Colombia

Invima lanzó alerta por jabón facial promocionado por reconocido creador de contenido: su venta fue declarada ilegal

La autoridad sanitaria advirtió que el producto cosmético, promocionado en Instagram y TikTok, tiene la Notificación Sanitaria Obligatoria cancelada desde enero de 2026 y pidió suspender su uso de inmediato

Guardar
Google icon
El Invima emite una alerta por la venta ilegal del jabón facial de Arana Shop - crédito Colprensa y página web Arana Shop
El Invima emite una alerta por la venta ilegal del jabón facial de Arana Shop - crédito Colprensa y página web Arana Shop

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria tras detectar la comercialización en Colombia del jabón facial de la marca Arana Shop, un producto ampliamente promocionado a través de redes sociales como Instagram, TikTok y diferentes tiendas virtuales, que actualmente no cuenta con una Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente, por lo que su venta en el país fue catalogada como ilegal.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, el producto estaba identificado con el código de Notificación Sanitaria Obligatoria NSOC21441-23CO; sin embargo, dicho permiso fue cancelado desde el 13 de enero de 2026, razón por la que cualquier distribución o comercialización del jabón facial se considera fraudulenta y representa un potencial riesgo para los consumidores.

PUBLICIDAD

La advertencia del Invima cobra relevancia debido a que este producto ha sido promocionado en plataformas digitales por el reconocido creador de contenido Jesús Arana, el cual también tiene otros productos capilares y faciales en la misma marca, lo que ha contribuido a aumentar su visibilidad y alcance entre miles de usuarios que buscan alternativas para el cuidado de la piel.

En el comunicado oficial, la entidad explicó que los cosméticos que no cuentan con una Notificación Sanitaria Obligatoria vigente no ofrecen garantías sobre su calidad, seguridad o eficacia, ya que no existe certeza sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa colombiana.

PUBLICIDAD

La cancelación de un permiso sanitario deja en condición fraudulenta la distribución de un cosmético promocionado en redes - crédito Invima
La cancelación de un permiso sanitario deja en condición fraudulenta la distribución de un cosmético promocionado en redes - crédito Invima

“Es importante resaltar que los productos cosméticos sin Notificación Sanitaria Obligatoria ponen en riesgo la salud de quienes los utilizan, debido a que no existen garantías sobre su calidad, seguridad y eficacia, ni sobre el cumplimiento de los requisitos normativos relacionados con su composición, origen, condiciones de fabricación y almacenamiento”, advirtió el Invima.

La entidad también señaló que, al desconocerse la cadena de comercialización del jabón facial, no existe trazabilidad sobre el producto ni información que permita verificar que fue almacenado, transportado o distribuido bajo las condiciones adecuadas para preservar su calidad.

Las recomendaciones para quienes adquirieron el producto

Frente a esta situación, el Invima hizo un llamado a los consumidores para evitar la compra de productos cosméticos que no cuenten con registro sanitario o Notificación Sanitaria Obligatoria vigente, especialmente aquellos que son ofrecidos exclusivamente a través de redes sociales o plataformas digitales.

Asimismo, recomendó que las personas que actualmente estén utilizando el jabón facial de Arana Shop suspendan inmediatamente su uso mientras se verifica su situación sanitaria, debido a los posibles riesgos que podría representar para la salud.

El Invima pide suspender el uso del jabón facial de Arana Shop y reportar a quienes lo vendan - crédito @aranashopoficial/IG
El Invima pide suspender el uso del jabón facial de Arana Shop y reportar a quienes lo vendan - crédito @aranashopoficial/IG

La autoridad sanitaria también invitó a los ciudadanos a reportar cualquier establecimiento, tienda virtual o persona que continúe distribuyendo o comercializando este producto, con el fin de facilitar las labores de inspección y control.

Como medida preventiva, recordó que cualquier ciudadano puede verificar si un cosmético cuenta con autorización vigente consultando el registro correspondiente en la plataforma oficial del Invima antes de realizar una compra.

Además de las recomendaciones dirigidas a los consumidores, el Invima solicitó a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales fortalecer las actividades de inspección, vigilancia y control en establecimientos donde eventualmente pueda encontrarse el producto.

La entidad también pidió informar de inmediato cualquier hallazgo relacionado con el jabón facial para adoptar las medidas sanitarias correspondientes.

