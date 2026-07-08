Colombia

Alcaldía de Medellín abrió convocatoria para recibir el beneficio del Tiquete Metro Estudiantil: en qué consiste y cuáles son los requisitos

Los interesados pueden aplicar hasta el 27 de julio mediante la página web de Sapiencia

Guardar
Google icon
La tercera convocatoria del Tiquete Metro Estudiantil amplía el acceso al transporte subsidiado para jóvenes universitarios de Medellín - crédito @metrodemedellin / X
La tercera convocatoria del Tiquete Metro Estudiantil amplía el acceso al transporte subsidiado para jóvenes universitarios de Medellín - crédito @metrodemedellin / X

El programa Tiquete Metro Estudiantil abre una nueva oportunidad para miles de jóvenes en Medellín. La administración local lanzó la tercera convocatoria de esta iniciativa, orientada a quienes forman parte de los Fondos Sapiencia y del programa Matrícula Cero.

La meta institucional es asignar hasta 50.000 cupos, distribuidos en cuatro etapas, para facilitar el acceso a la educación superior a través de un subsidio directo en el transporte público.

La tarifa preferencial establecida para esta fase alcanza los 1.600 pesos por trayecto, permitiendo hasta 60 viajes mensuales sin ningún tipo de restricción horaria.

El beneficio de tarifa preferencial busca garantizar la permanencia de estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en la educación superior - crédito @metrodemedellin / X
El beneficio de tarifa preferencial busca garantizar la permanencia de estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en la educación superior - crédito @metrodemedellin / X

Esto representa una reducción significativa, del 58%, respecto al costo habitual del pasaje, que asciende a 3.820 pesos. De este modo, la estrategia impacta de manera directa en la economía familiar de los beneficiarios, quienes podrán desplazarse por el sistema metro con mayor facilidad.

PUBLICIDAD

El proceso de inscripción se encuentra disponible hasta el 27 de julio a las 12:00 del mediodía, plazo que marca el cierre de postulaciones para acceder a uno de los cupos disponibles. Para quienes ya disfrutaron del subsidio en la primera convocatoria, la administración recordó la necesidad de renovar la solicitud dentro de los plazos estipulados para no perder la continuidad del beneficio.

Requisitos y condiciones para acceder al tiquete metro estudiantil

Los aspirantes deben cumplir criterios socioeconómicos y geográficos estrictamente definidos. Entre los requisitos principales figuran: residir en viviendas de estratos 1, 2 o 3; tener un domicilio ubicado a más de un kilómetro de la institución educativa y contar con una edad de entre 10 y 28 años. En el caso de personas con discapacidad certificada, el límite de edad no se aplica, facilitando la inclusión de este grupo en el programa.

PUBLICIDAD

El plazo de inscripción para acceder al subsidio estará vigente hasta el 27 de julio al mediodía - crédito @metrodemedellin / X
El plazo de inscripción para acceder al subsidio estará vigente hasta el 27 de julio al mediodía - crédito @metrodemedellin / X

Este subsidio es exclusivo para estudiantes activos de los Fondos Sapiencia o de Matrícula Cero, aunque también contempla una vía para quienes cursan estudios superiores en otras modalidades. En estos casos, la gestión se realiza directamente a través de las áreas de bienestar o transporte de sus respectivas instituciones educativas.

La administración distrital enfatizó que el beneficio es personal e intransferible. Cualquier intento de uso indebido puede derivar en sanciones inmediatas, con el objetivo de garantizar la transparencia y el correcto destino de los recursos públicos.

Canales oficiales y procedimiento de inscripción

El canal habilitado para la postulación de beneficiarios de Fondos Sapiencia y Matrícula Cero es el portal web oficial sapiencia.gov.co. Allí, los interesados encontrarán el formulario digital y toda la información detallada sobre los requisitos, así como las fechas y condiciones del proceso. Para quienes no pertenecen a estos fondos, la gestión debe realizarse en la institución de educación superior donde estudian, conforme a las directrices internas de cada centro.

La reducción del valor del pasaje representa un alivio económico para miles de familias beneficiarias en la ciudad - crédito @metrodemedellin / X
La reducción del valor del pasaje representa un alivio económico para miles de familias beneficiarias en la ciudad - crédito @metrodemedellin / X

Impacto social y educativo de la estrategia

El Tiquete Metro Estudiantil surge de una alianza entre la Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. El objetivo es claro: evitar que las dificultades económicas relacionadas con el transporte público se conviertan en una barrera para la continuidad de los estudios superiores. Esta política pública busca reducir la deserción universitaria, promoviendo la permanencia de los jóvenes en las aulas.

Al ofrecer un pasaje subsidiado, la administración local pretende no solo aliviar el gasto familiar, sino también consolidar la equidad y la inclusión social en la ciudad. La estrategia se enmarca en un esfuerzo más amplio por facilitar el acceso a la educación y fortalecer el tejido social de Medellín, apostando por el desarrollo formativo de las nuevas generaciones.

