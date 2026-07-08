Cintia Cossio se volvió tendencia tras polémica reacción al final del partido de Colombia: “Qué más se le puede pedir”

Cintia Cossio se vuelve tendencia tras polémica reacción al final del partido de Colombia - crédito @yefersoncossio/ Instagram

La eliminación de la selección Colombia en el Mundial 2026, tras la derrota en la tanda de penaltis frente a Suiza, generó un sinfín de reacciones entre los aficionados y figuras públicas. Entre ellas, la actitud de la influenciadora Cintia Cossio en el estadio BC Place, en Vancouver, Canadá, que se convirtió en uno de los temas más discutidos en redes sociales, provocando un intenso debate entre los usuarios.

Cossio, reconocida creadora de contenido antioqueña, asistió a varios partidos de la selección durante el certamen, y acompañó al equipo en el decisivo enfrentamiento ante Suiza en compañía de su hermano, el también influenciador Yeferson Cossio.

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Ambos siguieron el desarrollo del partido desde las gradas, alentando al equipo dirigido por Néstor Lorenzo durante los 120 minutos de juego y la prórroga, que culminaron sin goles. La clasificación se definió en la tanda de penales, donde el combinado europeo logró avanzar tras imponerse 4-3.

Minutos después de la eliminación, una imagen de Cintia Cossio comenzó a circular de manera viral en las redes. En la fotografía se observa a la influenciadora quitándose la camiseta de la selección Colombia y mostrando una expresión de visible molestia. Su hermano aparece en la misma escena, sosteniendo la camiseta amarilla y dándole la espalda al campo de juego. La reacción, captada por asistentes y difundida ampliamente en plataformas digitales, acumuló miles de comentarios y dividió opiniones entre los internautas.

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La fotografía de Cintia quitándose la camiseta de la selección, con gesto de molestia, generó miles de comentarios y se convirtió en tema de debate digital - crédito @yefersoncossio/ Instagram

Para algunos usuarios, el gesto de Cintia Cossio fue interpretado como una falta de apoyo hacia la selección, especialmente después del esfuerzo realizado durante todo el torneo. Estos críticos consideraron que la actitud reflejaba una escasa valoración por el trabajo del equipo nacional y no correspondía con el espíritu de respaldo que caracteriza a los hinchas colombianos en momentos difíciles.

“Que mas se le puede pedir a una levantada. Yo si estoy orgullosa de ser colombiana”, “De pronto tenía chucha 😂😂😂😂“, ”Con la frente en alto muchachos jugaron muy bien Dios los bendiga", “eso no se hace, uno apoya hasta el final”, “En los momentos difíciles es cuando se conocen los amigos. En los momentos difíciles es cuando se debe acompañar”, (Sic) son algunos de los comentarios más destacados en redes sociales.

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Por otro lado, un sector de seguidores defendió la reacción de la influenciadora, argumentando que se trató de una respuesta emocional y espontánea ante la frustración de la eliminación. Compararon su actitud con la de muchos aficionados que, desde diferentes lugares del mundo, vivieron la misma decepción y desahogaron su malestar de maneras similares.