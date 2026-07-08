Técnico de la selección de Croacia no continuará en su cargo tras el Mundial 2026: así lo confirmó la Federación de Fútbol de ese país

El entrenador de la selección de Croacia no continuará frente al cargo tras llegar a la final de Rusia 2018 y las semifinlaes de Qatar 2022-crédito Dylan Martinez/REUTERS-Foto de archivo

El 8 de julio de 2026, Zlatko Dalić dejó la selección de Croacia tras nueve años en el cargo, una salida que llegó después de la eliminación ante Portugal en los dieciseisavos del Mundial 2026 y que, junto con la despedida de Luka Modrić, cierra el ciclo de la generación que llevó al país balcánico a sus mejores resultados internacionales.

La derrota quedó envuelta en polémica. A Croacia le anularon tres goles, incluido el que marcó Joško Gvardiol en la última acción del partido.

Dalić se va después del período más exitoso de Croacia en los Mundiales

La salida de Zlatko Dalić y la despedida de Luka Modrić cerraron el ciclo de la generación más exitosa de Croacia-crédito @HNS_CFF/X

La federación croata de fútbol confirmó la salida con un mensaje publicado en la red social X.

“Entrenador, gracias por todo: las victorias, los logros, las clasificaciones, las medallas, la unidad, el respeto y tu compromiso inquebrantable para luchar por Croacia, tanto dentro como fuera del campo”, escribió el organismo deportivo.

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Dalić cierra su etapa después de haber dirigido a la selección nacional durante nueve años. Su salida no llega sola: coincide con el adiós del volante Luka Modrić y marca el final de la camada que colocó a Croacia entre las selecciones más competitivas del fútbol internacional.

El seleccionador fue una de las figuras centrales de ese proceso, y fue uno de los arquitectos, junto con Luka Modrić, del equipo que alcanzó sus mayores hitos en las dos últimas Copas del Mundo (finalista en Rusia 2018 y semifinalista en Qatar 2022) antes de la actual edición de Norteamérica.

Es importante recordar cuando llegó a Rusia 2018, Croacia llegó por primera vez a la final del Mundial. En ese recorrido eliminó a Inglaterra en semifinales y luego perdió el partido decisivo ante Francia en el estadio Olímpico de Loujniki de Moscú, el 15 de julio de ese año.

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Cuatro años más tarde, en Qatar 2022, el equipo volvió a instalarse entre los cuatro mejores. Esta vez cayó ante Argentina en semifinales, el 13 de diciembre, y terminó el torneo en el tercer puesto al derrotar a Marruecos.

La Nations League sostuvo la competitividad, pero la Eurocopa mostró otro rendimiento

Zlatko Dalić fue protagonista para la selección Croacia-crédito Yves Herman/REUTERS

La etapa de Dalić también incluyó la final de la Nations League de 2023. Croacia perdió ese título ante España en la tanda de penaltis en el estadio de Feyernoord de Róterdam, el 18 de junio.

El desenlace llegó tras una tanda en la que Unai Simón detuvo dos lanzamientos, Aymeric Laporte estrelló uno en el larguero y Dani Carvajal cerró la serie con un penalti a lo Panenka.

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España repitió en la final casi el mismo once que había utilizado ante Italia en semifinales. Las únicas novedades fueron Fabián Ruiz y Marco Asensio, que entraron por Mikel Merino y Rodrigo Moreno.

El equipo español sostuvo desde el inicio la presión alta y la propuesta ofensiva. A los 12 minutos, Gavi robó una pelota cerca del área y estuvo a punto de abrir el marcador, pero su remate se fue rozando el palo defendido por Dominik Livaković.

Croacia respondió con centros y juego aéreo, sobre todo por la banda izquierda con las incorporaciones de Ivan Perisic, una de las presencias más constantes del partido. También Álvaro Morata buscó el gol por arriba, aunque durante la primera parte las defensas se impusieron con claridad sobre los atacantes.

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Tras el descanso, el equipo croata apretó de inicio. Un remate cruzado de Juranovic encontró réplica en un intento de Asensio, en una fase en la que España logró cortar todos los contragolpes rivales y sostuvo el partido con orden defensivo.

Los cambios modificaron el ritmo del encuentro. Ansu Fati, ya desde el banquillo, estuvo cerca de decidir la final a seis minutos del final tras una asistencia de Merino.

