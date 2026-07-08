Colombia

Técnico de la selección de Croacia no continuará en su cargo tras el Mundial 2026: así lo confirmó la Federación de Fútbol de ese país

Zlatko Dalić saldrá del cuadro balcánico después de nueve años, tras la eliminación en los dieciseisavos de final ante Portugal, en medio de la despedida de Luka Modrić, que cierra una etapa histórica

Guardar
Google icon
El entrenador de la selección de Croacia no continuará frente al cargo tras llegar a la final de Rusia 2018 y las semifinlaes de Qatar 2022-crédito Dylan Martinez/REUTERS-Foto de archivo
El entrenador de la selección de Croacia no continuará frente al cargo tras llegar a la final de Rusia 2018 y las semifinlaes de Qatar 2022-crédito Dylan Martinez/REUTERS-Foto de archivo

El 8 de julio de 2026, Zlatko Dalić dejó la selección de Croacia tras nueve años en el cargo, una salida que llegó después de la eliminación ante Portugal en los dieciseisavos del Mundial 2026 y que, junto con la despedida de Luka Modrić, cierra el ciclo de la generación que llevó al país balcánico a sus mejores resultados internacionales.

La derrota quedó envuelta en polémica. A Croacia le anularon tres goles, incluido el que marcó Joško Gvardiol en la última acción del partido.

Dalić se va después del período más exitoso de Croacia en los Mundiales

La salida de Zlatko Dalić y la despedida de Luka Modrić cerraron el ciclo de la generación más exitosa de Croacia-crédito @HNS_CFF/X
La salida de Zlatko Dalić y la despedida de Luka Modrić cerraron el ciclo de la generación más exitosa de Croacia-crédito @HNS_CFF/X

La federación croata de fútbol confirmó la salida con un mensaje publicado en la red social X.

“Entrenador, gracias por todo: las victorias, los logros, las clasificaciones, las medallas, la unidad, el respeto y tu compromiso inquebrantable para luchar por Croacia, tanto dentro como fuera del campo”, escribió el organismo deportivo.

PUBLICIDAD

Dalić cierra su etapa después de haber dirigido a la selección nacional durante nueve años. Su salida no llega sola: coincide con el adiós del volante Luka Modrić y marca el final de la camada que colocó a Croacia entre las selecciones más competitivas del fútbol internacional.

El seleccionador fue una de las figuras centrales de ese proceso, y fue uno de los arquitectos, junto con Luka Modrić, del equipo que alcanzó sus mayores hitos en las dos últimas Copas del Mundo (finalista en Rusia 2018 y semifinalista en Qatar 2022) antes de la actual edición de Norteamérica.

Es importante recordar cuando llegó a Rusia 2018, Croacia llegó por primera vez a la final del Mundial. En ese recorrido eliminó a Inglaterra en semifinales y luego perdió el partido decisivo ante Francia en el estadio Olímpico de Loujniki de Moscú, el 15 de julio de ese año.

PUBLICIDAD

Cuatro años más tarde, en Qatar 2022, el equipo volvió a instalarse entre los cuatro mejores. Esta vez cayó ante Argentina en semifinales, el 13 de diciembre, y terminó el torneo en el tercer puesto al derrotar a Marruecos.

La Nations League sostuvo la competitividad, pero la Eurocopa mostró otro rendimiento

Zlatko Dalić fue protagonista para la selección Croacia-crédito Yves Herman/REUTERS
Zlatko Dalić fue protagonista para la selección Croacia-crédito Yves Herman/REUTERS

La etapa de Dalić también incluyó la final de la Nations League de 2023. Croacia perdió ese título ante España en la tanda de penaltis en el estadio de Feyernoord de Róterdam, el 18 de junio.

El desenlace llegó tras una tanda en la que Unai Simón detuvo dos lanzamientos, Aymeric Laporte estrelló uno en el larguero y Dani Carvajal cerró la serie con un penalti a lo Panenka.

España repitió en la final casi el mismo once que había utilizado ante Italia en semifinales. Las únicas novedades fueron Fabián Ruiz y Marco Asensio, que entraron por Mikel Merino y Rodrigo Moreno.

El equipo español sostuvo desde el inicio la presión alta y la propuesta ofensiva. A los 12 minutos, Gavi robó una pelota cerca del área y estuvo a punto de abrir el marcador, pero su remate se fue rozando el palo defendido por Dominik Livaković.

