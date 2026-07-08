Colombia

El actor Jorge Cárdenas arremetió, otra vez, contra Gustavo Petro por mensaje sobre educación y megacárceles: “Hablar mierd… es gratis"

El artista no se quedó callado ante el pronunciamiento del mandatario colombiano en redes sociales, en el que afirmó que construir ese tipo de recinto carcelario es más costoso que levantar universidades en el territorio nacional

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Dos hombres, uno con traje y gafas, y otro con barba y camiseta blanca al aire libre.
Jorge Cárdenas arremetió en contra de Gustavo Petro por su postura frente a las megacárceles y la construcción de universidades - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente saliente Gustavo Petro se mantuvo activo en su cuenta de X, donde recientemente compartió opiniones relacionadas con su gobierno y respondió a quienes mostraron afinidad con las ideas expuestas por Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia.

Uno de esos mensajes en redes sociales tiene que ver con la propuesta de construir cerca de 10 megacárceles para albergar a los criminales. El jefe de Estado replicó la información brindada por el entonces ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, sobre la construcción de estos recintos carcelarios.

De acuerdo con Cuervo, en entrevista con Caracol Radio, cada cupo en una megacárcel colombiana cuesta 110 millones de pesos. Una instalación para 10.000 reclusos superaría el billón y, si se construyeran siete, la factura llegaría a siete billones de pesos.

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Gustavo Petro aseguró que construir una megacárcel implica un gasto mayor que construir 30 sedes universitarias - crédito @petrogustavo/X

El presidente Petro citó la noticia y escribió: “Con seis megacárceles se hacen 30 sedes universitarias y disminuye así mucho más el delito”.

Los datos del propio ministerio relativizan la urgencia de la obra: de las 104.000 personas privadas de la libertad en Colombia, solo unas 2.400 tienen perfil de máxima seguridad. “No se necesitaría una megacárcel y, además, no es una buena idea ponerlos a todos en un mismo establecimiento”, señaló Cuervo en ese momento.

A eso se suma la resistencia territorial: ninguna ciudad quiere recibir estos complejos. “Hay que empezar a buscar territorio”, advirtió el ministro.

De inmediato, esto provocó una respuesta por parte del actor y empresario Jorge Cárdenas, que se despachó en contra del presidente Gustavo Petro con un contundente mensaje:

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“Lo grave es que Gustavo Petro no construyó ninguna sede y, obviamente, ninguna mega cárcel (sic). Siempre es que hablar mierda es gratis”, acompañado de algunos emojis que complementan el mensaje.

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El actor criticó el pronunciamiento de Petro sobre las megacárceles y las universidades - crédito @cardenasjorgee/X

Esta publicación fue respaldada por detractores del mandatario saliente, con mensajes en los que le recordaban su falta de inversión universitaria: “No hizo siquiera 3 sedes universitarias”; “Claro, pedazo de pendejo, como las 3 sedes universitarias que prometió y ninguna”; “Por ahí estuvo Daniel Briceño en una en el Tolima que solo es un potrero”, entre otros.

El mensaje del actor para Karol G después de publicar carta a Abelardo de la Espriella

La publicación de una carta abierta de Karol G al presidente electo, Abelardo de la Espriella, generó una reacción inmediata de Jorge Cárdenas, quien cuestionó la oportunidad y el enfoque crítico de la artista. El actor colombiano sostuvo que, en su opinión, la cantante mostró mayor exigencia al próximo gobierno que a la administración saliente de Gustavo Petro.

Cárdenas planteó que quienes lo criticaron por su postura “atacan al mensajero” y no logran refutar sus argumentos sobre la gestión de Petro. En su cuenta de X, explicó que su crítica no iba dirigida a la carrera de Karol G, a quien definió como “una maravilla”, sino a lo que consideró una falta de equilibrio en el escrutinio público de los gobiernos.

En X, el actor colombiano sostuvo que la cantante no criticó al gobierno saliente con la misma firmeza con la que pidió control ciudadano sobre la administración que asumirá el 7 de agosto - crédito @cardenasjorgee/X

El actor profundizó en su postura a través de un video, donde afirmó que le parece válido que cualquier ciudadano, incluso quien haya votado por el mandatario electo, vigile y denuncie posibles errores.

Sin embargo, insistió en que durante los cuatro años de Petro, no observó manifestaciones públicas de Karol G sobre temas como corrupción o inseguridad. Según Cárdenas, “no se puede medir con una vara a alguien y con otra a otra persona”.

La carta de Karol G al presidente electo fue publicada tras un largo periodo de silencio en redes sociales. En ese texto, la cantante pidió a De la Espriella gobernar para todos los colombianos, recordándole que el poder es una responsabilidad, no un premio. También instó a escuchar a los sectores más vulnerables y a no limitarse a una sola ideología.

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