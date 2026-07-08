Junta directiva de Fedegán propone a Abelardo de la Espriella “revolucionar” el campo: estos son los puntos clave que plantea la asociación

Fedegán reclama seguridad, asociatividad y tecnología para el campo en carta al presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X - @Fedegan/X

La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) publicó un comunicado dirigido al presidente electo Abelardo de la Espriella, en el que la junta directiva instó a “revolucionar” el campo colombiano como vía indispensable para superar el abandono histórico que afecta al sector rural.

Carlos Alfonso Luque Barriga, presidente de la JD de Fedegán, expresó su confianza en que la nueva administración impulse una política de cero tolerancia frente a la invasión de fincas y brinde total respeto a la propiedad privada, al considerar que “la causa de la inseguridad, de la violencia y también de la pobreza rural es el abandono del campo”.

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El documento, difundido el 8 de julio de 2026, reflejó la expectativa del gremio ante el inminente inicio del gobierno de De la Espriella, programado para el 7 de agosto.

“Queremos que el nuevo gobierno nacional crea en nosotros y nos dé las herramientas para trabajar y ser competitivos”, manifestaron en el comunicado.

Fedegán pidió una transformación profunda del campo al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @jflafaurie/X

El líder gremial resaltó que el éxito de la gestión de De la Espriella será compartido por todos los colombianos, pues los ganaderos están dispuestos a trabajar “de la mano con este nuevo gobierno por la prosperidad, por el buen vivir de todos y por nuestra querida patria”.

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Fedegán remarcó que el avance hacia una etapa de cero tolerancia frente a las invasiones y la defensa irrestricta de la propiedad privada debe traducirse en protección efectiva para campesinos, ganaderos y productores en general.

“Sin seguridad no hay progreso. Queremos que los campesinos, los ganaderos y todos los productores del campo se sientan protegidos por el nuevo gobierno nacional y la fuerza pública”, enfatizó el presidente de la Junta Directiva.

La organización puso el foco en la necesidad de recuperar la seguridad para fortalecer la inversión, garantizar la producción y respaldar el desarrollo rural.

“Lo apoyamos porque creemos que Colombia necesita recuperar la seguridad, la confianza para invertir, el respeto por la propiedad privada, el fortalecimiento empresarial y el respaldo decidido al campo colombiano”, sostuvo Luque Barriga.

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El comunicado también detalló las expectativas del sector frente al próximo mandato, centradas en superar el abandono del campo, problema que consideran la gran omisión histórica de las administraciones previas y del Estado.

Ganaderos presentan hoja de ruta al próximo gobierno para enfrentar abandono e inseguridad en zonas rurales - crédito @jflafaurie/X

“Siempre hemos pedido seguridad y lo seguiremos haciendo, pero debemos insistir que la causa de la inseguridad, de la violencia y también de la pobreza rural no es la redistribución de la tierra, como pretende la izquierda, ni es el narcotráfico y las demás economías ilícitas, sino el abandono, que no se soluciona con la sola presencia de la fuerza pública”, planteó el dirigente.

En ese sentido, Fedegán propuso al presidente electo una serie de “revoluciones” que consideran urgentes:

Primero, la “revolución de las vías terciarias”, destinada a conectar el campo con el resto del país. El gremio denunció que las carreteras rurales permanecen como “trochas del siglo XIX”, lo que dificulta el desarrollo agropecuario y limita las oportunidades para miles de familias.

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La solución propuesta pasa por una “confluencia de recursos” entre entidades nacionales, departamentales y municipales, junto con mecanismos eficientes de control para evitar la corrupción.

En segundo lugar, la “revolución de la asociatividad campesina”, especialmente relevante en el sector lechero, donde la pequeña producción minifundista predomina.

El comunicado expuso que Colombia produce más de 8.000 millones de litros de leche, pero la industria formal acopia menos del 50 %, dejando a miles de pequeños productores expuestos a precios bajos y condiciones adversas.

El tercer eje es la “revolución de la productividad rural”, cuyo objetivo es alinear la política pública con el potencial agropecuario del país, no solo para garantizar la seguridad alimentaria, sino para convertir a Colombia en potencia exportadora de alimentos.

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La Federación de Ganaderos propuso siete revoluciones para modernizar y proteger el agro colombiano - crédito @jflafaurie/X

Fedegán señaló que la biodiversidad y el potencial agropecuario no pueden seguir siendo solo discurso, sino motor real del desarrollo nacional.

La cuarta propuesta corresponde a la “revolución tecnológica de la productividad rural”. Se reclama apoyo estatal a la formación de capital fijo, es decir, facilitar el acceso a maquinaria agrícola, equipos y tecnología, así como promover créditos adecuados para la modernización del campo.

El comunicado también pidió una “revolución del conocimiento”, orientada a la permanencia de programas de ciencia, tecnología e innovación. Fedegán lamenta que instituciones como Corpoica y Agrosavia estén cerca del cierre, y advieron que cambiar nombres no es suficiente para estimular el desarrollo rural.

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Otro frente es la “revolución del crédito de fomento agropecuario”, con tasas de interés y condiciones que permitan inversiones reales y asesoría técnica adecuada, evitando desvíos de recursos hacia otros eslabones de las cadenas productivas.

Finalmente, el gremio insistió en la “revolución de la Ganadería Sostenible”. Hasta ahora, aseguran que los avances logrados responden a esfuerzos propios y cooperación internacional, sin apoyo efectivo del actual Estado.