Croacia respondió con centros y juego aéreo, sobre todo por la banda izquierda con las incorporaciones de Ivan Perisic, una de las presencias más constantes del partido. También Álvaro Morata buscó el gol por arriba, aunque durante la primera parte las defensas se impusieron con claridad sobre los atacantes.

Tras el descanso, el equipo croata apretó de inicio. Un remate cruzado de Juranovic encontró réplica en un intento de Asensio, en una fase en la que España logró cortar todos los contragolpes rivales y sostuvo el partido con orden defensivo.

Los cambios modificaron el ritmo del encuentro. Ansu Fati, ya desde el banquillo, estuvo cerca de decidir la final a seis minutos del final tras una asistencia de Merino.

La prórroga se volvió inevitable. Asensio todavía probó en el añadido con un derechazo cruzado, en un tramo suplementario que, estuvo marcado por la tensión y la gestión madura del equipo español.

La eliminación frente a Portugal terminó por cerrar el ciclo. Con la salida del entrenador y la de Modrić, Croacia pierde a dos de los nombres más influyentes de la etapa que la llevó a una final mundialista, a una semifinal, a un tercer puesto y a una final continental.

En el tiempo extra también aparecieron acciones decisivas en las dos áreas. Nacho Fernández, que había entrado por Robin Le Normand, evitó con precisión un remate claro de Majer.

En ataque, Dani Olmo dispuso de dos voleas con opciones de gol, pero la pelota siguió sin entrar. Croacia también tuvo su última ocasión, neutralizada por Unai Simón antes de la tanda.

Desde el punto penal, el guardameta español se convirtió en una de las figuras de la noche. La secuencia incluyó su intervención salvadora, el fallo de Laporte al larguero, otra parada del arquero y el remate final de Carvajal, que selló el trofeo con una ejecución suave y centrada.

La final de la Nations League 2023 terminó sin goles en el tiempo reglamentario y en la prórroga, pero dejó a España campeona de Europa en una definición por penaltis resuelta en 0-0 y 4-5.

Estadísticas de Zlatko Dalić al mando de la selección de Croacia

El técnico de Croacia Zlatko Dalic durante el partido contra Ghana en la fase de grupos del Mundial, el sábado 27 de junio de 2026, en Filadelfia-crédito Petr Josek/AP Foto
El técnico de Croacia Zlatko Dalic durante el partido contra Ghana en la fase de grupos del Mundial, el sábado 27 de junio de 2026, en Filadelfia-crédito Petr Josek/AP Foto

El técnico de 60 años dirigió a los “Ajedrezados” en tres Copas del Mundo consecutivas: 2018, 2022 y 2026. Bajo su mando, Croacia se consolidó como uno de los equipos más competitivos en los torneos globales, alcanzando la final en 2018, el tercer puesto en 2022 y participando de nuevo en 2026.

A lo largo de estos tres mundiales, Dalic dirigió un total de 20 partidos. Su balance muestra una destacada capacidad para avanzar en fases eliminatorias y competir frente a selecciones de primer nivel. El recorrido de Croacia bajo su gestión ha incluido victorias memorables, eliminaciones por penales y partidos de alta intensidad en prórroga.

En total, el técnico estuvo en 111 juegos, las cuales ganó en 62 ocasiones, empató en 20 y cayó 29 veces. A continuación, este fue su balance dirigiendo en Copas del Mundo, las cuales ganó en 12 oportunidades, empató en 2 y cayó en solo cuatro partidos, siendo el último, el 3 de julio de 2026, en la derrota por 2-1 ante Portugal en Toronto.

A continuación, estos fueron los detalles de los partidos mundialistas que dirigió:

Mundial 2018 (Rusia)

  1. Croacia 2-0 Nigeria – 16 de junio de 2018
  2. Croacia 3-0 Argentina – 21 de junio de 2018
  3. Croacia 2-1 Islandia – 26 de junio de 2018
  4. Croacia 1-1 Dinamarca (penales) – 1 de julio de 2018
  5. Croacia 2-2 Rusia (penales) – 7 de julio de 2018
  6. Croacia 2-1 Inglaterra (tiempo extra) – 11 de julio de 2018
  7. Croacia 2-4 Francia – 15 de julio de 2018

Mundial 2022 (Catar)

  1. Marruecos 0-0 Croacia – 23 de noviembre de 2022
  2. Croacia 4-1 Canadá – 27 de noviembre de 2022
  3. Croacia 0-0 Bélgica – 1 de diciembre de 2022
  4. Croacia 1-1 Japón (penales) – 5 de diciembre de 2022
  5. Croacia 1-1 Brasil (penales) – 9 de diciembre de 2022
  6. Croacia 0-3 Argentina – 13 de diciembre de 2022
  7. Croacia 2-1 Marruecos – 17 de diciembre de 2022

