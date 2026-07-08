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James Rodríguez recibió el apoyo de su madre con sentido mensaje tras la eliminación de Colombia en el Mundial: “Al final vuelvo a ser tu mamá”

La madre del capitán de la selección publicó un mensaje emotivo en redes sociales tras la derrota ante Suiza y la eliminación de Colombia en octavos de final, acompañando sus palabras de apoyo a James con un gesto de consuelo para Salomé, la hija del futbolista, quien apareció visiblemente afectada por el resultado

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James Rodríguez recibe el apoyo de su mamá tras la eliminación de Colombia en el Mundial - crédito @marjajua14/ Instagram
James Rodríguez recibe el apoyo de su mamá tras la eliminación de Colombia en el Mundial - crédito @marjajua14/ Instagram

La eliminación de la selección Colombia en el Mundial 2026, tras perder en la tanda de penaltis frente a Suiza en Vancouver, provocó una oleada de reacciones tanto en el país como en el entorno de los protagonistas.

Entre las múltiples reacciones y mensajes de aliento tras la eliminación de Colombia, uno de los más destacados fue el de Pilar Rubio, madre de James Rodríguez, quien desde sus redes sociales brindó apoyo tanto al capitán de la selección como a su nieta Salomé.

La madre de James publicó un mensaje en sus redes sociales que captó la atención de aficionados y medios: “Volvería a vivirlo una y mil veces... si al final vuelvo a ser tu mamá, sí a todas nuestras vidas, me haces la mamá más feliz”, escribió, acompañando la frase con una fotografía de su hijo vistiendo la camiseta nacional.

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Pilar Rubio no solo dirigió palabras de consuelo a su hijo James Rodríguez tras la eliminación de Colombia, sino que también acompañó a su nieta Salomé en un momento emotivo. Compartió la imagen de una videollamada con la niña, quien apareció llorando por la derrota. Junto a la captura, Rubio escribió: “Mi amor, te amamos, tu papá es nuestro mayor orgullo. Eres la niña de papá”.

Pilar Rubio consoló a su hijo y también a su nieta Salomé, quien se mostró afectada por la eliminación - crédito @marjajua14/ Instagram
Pilar Rubio consoló a su hijo y también a su nieta Salomé, quien se mostró afectada por la eliminación - crédito @marjajua14/ Instagram

La eliminación de Colombia se definió tras un empate 0-0 durante los 120 minutos de juego, seguido por una tanda de penaltis donde el conjunto europeo aseguró el pase a los cuartos de final. El encuentro, disputado en el estadio de Vancouver, destacó por el esfuerzo colectivo del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, quien mantuvo una presión ofensiva liderada por el propio James Rodríguez durante la primera mitad.

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La actuación de James Rodríguez, capitán y portador del dorsal número 10, fue reconocida por la afición presente en el estadio. El futbolista fue sustituido en el tiempo complementario y recibió aplausos por su rendimiento físico y técnico. Durante el partido, Colombia generó varias ocasiones de gol, incluyendo un remate de cabeza de James que impactó el travesaño en el minuto 98 y una oportunidad final de Daniel Muñoz.

La madre de James Rodríguez ha mantenido una presencia activa en redes sociales a lo largo de la campaña mundialista, emitiendo mensajes de apoyo y defensa ante los momentos de presión y las críticas recibidas. Las declaraciones de Pilar Rubio se han sumado a otros mensajes de apoyo por parte de la hinchada que agradecieron la labor de los jugadores en durante el paso por el torneo.

La actuación de James Rodríguez fue reconocida por el público, quien valoró su esfuerzo y liderazgo durante el encuentro - crédito AP Foto/Lindsey Wasson
La actuación de James Rodríguez fue reconocida por el público, quien valoró su esfuerzo y liderazgo durante el encuentro - crédito AP Foto/Lindsey Wasson

El desenlace en Vancouver marcó el cierre de una campaña que generó expectativa en la afición colombiana y motivó una reacción inmediata tanto en el ámbito deportivo como en el cultural.

Entre las reacciones que marcaron la eliminación de la selección Colombia en el Mundial 2026, el mensaje de Shakira destacó por su tono de cercanía y consuelo hacia el equipo nacional y la afición.

La cantante barranquillera, reconocida por su vínculo con el fútbol y su identificación con la selección, utilizó sus plataformas digitales para expresar públicamente su orgullo por el desempeño del conjunto dirigido por Néstor Lorenzo. Pocos minutos después del final del encuentro ante Suiza, la artista compartió un mensaje dirigido especialmente a los jugadores y a los millones de colombianos que siguieron la campaña mundialista.

En su publicación, Shakira resaltó el nivel de entrega mostrado por los futbolistas durante todo el torneo y valoró el esfuerzo realizado en cada partido. “Mi selección ha jugado este Mundial con una entrega que nos enorgullece a todos. Lo hemos dado todo y está claro que Dios no se mete en el fútbol, porque si no, habríamos pasado a cuartos”, escribió la cantante en un texto que rápidamente se difundió en redes sociales.

Shakira hizo referencia a las lágrimas de Luis Díaz en su mensaje a la Selección Colombia tras la eliminación del Mundial 2026 - crédito @shakira/Instagram
Shakira hizo referencia a las lágrimas de Luis Díaz en su mensaje a la Selección Colombia tras la eliminación del Mundial 2026 - crédito @shakira/Instagram

La artista también hizo un especial reconocimiento a la emoción de Luis Díaz, quien finalizó el partido visiblemente afectado por la eliminación. “Esas lágrimas de nuestro Lucho Díaz son las lágrimas de cada uno de nosotros, los colombianos, que gritamos, nos emocionamos, cantamos y celebramos cada paso de nuestra selección”, agregó Shakira, subrayando la conexión entre los jugadores y la afición durante el certamen.

En su mensaje, la intérprete agradeció al equipo por el orgullo y la representación durante la campaña mundialista, cerrando con un mensaje de afecto: “Quiero agradecerle con todo mi corazón a este equipo de luchadores que nos ha representado tan bien y nos ha hecho sentir tan orgullosos. Los amo”.

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