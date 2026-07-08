Invima lanzó alerta por jabón facial promocionado por reconocido creador de contenido: su venta fue declarada ilegal

El Invima emite una alerta por la venta ilegal del jabón facial de Arana Shop - crédito Colprensa y página web Arana Shop

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria tras detectar la comercialización en Colombia del jabón facial de la marca Arana Shop, un producto ampliamente promocionado a través de redes sociales como Instagram, TikTok y diferentes tiendas virtuales, que actualmente no cuenta con una Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente, por lo que su venta en el país fue catalogada como ilegal.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, el producto estaba identificado con el código de Notificación Sanitaria Obligatoria NSOC21441-23CO; sin embargo, dicho permiso fue cancelado desde el 13 de enero de 2026, razón por la que cualquier distribución o comercialización del jabón facial se considera fraudulenta y representa un potencial riesgo para los consumidores.

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La advertencia del Invima cobra relevancia debido a que este producto ha sido promocionado en plataformas digitales por el reconocido creador de contenido Jesús Arana, el cual también tiene otros productos capilares y faciales en la misma marca, lo que ha contribuido a aumentar su visibilidad y alcance entre miles de usuarios que buscan alternativas para el cuidado de la piel.

En el comunicado oficial, la entidad explicó que los cosméticos que no cuentan con una Notificación Sanitaria Obligatoria vigente no ofrecen garantías sobre su calidad, seguridad o eficacia, ya que no existe certeza sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa colombiana.

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La cancelación de un permiso sanitario deja en condición fraudulenta la distribución de un cosmético promocionado en redes - crédito Invima

“Es importante resaltar que los productos cosméticos sin Notificación Sanitaria Obligatoria ponen en riesgo la salud de quienes los utilizan, debido a que no existen garantías sobre su calidad, seguridad y eficacia, ni sobre el cumplimiento de los requisitos normativos relacionados con su composición, origen, condiciones de fabricación y almacenamiento”, advirtió el Invima.

La entidad también señaló que, al desconocerse la cadena de comercialización del jabón facial, no existe trazabilidad sobre el producto ni información que permita verificar que fue almacenado, transportado o distribuido bajo las condiciones adecuadas para preservar su calidad.

Las recomendaciones para quienes adquirieron el producto

Frente a esta situación, el Invima hizo un llamado a los consumidores para evitar la compra de productos cosméticos que no cuenten con registro sanitario o Notificación Sanitaria Obligatoria vigente, especialmente aquellos que son ofrecidos exclusivamente a través de redes sociales o plataformas digitales.

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Asimismo, recomendó que las personas que actualmente estén utilizando el jabón facial de Arana Shop suspendan inmediatamente su uso mientras se verifica su situación sanitaria, debido a los posibles riesgos que podría representar para la salud.

El Invima pide suspender el uso del jabón facial de Arana Shop y reportar a quienes lo vendan - crédito @aranashopoficial/IG

La autoridad sanitaria también invitó a los ciudadanos a reportar cualquier establecimiento, tienda virtual o persona que continúe distribuyendo o comercializando este producto, con el fin de facilitar las labores de inspección y control.

Como medida preventiva, recordó que cualquier ciudadano puede verificar si un cosmético cuenta con autorización vigente consultando el registro correspondiente en la plataforma oficial del Invima antes de realizar una compra.

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Además de las recomendaciones dirigidas a los consumidores, el Invima solicitó a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales fortalecer las actividades de inspección, vigilancia y control en establecimientos donde eventualmente pueda encontrarse el producto.

La entidad también pidió informar de inmediato cualquier hallazgo relacionado con el jabón facial para adoptar las medidas sanitarias correspondientes.

Finalmente, el organismo advirtió que los fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores deben abstenerse de ofrecer este producto mientras permanezca en condición irregular. De lo contrario, podrán enfrentar medidas sanitarias de seguridad y procesos sancionatorios contemplados en la legislación colombiana.

Mientras tanto ni el CEO de la marca ni en las páginas en las que se ofrece el producto facial han salido a dar declaraciones al respecto, continúan las labores de promoción y también se están comercializando otros como tónicos y tintas para labios.

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