Mundial 2026 (Estados Unidos, México y Canadá)

  1. Croacia 2-0 Honduras – 13 de junio de 2026
  2. Croacia 1-1 España – 18 de junio de 2026
  3. Croacia 3-1 Japón – 23 de junio de 2026
  4. Croacia 1-0 Alemania – 28 de junio de 2026
  5. Croacia 2-0 México – 4 de julio de 2026
  6. Croacia 2-3 Francia – 8 de julio de 2026

Temas Relacionados

Zlatko DalićSelección CroaciaMundial 2026Selección Croacia Mundial 2026Colombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estos son los cuatro cambios laborales obligatorios comienzan a regir en Colombia en julio de 2026

Durante ese mes, en el país se aplicarán las modificaciones obligatorias que afectan la jornada semanal, los salarios, los recargos y las horas extras, además de un nuevo día festivo

Estos son los cuatro cambios laborales obligatorios comienzan a regir en Colombia en julio de 2026

Campesinos que recibieron tierras que antes pertenecían a narcotraficantes están siendo amenazados por grupos como el Clan del Golfo

La denuncia incluye uno de los episodios más graves en el predio La Primavera, en Meta, donde estas personas fueron torturadas, cortadas con machete y quemadas el 24 de junio

Campesinos que recibieron tierras que antes pertenecían a narcotraficantes están siendo amenazados por grupos como el Clan del Golfo

Shakira suma un nuevo hito en su carrera con importante récord en Spotify: se unió a Michael Jackson

La cantante colombiana marcó un nuevo logro en su carrera en medio de la exposición global que le ha dado el Mundial 2026 y ‘Dai Dai’ como canción oficial del torneo

Shakira suma un nuevo hito en su carrera con importante récord en Spotify: se unió a Michael Jackson

General de las FF. MM. respondió qué pasará si el presidente Petro se mantiene en desconocer los resultados de la segunda vuelta electoral en Colombia

Pese a que el ganador fue Abelardo de la Espriella -tal como lo confirmó el Consejo Nacional Electoral-, para el jefe de Estado el vencedor en las urnas habría sido Iván Cepeda, y por tal motivo denunció presuntas anomalías en el proceso

General de las FF. MM. respondió qué pasará si el presidente Petro se mantiene en desconocer los resultados de la segunda vuelta electoral en Colombia

Él es Omar Bula Escobar, elegido como canciller del gobierno de Abelardo de la Espriella: “Un verdadero nunca”

El mandatario electo subrayó la trayectoria de Bula Escobar y destacó su experiencia en escenarios de conflicto y misiones humanitarias como un valor clave para la Cancillería

Él es Omar Bula Escobar, elegido como canciller del gobierno de Abelardo de la Espriella: “Un verdadero nunca”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

ENTRETENIMIENTO

Shakira suma un nuevo hito en su carrera con importante récord en Spotify: se unió a Michael Jackson

Shakira suma un nuevo hito en su carrera con importante récord en Spotify: se unió a Michael Jackson

La Liendra dio su opinión sobre la eliminación de Colombia en los cuartos de final del Mundial 2026: “No nos eliminaron, nos eliminamos”

El actor Jorge Cárdenas arremetió, otra vez, contra Gustavo Petro por mensaje sobre educación y megacárceles: “Hablar mierd… es gratis"

Yeferson Cossio perdió más de $4.600 millones apostando por Colombia en el Mundial 2026: “Qué dolor”

J Balvin les envió un mensaje a los jugadores de Colombia tras ser eliminados del Mundial 2026: “No fue el resultado que soñábamos”

Deportes

Los jugadores de la selección Colombia volverán a Bogotá el día siguiente de la eliminación a manos de Suiza en el Mundial 2026

Los jugadores de la selección Colombia volverán a Bogotá el día siguiente de la eliminación a manos de Suiza en el Mundial 2026

El holandés Olav Kooij se quedó con la etapa 5 del Tour de Francia: el mejor colombiano fue Fernado Gaviria

Así quedó la selección Colombia en el ránking de la FIFA luego de la eliminación de la Copa Mundial 2026

Confirmados millonarios recursos para renovar el estadio Atanasio Girardot en Medellín: esta fue la tasa que aprobó el Concejo

Luis Díaz recibió fuerte crítica tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026: “Quedó en deuda”