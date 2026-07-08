El actor Carlos Manuel Vesga recibió su primera nominación a los Premios Emmy 2026 por su participación en ‘Pluribús’

Carlos Manuel Vesga recibe su primera nominación a los Premios Emmy por su participación en 'Pluribus' - crédito Apple TV

En la mañana del miércoles 8 de julio de 2026 se conocieron los nominados a la edición número 78 de los Premios Emmy, que reconocen lo mejor de la televisión.

La noticia cobró relevancia en el país, pues el actor colombiano Carlos Manuel Vesga forma parte de la categoría 'Mejor actor de reparto en serie o drama’ por su participación en la producción Pluribús en la que da vida a Manousos Oviedo, serie de Apple TV estrenada el 7 de noviembre de 2025 y creada por Vince Gilligan.

Vesga interpreta a Manousos Oviedo, una de las pocas personas inmunes al virus alienígena que convirtió a los seres humanos en personas complacientes y pacíficas, y que se niega a tener contacto con los infectados.

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Carlos Manuel Vesga, actor colombiano, fue nominado por primera vez a los Premios Emmy 2026 - crédito @carlosmanuelactor/IG

Los colombianos en los Emmy: un recorrido por sus nominaciones

La presencia colombiana en los premios Emmy ha crecido con los años, con nombres que van desde el comediante John Leguizamo hasta la estrella global Sofía Vergara, pasando por el actor Christian Tappan y, más recientemente, Diego Vásquez.

John Leguizamo — el primer gran hito

John Leguizamo, nacido en Bogotá, fue el primer colombiano en ganar un Emmy. En 1999 se llevó el premio en la categoría de mejor interpretación en un programa musical o de variedades por Freak, la adaptación televisiva de su espectáculo de stand-up en Broadway, donde interpretó a distintos personajes de una familia latina.

Sofía Vergara — cinco nominaciones en total

Sofía Vergara acumula el mayor número de nominaciones al Emmy entre los colombianos. Entre 2011 y 2014, recibió cuatro nominaciones consecutivas como mejor actriz de reparto en serie de comedia por su papel de Gloria Delgado-Pritchett en Modern Family.

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Sofia Vergara tuvo cinco nominaciones a los EMmmy por su participación en la serie 'Modern Family' y 'Griselda' de Netflix - crédito REUTERS/Mike Blake

En 2024 sumó una quinta nominación, esta vez como mejor actriz protagónica en una serie limitada por Griselda (Netflix), donde interpretó a la narcotraficante Griselda Blanco. Con esa candidatura se convirtió en la primera latina en competir en esa categoría, aunque no ganó el galardón.

Christian Tappan — el Emmy Internacional de 2021

En septiembre de 2021, Christian Tappan fue nominado al Emmy Internacional como mejor actor por su trabajo en El robo del siglo (Netflix). Con más de 40 años de trayectoria, Tappan compitió contra el israelí Roy Nik (Normali), el indio Nawazuddin Siddiqui (Serious Men) y el británico David Tennant (Des).

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Ese mismo año, la serie colombiana Promesas de Campaña también recibió una nominación en la categoría de mejor serie de comedia del Emmy Internacional.

Diego Vásquez — la nominación más reciente

Actor Diego Vasquez nominado a los Emmy en 2025 por su participacipon en 'Cien años de soledad' - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

En 2025, el actor Diego Vásquez fue nominado al Emmy Internacional en la categoría de mejor interpretación masculina por su papel en Cien años de soledad, la adaptación de Netflix producida por Dynamo Producciones. La edición de ese año estableció un récord con 64 nominaciones de 26 países.

Producciones colombianas nominadas

Más allá de los actores individuales, Colombia también ha tenido presencia institucional. El documental El testigo, de Caracol Televisión, fue nominado en la categoría de mejor documental en los Emmy Internacionales de 2020.

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Un poco sobre la vida de Carlos Manuel Vesga

Carlos Manuel Vesga attends the red carpet during the Apple TV Press Day at the Barker Hangar in Santa Monica, California, U.S., February 3, 2026. REUTERS/Daniel Cole

Carlos Manuel Vesga Sánchez nació en Bogotá el 30 de enero de 1976. Arquitecto de formación, estudió actuación en el Lee Strasberg Theatre and Film Institute de Nueva York. Su carrera arrancó en 2000 con Pobre Pablo y su gran salto llegó en 2010 con Amor sincero, papel por el que ganó el Premio India Catalina al mejor actor.

Se consolidó como actor de reparto y villano en series como La prepago, El Bronx y Escobar: el patrón del mal. En 2024 protagonizó la exitosa serie de Netflix Secuestro del vuelo 601, y desde 2025 forma parte del elenco de Pluribus, producción de Apple TV+.

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