Cabe recordar que el beneficio, es personal e intransferible, para asegurar que quienes realmente lo necesitan sean quienes lo reciban. Con esto, Medellín refuerza su compromiso con la educación superior y el bienestar de su juventud.

Temas Relacionados

Metro de MedellínTiquete Metro EstudiantilFondos Sapienciaprograma Matrícula CeroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nuevos detalles del tiroteo en Ucrania, que dejó a dos colombianos asesinados y terminó con la captura de un ciudadano chileno que viajaba con ellos

Los dos connacionales de 33 y 39 años murieron en el lugar de los hechos y, gracias a la oportuna reacción de las autoridades locales, se capturó al ciudadano austral

Nuevos detalles del tiroteo en Ucrania, que dejó a dos colombianos asesinados y terminó con la captura de un ciudadano chileno que viajaba con ellos

Jorge Cárdenas volvió ‘a cargar’ contra Gustavo Petro tras mensaje sobre cárceles: “Siguen intentando robarse las elecciones”

La publicación del empresario incluyó señalamientos sobre el proceso postelectoral y mencionó también al excandidato Iván Cepeda, en medio del intercambio originado por un trino del jefe de Estado saliente en X

Jorge Cárdenas volvió ‘a cargar’ contra Gustavo Petro tras mensaje sobre cárceles: “Siguen intentando robarse las elecciones”

Gustavo Petro denunció caravana con símbolos nazis en Valledupar: “Lo que viene desde el 7 de agosto”

Una caravana de Jeep Willys circuló por las calles de Valledupar exhibiendo banderas negras, emblemas de Colombia y símbolos nazis, en un recorrido registrado en video y difundido en redes sociales que provocó rechazo entre los habitantes de la ciudad

Gustavo Petro denunció caravana con símbolos nazis en Valledupar: “Lo que viene desde el 7 de agosto”

El actor Jorge Hugo Marín confirmó que ‘Guaro’ apareció: ladrones que lo escopolaminaron para robar su casa en Bogotá se habían llevado a su perro

La mascota se le había escapado a los ladrones, por lo que Marín no cesó en su labor de dar con el paradero de su amigo de cuatro patas

El actor Jorge Hugo Marín confirmó que ‘Guaro’ apareció: ladrones que lo escopolaminaron para robar su casa en Bogotá se habían llevado a su perro

Carlos Carrillo revivió mensajes del canciller de Abelardo de la Espriella Omar Bula en contra del actual presidente: “Petro será el siguiente objetivo”

El exdirector de la Ungrd difundió trinos en los que el ahora designado sostuvo que las tensiones con Estados Unidos eran personales contra Petro y no contra el país, y pidió no creer a los medios

Carlos Carrillo revivió mensajes del canciller de Abelardo de la Espriella Omar Bula en contra del actual presidente: “Petro será el siguiente objetivo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Abelardo de la Espriella les envió ultimatum a cabecillas del ELN y las disidencias de las Farc: “Tienen un mes para entregarse”

Abelardo de la Espriella les envió ultimatum a cabecillas del ELN y las disidencias de las Farc: “Tienen un mes para entregarse”

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

ENTRETENIMIENTO

El actor Jorge Hugo Marín confirmó que ‘Guaro’ apareció: ladrones que lo escopolaminaron para robar su casa en Bogotá se habían llevado a su perro

El actor Jorge Hugo Marín confirmó que ‘Guaro’ apareció: ladrones que lo escopolaminaron para robar su casa en Bogotá se habían llevado a su perro

Jhon Jáder Durán será papá: confirmó el género del bebé y posó junto a su pareja

Por qué culpan a Blessd de “llevarle la sal” a Colombia en su duelo con Suiza en la Copa Mundial de la FIFA 2026: “Ya nos dañó el partido”

Blessd pagó caro su apoyo a la selección Colombia: perdió millones por la eliminación de la Tricolor del Mundial 2026

Epa Colombia estaría embarazada nuevamente: esto se sabe de la empresaria que aún permanece en prisión

Deportes

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, inauguró las obras de remodelación del Atanasio Girardot: “Ya es una realidad”

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, inauguró las obras de remodelación del Atanasio Girardot: “Ya es una realidad”

Este será el estadio de Atlético Nacional e Independiente Medellín durante las remodelaciones del Atanasio Girardot

Extécnico mundialista respaldó la continuidad de Néstor Lorenzo al frente de la selección Colombia tras ser eliminado del Mundial 2026: “Sería un error”

Francia vs. Marruecos: hora y dónde ver en Colombia el partidazo por los cuartos de final del Mundial 2026

Los jugadores de la selección Colombia regresarán a Bogotá tras ser eliminados por Suiza del Mundial 2026