Colombia

Ejército explicó ‘barrida’ de altos oficiales a un mes del cambio de gobierno: “Una renovación natural y planificada”

La decisión administrativa del 6 de julio de 2026 fue adoptada por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa, que llamó a calificar servicios a 10 altos mandos de la institución castrense

Guardar
Google icon
Con la incorporación de 1.915 nuevos soldados profesionales, el Ejército Nacional de Colombia aumentó su pie de fuerza, reforzando su capacidad de despliegue en operaciones de seguridad y control territorial - crédito @COL_EJERCITO/X
El Ejército Nacional afirmó que el retiro de diez altos oficiales responde a una renovación natural y planificada, no a una salida masiva antes del fin del gobierno de Gustavo Petro - crédito @COL_EJERCITO/X

En medio del revuelo causado por la reciente salida de diez altos oficiales del Ejército Nacional tras una resolución expedida por el Ministerio de Defensa justo un mes antes de que termine el periodo de Gustavo Petro, la institución castrense emitió un comunicado en el que aclaró los motivos del retiro forzoso de los uniformados.

Según indicó el Ejército nacional, la salida de los militares responde a una “renovación natural y planificada”, contradiciendo versiones en redes sociales y algunos medios que hablaban de una “barrida” o “salida masiva” de altos mandos, a menos de un mes del cambio de gobierno.

PUBLICIDAD

La institución precisó que los retiros de oficiales, suboficiales y soldados profesionales no ocurren en forma arbitraria ni repentina. La institución destacó que estos procesos están regulados por los Decretos Ley 1790 y 1793 de 2000 junto con otras normas vigentes, y se realizan bajo evaluaciones periódicas y comités rigurosos.

Según el comunicado, el sistema militar contempla factores como el tiempo de servicio, desempeño y necesidades institucionales, todo enmarcado en un plan de carrera y bajo estrictas etapas que aseguran transparencia y equidad.

El Ejército Nacional indicó que los oficiales retirados ya habían cumplido el tiempo de servicio exigido y conservan el derecho a la asignación de retiro - crédito X
El Ejército Nacional indicó que los oficiales retirados ya habían cumplido el tiempo de servicio exigido y conservan el derecho a la asignación de retiro - crédito X

La estructura piramidal del Ejército implica que los ascensos son limitados y competitivos. La institución argumentó que esto hace que los ajustes en la planta de personal sean inevitables y naturales, no producto de decisiones excepcionales.

PUBLICIDAD

Estos procesos también contemplan factores como el tiempo de servicio, el desempeño y las necesidades institucionales, en coherencia con el plan de carrera militar. El Ejército Nacional es una institución de estructura piramidal, con cupos limitados en cada grado, lo que implica un sistema progresivo y competitivo en el que no todos pueden ascender a los grados inmediatamente superiores, siendo esto una característica natural de una institución castrense”, señó la institución.

El personal recientemente retirado, según la nota oficial, ya había cumplido el tiempo de servicio requerido y tenía derecho a su asignación de retiro, conforme a la ley. Además, el comunicado enfatizó que la entrada constante de nuevas generaciones de oficiales y soldados asegura la continuidad de la defensa nacional.

“Los ajustes en la planta de personal responden a una renovación natural y planificada. Es importante precisar que el personal incluido en recientes resoluciones de retiro ya cumplía con el tiempo de servicio requerido y contaba con el derecho a su asignación de retiro, facultad discrecional que otorga la Ley”, señaló el Ejército.

Desde la institución se hizo un llamado “a la mesura y a la responsabilidad en la difusión de información sin sustento”, advirtiendo que los rumores pueden generar incertidumbre tanto en las familias militares como en la ciudadanía general.

La institución castrense sostuvo que los retiros en el Ejército Nacional están regulados por los Decretos Ley 1790 y 1793 de 2000 y por evaluaciones periódicas - crédito X
La institución castrense sostuvo que los retiros en el Ejército Nacional están regulados por los Decretos Ley 1790 y 1793 de 2000 y por evaluaciones periódicas - crédito X

Decisión administrativa y perfiles de los oficiales retirados

La resolución 008016 del 6 de julio de 2026 fue la que formalizó el retiro de los oficiales, quienes acumulan más de 25 años de experiencia en áreas clave como aviación, ingeniería, inteligencia, logística y planeación.

Entre los nombres figuran Hugo Harvey Castro Aponte, jefe del Departamento de Combustibles de Aviación; Carlos Andrés Colmenares Vélez, piloto de helicópteros Mi-17; y Miguel Ángel Malagón Páez, piloto de Black Hawk con antecedentes en misiones de rescate.

