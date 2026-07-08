Ejército explicó ‘barrida’ de altos oficiales a un mes del cambio de gobierno: “Una renovación natural y planificada”

El Ejército Nacional afirmó que el retiro de diez altos oficiales responde a una renovación natural y planificada, no a una salida masiva antes del fin del gobierno de Gustavo Petro - crédito @COL_EJERCITO/X

En medio del revuelo causado por la reciente salida de diez altos oficiales del Ejército Nacional tras una resolución expedida por el Ministerio de Defensa justo un mes antes de que termine el periodo de Gustavo Petro, la institución castrense emitió un comunicado en el que aclaró los motivos del retiro forzoso de los uniformados.

Según indicó el Ejército nacional, la salida de los militares responde a una “renovación natural y planificada”, contradiciendo versiones en redes sociales y algunos medios que hablaban de una “barrida” o “salida masiva” de altos mandos, a menos de un mes del cambio de gobierno.

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La institución precisó que los retiros de oficiales, suboficiales y soldados profesionales no ocurren en forma arbitraria ni repentina. La institución destacó que estos procesos están regulados por los Decretos Ley 1790 y 1793 de 2000 junto con otras normas vigentes, y se realizan bajo evaluaciones periódicas y comités rigurosos.

Según el comunicado, el sistema militar contempla factores como el tiempo de servicio, desempeño y necesidades institucionales, todo enmarcado en un plan de carrera y bajo estrictas etapas que aseguran transparencia y equidad.

El Ejército Nacional indicó que los oficiales retirados ya habían cumplido el tiempo de servicio exigido y conservan el derecho a la asignación de retiro - crédito X

La estructura piramidal del Ejército implica que los ascensos son limitados y competitivos. La institución argumentó que esto hace que los ajustes en la planta de personal sean inevitables y naturales, no producto de decisiones excepcionales.

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“Estos procesos también contemplan factores como el tiempo de servicio, el desempeño y las necesidades institucionales, en coherencia con el plan de carrera militar. El Ejército Nacional es una institución de estructura piramidal, con cupos limitados en cada grado, lo que implica un sistema progresivo y competitivo en el que no todos pueden ascender a los grados inmediatamente superiores, siendo esto una característica natural de una institución castrense”, señó la institución.

El personal recientemente retirado, según la nota oficial, ya había cumplido el tiempo de servicio requerido y tenía derecho a su asignación de retiro, conforme a la ley. Además, el comunicado enfatizó que la entrada constante de nuevas generaciones de oficiales y soldados asegura la continuidad de la defensa nacional.

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“Los ajustes en la planta de personal responden a una renovación natural y planificada. Es importante precisar que el personal incluido en recientes resoluciones de retiro ya cumplía con el tiempo de servicio requerido y contaba con el derecho a su asignación de retiro, facultad discrecional que otorga la Ley”, señaló el Ejército.

Desde la institución se hizo un llamado “a la mesura y a la responsabilidad en la difusión de información sin sustento”, advirtiendo que los rumores pueden generar incertidumbre tanto en las familias militares como en la ciudadanía general.

La institución castrense sostuvo que los retiros en el Ejército Nacional están regulados por los Decretos Ley 1790 y 1793 de 2000 y por evaluaciones periódicas - crédito X

Decisión administrativa y perfiles de los oficiales retirados

La resolución 008016 del 6 de julio de 2026 fue la que formalizó el retiro de los oficiales, quienes acumulan más de 25 años de experiencia en áreas clave como aviación, ingeniería, inteligencia, logística y planeación.

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Entre los nombres figuran Hugo Harvey Castro Aponte, jefe del Departamento de Combustibles de Aviación; Carlos Andrés Colmenares Vélez, piloto de helicópteros Mi-17; y Miguel Ángel Malagón Páez, piloto de Black Hawk con antecedentes en misiones de rescate.

La decisión del Ministerio de Defensa se tomó a menos de un mes del fin del gobierno de Gustavo Petro y alcanzó a oficiales con más de 25 años de carrera - crédito Ministerio de Defensa

La decisión fue adoptada por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa tras solicitud del comandante del Ejército Nacional. El documento oficial cita el artículo 99 del Decreto Ley 1790 de 2000, que establece el marco legal para el retiro de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares. Los oficiales, trasladados a la reserva por “llamamiento a calificar servicios”, mantienen su grado militar y acceden a los derechos de retiro correspondientes.

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El retiro también incluye a oficiales de unidades especializadas como la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) y la Brigada 30, así como a comandantes reconocidos por su capacidad operacional y de liderazgo. Malagón Páez, por ejemplo, es recordado dentro de la institución por una misión de evacuación en 2014 en Caquetá, donde resultó gravemente herido y tras una larga rehabilitación volvió al servicio activo como piloto e investigador de accidentes aéreos.