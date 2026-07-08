Alcaldía de Medellín abrió convocatoria para recibir el beneficio del Tiquete Metro Estudiantil: en qué consiste y cuáles son los requisitos

La tercera convocatoria del Tiquete Metro Estudiantil amplía el acceso al transporte subsidiado para jóvenes universitarios de Medellín - crédito @metrodemedellin / X

El programa Tiquete Metro Estudiantil abre una nueva oportunidad para miles de jóvenes en Medellín. La administración local lanzó la tercera convocatoria de esta iniciativa, orientada a quienes forman parte de los Fondos Sapiencia y del programa Matrícula Cero.

La meta institucional es asignar hasta 50.000 cupos, distribuidos en cuatro etapas, para facilitar el acceso a la educación superior a través de un subsidio directo en el transporte público.

La tarifa preferencial establecida para esta fase alcanza los 1.600 pesos por trayecto, permitiendo hasta 60 viajes mensuales sin ningún tipo de restricción horaria.

El beneficio de tarifa preferencial busca garantizar la permanencia de estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en la educación superior - crédito @metrodemedellin / X

Esto representa una reducción significativa, del 58%, respecto al costo habitual del pasaje, que asciende a 3.820 pesos. De este modo, la estrategia impacta de manera directa en la economía familiar de los beneficiarios, quienes podrán desplazarse por el sistema metro con mayor facilidad.

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El proceso de inscripción se encuentra disponible hasta el 27 de julio a las 12:00 del mediodía, plazo que marca el cierre de postulaciones para acceder a uno de los cupos disponibles. Para quienes ya disfrutaron del subsidio en la primera convocatoria, la administración recordó la necesidad de renovar la solicitud dentro de los plazos estipulados para no perder la continuidad del beneficio.

Requisitos y condiciones para acceder al tiquete metro estudiantil

Los aspirantes deben cumplir criterios socioeconómicos y geográficos estrictamente definidos. Entre los requisitos principales figuran: residir en viviendas de estratos 1, 2 o 3; tener un domicilio ubicado a más de un kilómetro de la institución educativa y contar con una edad de entre 10 y 28 años. En el caso de personas con discapacidad certificada, el límite de edad no se aplica, facilitando la inclusión de este grupo en el programa.

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El plazo de inscripción para acceder al subsidio estará vigente hasta el 27 de julio al mediodía - crédito @metrodemedellin / X

Este subsidio es exclusivo para estudiantes activos de los Fondos Sapiencia o de Matrícula Cero, aunque también contempla una vía para quienes cursan estudios superiores en otras modalidades. En estos casos, la gestión se realiza directamente a través de las áreas de bienestar o transporte de sus respectivas instituciones educativas.

La administración distrital enfatizó que el beneficio es personal e intransferible. Cualquier intento de uso indebido puede derivar en sanciones inmediatas, con el objetivo de garantizar la transparencia y el correcto destino de los recursos públicos.

Canales oficiales y procedimiento de inscripción

El canal habilitado para la postulación de beneficiarios de Fondos Sapiencia y Matrícula Cero es el portal web oficial sapiencia.gov.co. Allí, los interesados encontrarán el formulario digital y toda la información detallada sobre los requisitos, así como las fechas y condiciones del proceso. Para quienes no pertenecen a estos fondos, la gestión debe realizarse en la institución de educación superior donde estudian, conforme a las directrices internas de cada centro.

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La reducción del valor del pasaje representa un alivio económico para miles de familias beneficiarias en la ciudad - crédito @metrodemedellin / X

Impacto social y educativo de la estrategia

El Tiquete Metro Estudiantil surge de una alianza entre la Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. El objetivo es claro: evitar que las dificultades económicas relacionadas con el transporte público se conviertan en una barrera para la continuidad de los estudios superiores. Esta política pública busca reducir la deserción universitaria, promoviendo la permanencia de los jóvenes en las aulas.

Al ofrecer un pasaje subsidiado, la administración local pretende no solo aliviar el gasto familiar, sino también consolidar la equidad y la inclusión social en la ciudad. La estrategia se enmarca en un esfuerzo más amplio por facilitar el acceso a la educación y fortalecer el tejido social de Medellín, apostando por el desarrollo formativo de las nuevas generaciones.

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Cabe recordar que el beneficio, es personal e intransferible, para asegurar que quienes realmente lo necesitan sean quienes lo reciban. Con esto, Medellín refuerza su compromiso con la educación superior y el bienestar de su juventud.