Finalmente, el organismo advirtió que los fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores deben abstenerse de ofrecer este producto mientras permanezca en condición irregular. De lo contrario, podrán enfrentar medidas sanitarias de seguridad y procesos sancionatorios contemplados en la legislación colombiana.

Mientras tanto ni el CEO de la marca ni en las páginas en las que se ofrece el producto facial han salido a dar declaraciones al respecto, continúan las labores de promoción y también se están comercializando otros como tónicos y tintas para labios.

Temas Relacionados

InvimaAlerta SanitariaJabón facial viralArana ShopJesus Arana SimancasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Etapa 5 del Tour de Francia: primera oportunidad para los ‘sprinters’ luego de cuatro días de competencia

El desarrollo de la quinta fracción está marcado por el calor, con una nueva alerta naranja en el sur de Francia. Las condiciones meteorológicas añaden un desafío extra a los ciclistas, que afrontan temperaturas elevadas durante toda la jornada

EN VIVO | Etapa 5 del Tour de Francia: primera oportunidad para los ‘sprinters’ luego de cuatro días de competencia

Sigue el agarrón entre Gustavo Petro y Sergio Fajardo por el empalme presidencial: “La mentira se esfuma”

El mandatario saliente afirmó que su compromiso con la verdad lo llevó a descubrir cómo el crimen organizado perpetró la política nacional y aseguró que su trabajo cuenta con el respaldo de una red de vigilancia ciudadana

Sigue el agarrón entre Gustavo Petro y Sergio Fajardo por el empalme presidencial: “La mentira se esfuma”

Iván Cepeda aseguró que Abelardo de la Espriella planea crear un supuesto gobierno paramilitar: insistió en la desobediencia civil

El excandidato presidencial expresó que el nuevo presidente electo estaría fortaleciendo la creación de grupos de seguridad paralelos, sin ningún vínculo con el Gobierno, lo que daría paso a nuevas violaciones de derechos humanos

Iván Cepeda aseguró que Abelardo de la Espriella planea crear un supuesto gobierno paramilitar: insistió en la desobediencia civil

Cathy Juvinao calificó como “triste” el “final” de Iván Cepeda, tras reunión de bancada del Pacto Histórico con Petro en la Casa de Nariño: “Títere”

La congresista por la Alianza Verde descalificó a Cepeda y se atrevió a catalogarlo como “el nuevo símbolo de la palabra pusilánime”

Cathy Juvinao calificó como “triste” el “final” de Iván Cepeda, tras reunión de bancada del Pacto Histórico con Petro en la Casa de Nariño: “Títere”

Luis Díaz recibió fuerte crítica tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026: “Quedó en deuda”

El delantero del Bayern Múnich fue fuertemente cuestionado por parte de la prensa deportiva, luego de su partido con el cuadro “Cafetero” ante Suiza en Vancouver

Luis Díaz recibió fuerte crítica tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026: “Quedó en deuda”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

ENTRETENIMIENTO

El actor Jorge Cárdenas arremetió, otra vez, contra Gustavo Petro por mensaje sobre educación y megacárceles: “Hablar mierd… es gratis"

El actor Jorge Cárdenas arremetió, otra vez, contra Gustavo Petro por mensaje sobre educación y megacárceles: “Hablar mierd… es gratis"

Yeferson Cossio perdió más de $4.600 millones apostando por Colombia en el Mundial 2026: “Qué dolor”

J Balvin les envió un mensaje a los jugadores de Colombia tras ser eliminados del Mundial 2026: “No fue el resultado que soñábamos”

James Rodríguez recibió el apoyo de su madre con sentido mensaje tras la eliminación de Colombia en el Mundial: “Al final vuelvo a ser tu mamá”

Antonella Petro recibió particular mensaje de felicitación por parte de su hermana Sofía en su cumpleaños: “Migajera”

Deportes

EN VIVO | Etapa 5 del Tour de Francia: primera oportunidad para los ‘sprinters’ luego de cuatro días de competencia

EN VIVO | Etapa 5 del Tour de Francia: primera oportunidad para los ‘sprinters’ luego de cuatro días de competencia

Luis Díaz recibió fuerte crítica tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026: “Quedó en deuda”

Este es el premio económico que recibió la Federación Colombiana de Fútbol por llegar a octavos del Mundial 2026

Figura de la selección Suiza reveló cómo se prepararon para los penaltis en el juego ante Colombia por el Mundial 2026: “Da igual quién es el arquero”

Carlos Antonio Vélez lanzó fuerte crítica tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026: “No tenemos técnico, no se engañen”