La decisión del Ministerio de Defensa se tomó a menos de un mes del fin del gobierno de Gustavo Petro y alcanzó a oficiales con más de 25 años de carrera - crédito Ministerio de Defensa
La decisión del Ministerio de Defensa se tomó a menos de un mes del fin del gobierno de Gustavo Petro y alcanzó a oficiales con más de 25 años de carrera - crédito Ministerio de Defensa

La decisión fue adoptada por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa tras solicitud del comandante del Ejército Nacional. El documento oficial cita el artículo 99 del Decreto Ley 1790 de 2000, que establece el marco legal para el retiro de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares. Los oficiales, trasladados a la reserva por “llamamiento a calificar servicios”, mantienen su grado militar y acceden a los derechos de retiro correspondientes.

El retiro también incluye a oficiales de unidades especializadas como la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) y la Brigada 30, así como a comandantes reconocidos por su capacidad operacional y de liderazgo. Malagón Páez, por ejemplo, es recordado dentro de la institución por una misión de evacuación en 2014 en Caquetá, donde resultó gravemente herido y tras una larga rehabilitación volvió al servicio activo como piloto e investigador de accidentes aéreos.

Temas Relacionados

Ejército NacionalMinisterio de DefensaSalida altos mandos EjércitoRetiro militaresColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Carlos Carrillo revivió mensajes de Omar Bula para aseverar que iría detrás de Petro desde la Cancillería: “Estamos notificados”

El exdirector de la Ungrd difundió trinos en los que el ahora designado sostuvo que las tensiones con Estados Unidos eran personales contra Petro y no contra el país, y pidió no creer a los medios

Carlos Carrillo revivió mensajes de Omar Bula para aseverar que iría detrás de Petro desde la Cancillería: “Estamos notificados”

Gustavo Petro reaccionó al video de la caravana con símbolos nazis en Valledupar: “Lo que viene desde el 7 de agosto”

Una caravana de Jeep Willys circuló por las calles de Valledupar exhibiendo banderas negras, emblemas de Colombia y símbolos nazis, en un recorrido registrado en video y difundido en redes sociales que provocó rechazo entre los habitantes de la ciudad

Gustavo Petro reaccionó al video de la caravana con símbolos nazis en Valledupar: “Lo que viene desde el 7 de agosto”

Jhon Jáder Durán será papá: confirmó el género del bebé y posó junto a su pareja

El jugador colombiano sorprendió a sus seguidores al publicar detalles de la celebración familiar en la que anunció que espera una niña junto a Rosaura M, manteniendo la reserva sobre otros aspectos de su vida personal

Jhon Jáder Durán será papá: confirmó el género del bebé y posó junto a su pareja

¿El 13 de julio es festivo en Colombia? La duda que es tendencia en Google y que muchos intentan resolver

Tras el reciente anunció de la nueva fecha festiva en el país y su posterior demanda, muchos colombianos aún tienen dudas sobre día de descanso

¿El 13 de julio es festivo en Colombia? La duda que es tendencia en Google y que muchos intentan resolver

Este será el estadio de Atlético Nacional e Independiente Medellín durante las remodelaciones del Atanasio Girardot

El nuevo estadio de la ciudad de Medellín tendrá capacidad para 60.000 personas y seguirá siendo propiedad del Instituto de Recreación y Deporte de la capital de Antioquia

Este será el estadio de Atlético Nacional e Independiente Medellín durante las remodelaciones del Atanasio Girardot
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Abelardo de la Espriella declaró como objetivo militar a líderes guerrilleros del Catatumbo: “Tienen un mes para entregarse”

Abelardo de la Espriella declaró como objetivo militar a líderes guerrilleros del Catatumbo: “Tienen un mes para entregarse”

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

ENTRETENIMIENTO

Culpan a Blessd de “llevarle la sal” a Colombia en su duelo con Suiza en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Culpan a Blessd de “llevarle la sal” a Colombia en su duelo con Suiza en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Blessd pagó caro su apoyo a la selección Colombia: la inesperada millonaria pérdida que le dejó la eliminación del Mundial 2026

Epa Colombia estaría embarazada nuevamente: esto se sabe de la empresaria que aún permanece en prisión

Silvestre Dangond sorprendió a su madre con una lujosa camioneta en su cumpleaños: el momento de la sorpresa quedó en video

El colombiano Carlos Manuel Vesga fue nominado a los Premios Emmy como Mejor actor de reparto por su participación en ‘Pluribús’

Deportes

Extécnico mundialista respaldó la continuidad de Néstor Lorenzo al frente de la selección Colombia tras la eliminación ante Suiza: "Sería un error"

Extécnico mundialista respaldó la continuidad de Néstor Lorenzo al frente de la selección Colombia tras la eliminación ante Suiza: "Sería un error"

Francia vs. Marruecos: hora y dónde ver en Colombia el partidazo por los cuartos de final del Mundial 2026

Los jugadores de la selección Colombia regresarán a Bogotá tras ser eliminados por Suiza del Mundial 2026

Técnico de la selección de Croacia no continuará en su cargo tras el Mundial 2026: así lo confirmó la Federación de Fútbol de ese país

El holandés Olav Kooij se quedó con la etapa 5 del Tour de Francia: el mejor colombiano fue Fernado Gaviria