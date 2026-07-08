Colombia

Luisa Duque, novia de James Rodríguez, le dedicó un mensaje de admiración tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026: “Mi amor”

La modelo compartió en sus redes sociales una imagen emotiva y palabras de apoyo para el capitán de la selección, destacando su legado y acompañándolo en el cierre de su participación mundialista

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Luisa Duque, la modelo que conquistó a James Rodríguez y ahora brilla en el centro de la atención mediática - crédito @jamesrodriguez10 y @luisamariaduque11/IG
Luisa Duque acompañó a James Rodríguez y le rindió tributo tras la eliminación en el Mundial 2026 - crédito @jamesrodriguez10 y @luisamariaduque11/IG

La eliminación de la selección Colombia del Mundial 2026, tras la derrota en la tanda de penaltis frente a Suiza, no solo dejó un sentimiento de frustración en los aficionados, sino que también motivó muestras de apoyo a los futbolistas por parte de sus seres queridos.

Una de las reacciones más comentadas fue la de Luisa María Duque, pareja de James Rodríguez, quien utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje al capitán colombiano.

La modelo y creadora de contenido nacida en Pereira compartió en su cuenta de Instagram una imagen emotiva que reunió dos momentos clave en la carrera de James: un montaje donde aparece el futbolista abrazando su versión de 2014, año en el que se convirtió en goleador del Mundial y llevó a Colombia a alcanzar los cuartos de final por primera vez en su historia.

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Sobre la foto, la joven escribió: “Toda mi admiración, mi amor”, acompañando el mensaje con emojis que reflejaban tristeza y orgullo.

El mensaje de Duque se viralizó y motivó el reconocimiento de seguidores, quienes resaltaron el esfuerzo de James y el respaldo familiar durante el torneo - crédito @luisamariaduque11/ Instagram
El mensaje de Duque se viralizó y motivó el reconocimiento de seguidores, quienes resaltaron el esfuerzo de James y el respaldo familiar durante el torneo - crédito @luisamariaduque11/ Instagram

La publicación se viralizó rápidamente y generó cientos de mensajes entre los seguidores de ambos, quienes destacaron el compromiso y el esfuerzo de James a lo largo de la competencia. Durante el torneo, Duque acompañó a la familia del futbolista en los partidos y fue vista junto a Salomé, la hija de James, apoyando a la selección desde las tribunas.

A diferencia de otras figuras mediáticas, la pareja había optado por mantener su relación lejos de los reflectores, pero el Mundial 2026 marcó un punto de inflexión, ya que la presencia de Duque en los estadios y sus mensajes públicos confirmaron la solidez del vínculo. La modelo, de 23 años, se ha hecho un nombre en redes sociales gracias a su contenido sobre moda, estilo de vida y belleza, además de sus proyectos empresariales en el sector de la estética.

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El homenaje visual que compartió tras la eliminación de Colombia incluyó la imagen de James Rodríguez como capitán actual, con el trofeo de la Copa del Mundo en el fondo y un mensaje de agradecimiento por el legado que deja en la selección. Este gesto fue interpretado por muchos como una muestra de admiración y cariño hacia un futbolista que, a sus 34 años, suma una trayectoria histórica con el equipo nacional.

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