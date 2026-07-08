Deportes

EN VIVO | Etapa 5 del Tour de Francia: primera oportunidad para los ‘sprinters’ luego de cuatro días de competencia

El desarrollo de la quinta fracción está marcado por el calor, con una nueva alerta naranja en el sur de Francia. Las condiciones meteorológicas añaden un desafío extra a los ciclistas, que afrontan temperaturas elevadas durante toda la jornada

Guardar
Google icon
Ciclismo - Tour de Francia - Etapa 3 - De Granollers a Les Angles - Les Angles, Francia - 6 de julio de 2026. Quinn Simmons, del equipo Lidl-Trek, en acción con otros ciclistas durante la etapa 3 - crédito Gonzalo fuentes/Reuters
Ciclismo - Tour de Francia - Etapa 3 - De Granollers a Les Angles - Les Angles, Francia - 6 de julio de 2026. Quinn Simmons, del equipo Lidl-Trek, en acción con otros ciclistas durante la etapa 3 - crédito Gonzalo fuentes/Reuters

La quinta etapa del Tour de Francia 2026 ofrece a los velocistas la primera oportunidad real de disputar la victoria tras varios días reservados a los favoritos de la general.

El pelotón afronta un recorrido de 158,3 kilómetros entre Lannemezan y Pau, con un perfil propicio para las llegadas masivas, luego de superar un único puerto categorizado y acumular 1.600 metros de desnivel.

La jornada arranca este miércoles 8 de julio a las 6:30 a. m. (hora Colombia), cuando se dará la salida neutralizada desde Lannemezan.

11:43 hsHoy

Recorrido

La quinta etapa del Tour de Francia 2026 ofrece a los velocistas la primera oportunidad real de disputar la victoria tras varios días reservados a los favoritos de la general - crédito Tour de France
La quinta etapa del Tour de Francia 2026 ofrece a los velocistas la primera oportunidad real de disputar la victoria tras varios días reservados a los favoritos de la general - crédito Tour de France

El desarrollo de la quinta fracción está marcado por el calor, con una nueva alerta naranja en el sur de Francia. Las condiciones meteorológicas añaden un desafío extra a los ciclistas, que afrontan temperaturas elevadas durante toda la jornada.

El único punto de verdadera exigencia es la cota de Baleix, situada en el kilómetro 133. Se trata de una subida breve, de solo un kilómetro, pero con un desnivel medio del 8,8%. Al estar ubicada a 25 kilómetros de la meta, no se espera que altere los planes de los equipos que trabajan para un sprint masivo. La distancia hasta el final ofrece margen suficiente para que los velocistas recuperen posiciones y preparen la llegada.

La etapa transcurrirá mayoritariamente por terreno favorable a los especialistas en la velocidad, con una única cota relevante y condiciones de calor intenso, pero sin obstáculos mayores cerca del final. El desenlace está planteado para favorecer una llegada al sprint en Pau, donde la historia reciente muestra que es terreno propicio para los grandes nombres de la especialidad.

El final se vivirá en la plaza de Verdun, tras recorrer una larga recta de aproximadamente 600 metros por la calle Maquis Le Béarn, que supera los 6 metros de ancho. Este espacio garantiza condiciones idóneas para los lanzadores y sus velocistas.

Temas Relacionados

EN VIVOTour de FranciaEtapa cincoSprintersColombia-Deportes

Últimas noticias

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 8 de julio, fixture, resultados y todos los detalles de la jornada

La programación de la Copa del Mundo continúa luego de la definición de todas las llaves de los cuartos de final. Este miércoles no hay encuentros programados

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 8 de julio, fixture, resultados y todos los detalles de la jornada

James Rodríguez habría generado resistencia dentro del plantel por su convocatoria al Mundial 2026

Durante una reciente transmisión en vivo, se dio a conocer información de la interna de la Tricolor durante la Copa Mundo que involucra al “10″

James Rodríguez habría generado resistencia dentro del plantel por su convocatoria al Mundial 2026

Néstor Lorenzo habría renunciado a Colombia porque no le dejaron convocar a Sebastián Villa: querría más a unos que a otros

El técnico argentino tuvo una diferencia marcada entre los jugadores titulares y los suplentes del equipo, y habría una lista de 14 jugadores preferidos para los entrenamientos

Néstor Lorenzo habría renunciado a Colombia porque no le dejaron convocar a Sebastián Villa: querría más a unos que a otros

Prendieron el ventilador en la Selección Colombia: revelaron el salario de Néstor Lorenzo y su posible renovación

El entrenador terminó su labor con el combinado nacional, espera la decisión sobre su contrato y hay polémica por situaciones presentadas en el equipo en los últimos meses

Prendieron el ventilador en la Selección Colombia: revelaron el salario de Néstor Lorenzo y su posible renovación

‘Juanfer Quintero’ quiso renunciar a la Selección Colombia antes del Mundial: un jugador habría sido el motivo de su decisión

Reconocido periodista reveló supuestas tensiones internas en el equipo de Néstor Lorenzo y aseguró que el ‘20′ de la Selección habría tenido inconformidades durante las Eliminatorias Sudamericanas

‘Juanfer Quintero’ quiso renunciar a la Selección Colombia antes del Mundial: un jugador habría sido el motivo de su decisión

ÚLTIMAS NOTICIAS

Paso a paso para invertir en criptomonedas y cuál es su valor este miércoles 8 de julio

Paso a paso para invertir en criptomonedas y cuál es su valor este miércoles 8 de julio

Juicio por Loan Peña, en vivo: todas las declaraciones y las últimas noticias, hoy 8 de julio

El Gobierno cerró préstamos por USD 3.200 millones con bancos del exterior y garantía de organismos internacionales

Cómo se escribe: perímetro no es sinónimo de superficie

Tras un miércoles con 20 grados de máxima, mañana regresará el frío a AMBA

INFOBAE AMÉRICA

La Comisión de Servicio Público de Florida ordena a FPL reembolsar 80 millones de dólares por recargos tras los huracanes

La Comisión de Servicio Público de Florida ordena a FPL reembolsar 80 millones de dólares por recargos tras los huracanes

Guillermo Francella y Adrián Suar ya terminaron “Un funeral y medio” y la comedia negra apunta a marzo de 2027

Christopher Nolan explica por qué ‘La Odisea’ emplea diálogos con lenguaje moderno y no griego antiguo: “Quizá estaba siendo ingenuo, pero quería ser realista”

Matt Damon reveló los desafíos físicos y emocionales de La Odisea: “Fue la película más difícil que he hecho”

Arte, golf y series, la faceta más desconocida de Sylvester Stallone a los 80 años

DEPORTES

“Le voy a sacar el poco pelo que le queda”: el risueño comentario de Cuti Romero a Leandro Paredes tras el singular festejo

“Le voy a sacar el poco pelo que le queda”: el risueño comentario de Cuti Romero a Leandro Paredes tras el singular festejo

El ataque de ira de un ayudante de Egipto contra Lionel Messi: intentó increparlo de forma violenta y recibió la tarjeta roja

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 8 de julio, fixture, resultados y todos los detalles de la jornada

Un fanático se tatuó el quite de Paredes ante Egipto: la reacción del jugador de la Selección

La remontada faraónica de la selección argentina