentes de agua y daño en redes de servicios públicos

Caída de árboles y afectación estructural de viviendas

La EAAB activó una estrategia de seguridad hídrica con siete pilares para proteger el abastecimiento de agua en Bogotá ante El Niño - crédito Iván Valencia/AP Foto

De acuerdo con el distrito, la experiencia acumulada en fenómenos anteriores ha permitido a Bogotá fortalecer su capacidad de preparación y respuesta, anticipando posibles emergencias y afinando los protocolos de gestión.

Acciones estratégicas para la prevención y manejo del riesgo Seguridad hídrica y abastecimiento

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) ha implementado una estrategia de seguridad hídrica basada en siete pilares, respaldada por organismos multilaterales y más de USD $18 millones en cooperación internacional. Entre las acciones destacadas están:

Modelación del sistema hídrico con el Banco Mundial e IFC.

Pilotos de reúso de agua tratada y recuperación de más de seis millones de m³ de agua.

Implementación de un protocolo de sequías y alertas tempranas junto al BID.

Inversiones por $63.000 millones en conservación de cuencas abastecedoras.

Estudios hidrogeológicos del acuífero de la Sabana con cooperación internacional.

Puesta en marcha de la Plataforma Multiactor para la gobernanza del recurso hídrico.

En paralelo, la Eaab mantiene una campaña para promover el uso responsable del agua, con énfasis en duchas cortas, cierre de llaves, uso eficiente de electrodomésticos, revisión de fugas y reutilización del recurso.

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Monitoreo, alerta y gestión de emergencias

El Idiger emitió la Circular No. 06 de 2026, instruyendo a todas las entidades del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Sdgr -CC) para ejecutar acciones preventivas y correctivas. Entre las medidas se destacan:

Monitoreo constante de variables meteorológicas y calidad del aire.

Actualización de mapas de riesgo y herramientas predictivas.

Centralización y coordinación de reportes técnicos sectoriales.

Activación de instancias de coordinación para la gestión de emergencias, soporte a evacuaciones y evaluación de daños en viviendas y unidades productivas.

El IDIGER ordenó medidas preventivas con la Circular 06 de 2026 y reforzó el monitoreo meteorológico, los mapas de riesgo y la coordinación de emergencias en Bogotá - crédito @Ambientebogota / X

Protección ambiental y de la biodiversidad

La Secretaría Distrital de Ambiente mantiene monitoreo permanente de la calidad del aire, con especial atención a contaminantes asociados a incendios forestales, y seguimiento a la biodiversidad y arbolado urbano. Se han fortalecido los controles a usuarios de aguas subterráneas y vertimientos, así como la protección de ecosistemas estratégicos mediante la ampliación de áreas de conservación y acuerdos de Pago por Servicios Ambientales.

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Se priorizan recorridos de inspección del arbolado en zonas de riesgo y se autorizan intervenciones para prevenir caídas que puedan afectar la seguridad ciudadana e infraestructura.

Preparación del sector salud

El sector salud de Bogotá activó su plan de contingencia, coordinando hospitales públicos y privados, Bomberos, Idigery el Ministerio de Salud para:

Monitoreo y alerta temprana de enfermedades asociadas al clima (deshidratación, infecciones respiratorias, crisis asmáticas, diarreas).

Verificación de planes de emergencia hospitalarios y disponibilidad de insumos.

Educación a la comunidad sobre el almacenamiento adecuado de agua y la protección ante el sol y el frío.

Capacidad de respuesta ante incendios y sequía

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá mantiene un plan preventivo robusto, con más de 600 unidades, 125 vehículos, cuatro brigadas forestales y 17 estaciones. Se realiza monitoreo permanente de riesgos de incendio, análisis hidrometeorológico, activación de alarmas y alertas, y entrenamiento especializado para la atención de emergencias en los Cerros Orientales y áreas de difícil acceso.

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El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá mantiene más de 600 unidades y 125 vehículos para responder a incendios y sequía, mientras el distrito pide ahorro de agua a la ciudadanía - crédito Alcaldía de Bogotá

El distrito exhortó a los bogotanos a mantener y mejorar los hábitos de ahorro y uso eficiente del agua. Localidades como La Candelaria, Barrios Unidos y Los Mártires han liderado el ahorro, pero otras como Usme y Ciudad Bolívar aún pueden optimizar su consumo.

Finalmente, para la Administración distrital, la colaboración ciudadana es clave para sortear los desafíos del Fenómeno de El Niño y garantizar el abastecimiento y la resiliencia de la ciudad para el segundo semestre del 2026 e inicios del 2027.