La prórroga se volvió inevitable. Asensio todavía probó en el añadido con un derechazo cruzado, en un tramo suplementario que, estuvo marcado por la tensión y la gestión madura del equipo español.

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La eliminación frente a Portugal terminó por cerrar el ciclo. Con la salida del entrenador y la de Modrić, Croacia pierde a dos de los nombres más influyentes de la etapa que la llevó a una final mundialista, a una semifinal, a un tercer puesto y a una final continental.

En el tiempo extra también aparecieron acciones decisivas en las dos áreas. Nacho Fernández, que había entrado por Robin Le Normand, evitó con precisión un remate claro de Majer.

En ataque, Dani Olmo dispuso de dos voleas con opciones de gol, pero la pelota siguió sin entrar. Croacia también tuvo su última ocasión, neutralizada por Unai Simón antes de la tanda.

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Desde el punto penal, el guardameta español se convirtió en una de las figuras de la noche. La secuencia incluyó su intervención salvadora, el fallo de Laporte al larguero, otra parada del arquero y el remate final de Carvajal, que selló el trofeo con una ejecución suave y centrada.

La final de la Nations League 2023 terminó sin goles en el tiempo reglamentario y en la prórroga, pero dejó a España campeona de Europa en una definición por penaltis resuelta en 0-0 y 4-5.

Estadísticas de Zlatko Dalić al mando de la selección de Croacia

El técnico de Croacia Zlatko Dalic durante el partido contra Ghana en la fase de grupos del Mundial, el sábado 27 de junio de 2026, en Filadelfia-crédito Petr Josek/AP Foto

El técnico de 60 años dirigió a los “Ajedrezados” en tres Copas del Mundo consecutivas: 2018, 2022 y 2026. Bajo su mando, Croacia se consolidó como uno de los equipos más competitivos en los torneos globales, alcanzando la final en 2018, el tercer puesto en 2022 y participando de nuevo en 2026.

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A lo largo de estos tres mundiales, Dalic dirigió un total de 20 partidos. Su balance muestra una destacada capacidad para avanzar en fases eliminatorias y competir frente a selecciones de primer nivel. El recorrido de Croacia bajo su gestión ha incluido victorias memorables, eliminaciones por penales y partidos de alta intensidad en prórroga.

En total, el técnico estuvo en 111 juegos, las cuales ganó en 62 ocasiones, empató en 20 y cayó 29 veces. A continuación, este fue su balance dirigiendo en Copas del Mundo, las cuales ganó en 12 oportunidades, empató en 2 y cayó en solo cuatro partidos, siendo el último, el 3 de julio de 2026, en la derrota por 2-1 ante Portugal en Toronto.

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A continuación, estos fueron los detalles de los partidos mundialistas que dirigió:

Mundial 2018 (Rusia)

Croacia 2-0 Nigeria – 16 de junio de 2018 Croacia 3-0 Argentina – 21 de junio de 2018 Croacia 2-1 Islandia – 26 de junio de 2018 Croacia 1-1 Dinamarca (penales) – 1 de julio de 2018 Croacia 2-2 Rusia (penales) – 7 de julio de 2018 Croacia 2-1 Inglaterra (tiempo extra) – 11 de julio de 2018 Croacia 2-4 Francia – 15 de julio de 2018

Mundial 2022 (Catar)

Marruecos 0-0 Croacia – 23 de noviembre de 2022 Croacia 4-1 Canadá – 27 de noviembre de 2022 Croacia 0-0 Bélgica – 1 de diciembre de 2022 Croacia 1-1 Japón (penales) – 5 de diciembre de 2022 Croacia 1-1 Brasil (penales) – 9 de diciembre de 2022 Croacia 0-3 Argentina – 13 de diciembre de 2022 Croacia 2-1 Marruecos – 17 de diciembre de 2022

Mundial 2026 (Estados Unidos, México y Canadá)

Croacia 2-0 Honduras – 13 de junio de 2026 Croacia 1-1 España – 18 de junio de 2026 Croacia 3-1 Japón – 23 de junio de 2026 Croacia 1-0 Alemania – 28 de junio de 2026 Croacia 2-0 México – 4 de julio de 2026 Croacia 2-3 Francia – 8 de julio de 2026