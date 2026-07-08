Petro cuestionó a Viviane Morales por anunciar que buscarán nuevos métodos para la financiación de las universidades públicas: “Algo grave”

La ministra de Educación designada por De la Espriella hizo el anuncio la mañana del miércoles 8 de julio de 2026 - créditos Juan David Duque / Reuters | @vivianemoralesh/IG

Luego de que en la mañana del miércoles 8 de julio de 2026 la ministra de Educación designada por el presidente electo Abelardo de la Espriella, Vivian Morales, asegurara en diálogo con Noticias Caracol que se buscarían nuevos métodos para financiar la universidad pública en el país, el presidente Gustavo Petro salió a reprochar esta afirmación de la también exfiscal general de la Nación.

“Precisamente el año pasado (2025) se logró en el Congreso la modificación de los artículo 86 - 87 de la Ley 30 (de 1992), que establece unos nuevos mecanismos de financiación para la universidad pública. Evidentemente, hay una asfixia financiera para las universidades y nos tocará entrar a reglamentar un nuevo método para determinar la financiación de las universidades públicas con base en esa ley que fue aprobada el año pasado", mencionó Morales en la recta final de la entrevista con el noticiero.

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Las palabras de la ministra designada hicieron que Petro se refiriera al tema en un extenso mensaje desde su cuenta de X. Esa misma mañana del miércoles se refirió al anuncio y afirmó que “significa algo grave”.

“La fórmula que dejamos para financiar la universidad pública que es ley hoy garantiza la expansión de la cobertura de las universidades públicas en Colombia, es un gasto que es la verdadera y más grande inversión de Colombia: Generalizar el conocimiento a nivel superior de manera gratuita y creciente para la juventud es la mayor inversión que un país puede hacer para progresar”, argumentó más adelante en su réplica el jefe de Estado, como defensa a lo que el considera un logro de su administración.

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Petro reaccionó a las declaraciones de Morales con un extenso mensaje vía X - crédito @petrogustavo/X

Según Petro, “con la nueva ley que aprobamos en el Congreso aumentamos ya para el nuevo semestre que recibirá la ministra 450.000 cupos adicionales a los que existían en el gobierno Duque”.

Ya en cifras, el presidente explicó que dicho valor de cupos corresponde a “casi medio millón de jóvenes que si no hubiera esa ley no estarían estudiando gratuitamente las carreras que escojan y en su territorio”.

Como un ejemplo de lo anterior, Petro recordó la apertura de “facultades de medicina gratuita para estudiantes en La Guajira y en muchas partes donde los niños mueren por desnutrición y falta de atención médica”.

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En palabras del jefe de Estado, lo que comentó Morales se puede traducir de esta forma, tal y como detalló en su publicación vía X: “El anuncio no significa más que van a suspender, para recortar gastos, el derecho a la educación en plena expansión en Colombia”.

La ministra designada se refirió a la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 - crédito @petrogustavo/X

El mandatario se atrevió a señalar que la ministra electa “va a apagar la luz del conocimiento en el pueblo para volver a la educación de élite y pagar por el Estado la universidad privada”.

En la parte final de su réplica, Petro advirtió a los estudiantes: “Ojo jóvenes de Colombia, hombre y mujeres, nos anuncian acabar con el crecimiento del Intelecto de la sociedad a través de volver a cerrar las puertas de la universidad pública y gratuita a los jóvenes de Colombia, a la que deben tener derecho todas y todos independientemente de su condición económica”.

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“Quieren apagar la luz del conocimiento”: Gustavo Petro tras anuncio de Viviane Morales

Una de las partes que más llamó la atención del mensaje del mandatario colombiano, tiene que ver con algo que no se asume como una orden o mandato, pero que deja suspicacias frente a una posible movilización, tal y como han venido denunciado desde la derecha.

“Hay que alistar todas las organizaciones dentro de las universidades y dentro de los barrios de los jóvenes que aún no pueden estudiar en la universidad”, destacó Petro, al agregar que por este motivo buscarían otro objetivo: revivir el Esmad.

Petro también se refirió al regreso del Esmad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Para eso reviven el Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios que fue transformada en la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden —Undmo—) para impedir el derecho de toda la juventud a la educación superior. Padres abelardistas, van a cerrarle la puerta de la universidad pública y gratuita y de calidad a sus hijos”, le dijo Petro a los padres y madres que votaron por el candidato de la derecha.

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Al final, Petro precisó que las reformas sociales de su gobierno “fueron para el pueblo y deben defenderse”, y “es el derecho del pueblo a la inteligencia y el saber de todos y de todas”.