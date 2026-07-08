La Alcaldía de Bogotá rematará apartamentos desde $25 millones: dónde quedan y cuáles son los requisitos

La Alcaldía de Bogotá mantiene abierta una oferta de inmuebles del Distrito con precios desde $25,9 millones para ciudadanos y empresas - crédito Colprensa

La Alcaldía de Bogotá tiene abierta una oferta de inmuebles del Distrito con precios desde $25,9 millones, una estrategia con la que busca dar un uso más eficiente a bienes fiscales que no están destinados a proyectos institucionales y poner en el mercado apartamentos, lotes, locales comerciales y otras propiedades para ciudadanos y empresas.

Entre las opciones publicadas aparece una participación en una habitación del Hotel Selina Bogotá por $25.909.114, uno de los valores más bajos del catálogo.

También hay apartamentos en Horizontes Norte y Bel Horizontes Norte por montos cercanos a $154 millones y $157 millones, además de un lote con edificación por $667.760.534.

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Según el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, Dadep, la comercialización se concentra en el Portal Inmobiliario de Bogotá, en el que cada predio tiene información sobre ubicación, área, avalúo, fotografías, documentos técnicos y estado jurídico. La entidad es la encargada de administrar los bienes fiscales del Distrito y de publicar las condiciones de venta.

El catálogo de inmuebles de Bogotá incluye apartamentos, lotes, locales comerciales y una participación en una habitación del Hotel Selina Bogotá - crédito Portal Inmobiliario de Bogotá

La oferta incluye apartamentos, lotes, locales comerciales y otros inmuebles ubicados en distintas zonas de la capital. El precio varía según el tipo de bien, la localización, el tamaño y el avalúo comercial, por lo que el catálogo reúne opciones de distintos rangos para comparar antes de presentar una manifestación de interés.

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Entre los inmuebles mencionados en la oferta figuran un apartamento en Bel Horizontes Norte, interior 15 apartamento 104, por $157.600.800, y otro en Horizontes Norte, interior 14 apartamento 404, por el mismo valor.

También se ofrece un apartamento en Horizontes Norte, interior 14 apartamento 203, por $154.028.000, y otro en Bel Horizontes Norte, interior 1 apartamento 101, por $154.028.000, ambos ubicados en la localidad de Usaquén.

El listado incluye además un apartamento en el conjunto residencial Cristales del Mediterráneo por $334.390 y un lote de terreno con edificación por $667.760.534. La publicación indica que las condiciones y documentos de cada inmueble se pueden consultar en el portal antes de avanzar en el proceso.

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El Dadep concentra la comercialización en el Portal Inmobiliario de Bogotá, donde publica ubicación, área, avalúo, documentos técnicos y estado jurídico de cada predio - crédito Portal Inmobiliario de Bogotá

De acuerdo con el Distrito, el propósito de esta estrategia es optimizar la administración del patrimonio público y dar salida a activos que ya no están comprometidos con proyectos institucionales. La revisión previa de la información oficial busca que los interesados tomen decisiones con base en los datos técnicos y jurídicos de cada bien.

El modelo ha sido comparado con las llamadas casas de un euro en municipios de Italia, iniciativas que venden viviendas abandonadas por un precio simbólico a cambio de que los compradores asuman su restauración y los costos asociados.

En el caso de Bogotá, los inmuebles no se ofrecen a ese nivel de precio y el objetivo es distinto: canalizar la venta de bienes fiscales del Distrito a valores por debajo de otras alternativas del mercado.

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La entidad también informó sobre una jornada de remates de bienes inmuebles de la administración distrital, vinculada a la recuperación de cartera morosa por deudas como impuesto predial y de vehículos.

En esos casos, tras agotarse los plazos de cobro persuasivo y coactivo, el Distrito procede al embargo y posterior remate de apartamentos, casas, lotes y locales comerciales.

Para participar, cualquier persona mayor de edad o persona jurídica debe cumplir requisitos legales. El primero es consignar un depósito judicial equivalente al 40% del avalúo base del inmueble, suma que funciona como garantía de seriedad de la oferta.

La oferta de inmuebles del Distrito reúne opciones en distintas zonas de Bogotá y el precio varía según el tipo de bien, la localización, el tamaño y el avalúo comercial - crédito Portal Inmobiliario de Bogotá

La propuesta económica debe presentarse en sobre cerrado y no puede ser inferior al 70% del avalúo total del bien. También se exige presentar la cédula de ciudadanía o el NIT y el comprobante de pago del depósito judicial.

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Si la oferta no resulta ganadora, la administración devuelve el 100% del dinero consignado como garantía después de la audiencia de remate.

La adjudicación se define en una audiencia pública en la fecha y hora fijadas por la entidad, cuando se abren los sobres y se asigna el inmueble al postor con la mejor oferta económica que cumpla los requisitos de ley.

La consulta del catálogo completo, las fechas de las audiencias y los formularios de inscripción debe hacerse únicamente en la página oficial de la Secretaría de Hacienda de Bogotá o en los puntos de atención SuperCade autorizados. La recomendación oficial es evitar intermediarios para reducir el riesgo de estafas.

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