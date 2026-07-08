La Liendra dio su opinión sobre la eliminación de Colombia en los cuartos de final del Mundial 2026: “Nos eliminamos”

El creador de contenido lamentó la eliminación de los colombianos para enfrentar la siguiente fase - crédito @la_liendraa/IG

La eliminación de Colombia ante Suiza (0-0) y con una diferencia desde el punto penal 3-4, dejó una reacción de frustración entre hinchas y figuras públicas, y el creador de contenido Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, lo resumió como una caída provocada desde adentro: “No nos eliminan, nos eliminamos nosotros mismos”.

Tras el final del partido, el influenciador sostuvo que el golpe no se sintió como tristeza, sino como “decepción”, al considerar que el equipo venía en una línea que lo hacía candidato a competir contra rivales de mayor peso. “Teníamos, diría, una de las mejores selecciones de las últimas décadas lista para enfrentar a una Argentina”, afirmó.

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En su comentario, Gómez también apuntó a los antecedentes recientes del seleccionado para explicar por qué la derrota resultó difícil de digerir. “Ya veníamos de enfrentar a un Portugal, ya veníamos de mostrar un nivel muy alto como para que Suiza nos haya eliminado”, dijo.

La Liendra ha respaldado a la selección Colombia en sus diferentes juegos - crédito @la_leindraa/Instagram

Al referirse al rival, aclaró que su lectura no pasaba por restarle mérito a Suiza, pero insistió en la comparación de rendimientos. “Y no es que estemos menospreciando a Suiza, pero la selección Colombia que veníamos viendo era muy superior a Suiza, muy superior”, aseguró.

La Liendra puso el foco en acciones concretas del tramo final y en decisiones dentro del área. “Tuvimos oportunidades regaladas frente al arquero en el minuto noventa”, señaló, y añadió: “Tuvimos muchas oportunidades de marcarlo en el que, en vez de pegarle, tocábamos para atrás”.

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Sobre la definición desde el punto penal, describió un momento de reacción que, a su juicio, no se capitalizó. “En los penaltis remontamos y tuvimos la oportunidad de irnos para arriba y no la aprovechamos”, sostuvo.

El cafetero aseguró que el equipo no salió con la energía suficiente al campo - crédito @la_liendraa/Instagram

Al cerrar su análisis, reiteró su idea central sobre la responsabilidad del resultado y lo que quedó pendiente en el intento de seguir en el torneo. “Colombia no es eliminado de Suiza, Colombia es eliminado por él mismo. Teníamos todo, todo para seguir avanzando, pero no nos dio”, concluyó.

Las reacciones de sus seguidores fueron de completo respaldo a lo dicho por el influencer, que dejaron con mensajes como: “Todos de acuerdo, jugamos como nunca y perdimos como siempre”; “Siempre nos hace falta el centavo pa’l peso, pero llegamos a octavos”; “El premio de consolación de siempre”, entre otros.

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Shakira también lamentó la eliminación de Colombia

La eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026, tras caer ante Suiza por penales, generó un mensaje de apoyo de Shakira a través de sus redes sociales. La cantante, que no pudo asistir a los partidos en persona, expresó su orgullo por el equipo dirigido por Néstor Lorenzo y subrayó la entrega de los jugadores.

En su mensaje, declaró: “Dios no se mete en el fútbol, porque si no, habríamos pasado a cuartos”.

Shakira hizo referencia a las lágrimas de Luis Díaz en su mensaje a la Selección Colombia tras la eliminación del Mundial 2026 - crédito @shakira/Instagram

En su escrito, la cantante hizo referencia al momento captado por las cámaras de todo el mundo, viendo llorar a Luis Díaz tras el desenlace. “Esas lágrimas de nuestro Lucho Díaz son las lágrimas de cada uno de nosotros, los colombianos, que gritamos, nos emocionamos, cantamos y celebramos cada paso de nuestra selección”.

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Shakira hizo énfasis en la emoción colectiva al mencionar las lágrimas de Luis Díaz, describiéndolas como un reflejo de los sentimientos de todos los colombianos que siguieron cada paso del equipo. Reconoció que, aunque el resultado no cumplió las expectativas de los hinchas, agradeció el esfuerzo y la representación de los jugadores.

La cantante cerró su mensaje reconociendo que las expectativas eran mayores a lo esperado, pero sin negar el esfuerzo de todos los involucrados. “Y, aunque este resultado no está a la altura de nuestros sueños, quiero agradecerle con todo mi corazón a este equipo de luchadores que nos ha representado tan bien y nos ha hecho sentir tan orgullosos”, concluyó.

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