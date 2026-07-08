Así quedó la selección Colombia en el ránking de la FIFA luego de la eliminación de la Copa Mundial 2026

La selección Colombia quedó al borde del top 10 de selecciones en el ránking FIFA - crédito Albert Gea/REUTERS

La selección Colombia cerró su paso por el Mundial 2026 en el puesto 11 del ranking de la FIFA, dos lugares por encima de la casilla con la que empezó el torneo, un avance que alivió en parte la eliminación en octavos de final ante Suiza y la dejó a un paso del top 10.

Con 1.739,89 puntos, el equipo de Néstor Lorenzo terminó por encima de Alemania y Croacia. Suiza, que eliminó a la Tricolor en la tanda de penales, subió hasta el puesto 14 con 1.710,88 unidades.

La última clasificación fija antes de la Copa del Mundo, publicada el 11 de junio, ubicaba a Colombia en el puesto 13 con 1.698,35 puntos. Tras sus partidos ante Uzbekistán, Congo, Portugal, Ghana y Suiza, la selección sumó lo suficiente para ascender dos casillas.

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Luis Díaz y Richard Ríos fueron dos de los jugadores de bajo rendimiento en Colombia durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

La parte alta del escalafón cambió durante el torneo. Francia pasó al primer lugar con 1.925,86 puntos, seguida por Argentina con 1.925,15 y España con 1.912,34.

Inglaterra quedó cuarta con 1.871,39 unidades y Brasil quinta con 1.804,92, pese a su eliminación en octavos frente a Noruega. Marruecos llegó al sexto puesto con 1.803,99, mientras que Portugal cayó al séptimo con 1.787,85. Bélgica, Países Bajos y México completaron los 10 primeros lugares.

La selección colombiana quedó inmediatamente detrás de México, que cerró décima con 1.754,30 puntos. Detrás de Colombia aparecieron Alemania con 1.726,22 y Croacia con 1.723,05.

Así está el ránking FIFA tras los partidos de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El seleccionador francés, Didier Deschamps, calma a Kylian Mbappé tras culminar el partido frente a Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026. EFE/EPA/WILL OLIVER

Francia 1925.86 puntos. Argentina 1925.15 puntos. España 1912.34 puntos. Inglaterra 1871.39 puntos. Brasil 1804.92 puntos. Marruecos 1803.99 puntos. Portugal 1787.85 puntos. Bélgica 1778.36 puntos. Países Bajos 1775.54 puntos. México 1754.30 puntos. Colombia 1739.89 puntos. Alemania 1726.22 puntos.

Así fue el partido de Colombia vs. Suiza, donde la Tricolor se despidió de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Colombia empató sin goles en los 90 minutos reglamentarios contra Suiza - crédito Albert Gea/REUTERS

La Selección Colombia quedó eliminada del Mundial ante Suiza tras perder 4-3 en los penales después de un 0-0 en 120 minutos en Vancouver, un desenlace que cerró su torneo en octavos de final y abrió de inmediato la discusión sobre la continuidad del entrenador Néstor Lorenzo y el próximo ciclo del equipo.

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El resultado se definió desde los once metros después de un partido sin goles en el que el conjunto sudamericano generó más peligro, pero volvió a pagar la falta de eficacia. El equipo terminó el encuentro con 15 remates frente a siete de su rival y un registro de 1,03 xG contra 0,35 de los europeos.

Suiza administró mejor la posesión, con 53,2%, y fue más precisa en la circulación, con 87,2% de acierto en el pase frente al 82,8% de Colombia. Esa diferencia no se tradujo en goles durante el juego, pero sí acompañó un tramo final en el que el equipo de Murat Yakin empujó más y sostuvo el pulso hasta la definición.

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En la tanda anotaron Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Itten y Rubén Vargas para el equipo suizo. Por Colombia convirtieron Juan Fernando Quintero, Jaminton Campaz y Luis Díaz, mientras Davinson Sánchez estrelló su cobro en el palo y a Juan Camilo Cucho Hernández se lo atajó el arquero Gregor Kobel.

El rendimiento del equipo en el torneo fue de tres victorias y dos empates, uno de ellos cerrado con derrota en la tanda, para una efectividad del 73,3%. Sea con Lorenzo, con un interino o con un nuevo técnico, la próxima reunión de la selección está prevista para dentro de dos meses y medio.

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El primer parón internacional restante del año irá del 21 de septiembre al 6 de octubre y permitirá disputar hasta cuatro amistosos. La última fecha FIFA de 2026 está programada del 9 al 17 de noviembre, mientras el siguiente gran reto oficial para Colombia será la Copa América de 2028.