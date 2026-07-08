EN VIVO | Etapa 5 del Tour de Francia: primera oportunidad para los ‘sprinters’ luego de cuatro días de competencia

Ciclismo - Tour de Francia - Etapa 3 - De Granollers a Les Angles - Les Angles, Francia - 6 de julio de 2026. Quinn Simmons, del equipo Lidl-Trek, en acción con otros ciclistas durante la etapa 3 - crédito Gonzalo fuentes/Reuters

La quinta etapa del Tour de Francia 2026 ofrece a los velocistas la primera oportunidad real de disputar la victoria tras varios días reservados a los favoritos de la general.

El pelotón afronta un recorrido de 158,3 kilómetros entre Lannemezan y Pau, con un perfil propicio para las llegadas masivas, luego de superar un único puerto categorizado y acumular 1.600 metros de desnivel.

La jornada arranca este miércoles 8 de julio a las 6:30 a. m. (hora Colombia), cuando se dará la salida neutralizada desde Lannemezan.