Marta Lucía Ramírez reaccionó al meme sobre Iván Cepeda por la derrota de Colombia en el Mundial 2026, que dice: “No reconozco la victoria de Suiza”

Marta Lucía Ramírez, sobre el meme de Iván Cepeda: “Expresa la desconfianza actual de los colombianos” - crédito MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA/EFE - Colprensa

La eliminación de la selección Colombia en el Mundial de la FIFA 2026, tras su derrota ante Suiza por octavos de final en Vancouver, Canadá, provocó una ola de reacciones en redes sociales.

Entre los contenidos que circularon con mayor velocidad destacó un meme dirigido a Iván Cepeda, senador y excandidato presidencial del Pacto Histórico. El mensaje, que se viralizó después del partido, mostraba la frase: “No reconozco la victoria de Suiza”, acompañada de una fotografía del político de izquierda.

El contenido humorístico, difundido en múltiples plataformas, buscó ironizar sobre las recientes posturas de Cepeda ante la victoria de Abelardo de la Espriella, quien se consagró como el presidente electo de los colombianos.

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La frase del meme fue interpretada por muchos usuarios como una crítica a la tendencia de algunos líderes políticos de izquierda de no aceptar los resultados electorales que consagraron al abogado como nuevo jefe de Estado. El meme, replicado en forma masiva, evidenció el ambiente de polarización y desconfianza que persiste en el país después de la segunda vuelta electoral del 21 de junio de 2026.

Marta Lucía Ramírez interpretó el meme viral de Iván Cepeda como síntoma de escepticismo hacia el liderazgo político - crédito @mluciaramirez/X

A la discusión se sumó Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta y excanciller, quien compartió su percepción sobre el mensaje viral.

Ramírez señaló en su cuenta oficial de X: “Supongo que es un meme que inundó mi celular anoche, pero que expresa muy bien el sentir y la desconfianza actual de los colombianos sobre liderazgos que no se preocupan por el futuro ni por la credibilidad y confianza en Colombia”.

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Tras la circulación de declaraciones de Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta y excanciller, usuarios en redes sociales manifestaron posiciones críticas.

Un internauta opinó que “el ‘supongo’ denota claramente su nivel intelectual”, mientras otro señaló que “representa a un fascista que no quiere aceptar su derrota democrática”.

Otro usuario de X manifestó: “Ahora lo que falta es que Petro le ordene a Iván cepeda, que tampoco reconozca la victoria de Suiza”.

Esto dijo la izquierda en Colombia tras salida de la selección del Mundial 2026: “Felicito a los jugadores”

Entre los primeros en manifestarse estuvo el presidente saliente, Gustavo Petro, quien utilizó su cuenta de X para enviar un mensaje de reconocimiento al plantel: “Me hubiera gustado que la final fuera EEUU y Colombia, hubiera sido muy interesante. Lástima. Pero felicito a los jugadores colombianos, se esmeraron y jugaron con el corazón. Hicieron vibrar a Colombia y llenarla de esperanza”.

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Gustavo Petro destacó la entrega del equipo nacional y aseguró que la Tricolor logró llenar de esperanza a millones de colombianosc - crédito @petrogustavo/X

El debate se amplificó con la participación de Alejandro Ocampo, senador electo por el Pacto Histórico. Ocampo, a través de sus redes sociales, rechazó los señalamientos dirigidos contra los jugadores tras la eliminación.

“Veo personas tirándole durísimo a la selección Colombia y me parece equivocado. Jugaron bien, hicieron una buena presentación, todos queríamos que le ganaran a Suiza y verlos en la final del mundo, mucho más ellos, que son los que juegan y la sudan en la cancha”, afirmó el congresista.

Ocampo añadió que “desde la sala de la casa y desde un micrófono es fácil criticar y acabar con quien no mete un gol, pero llegar al fútbol profesional y a la selección es difícil, por eso no todos pueden”.

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Alejandro Ocampo defendió a la selección Colombia y rechazó críticas tras la eliminación en el Mundial - crédito

El senador electo insistió en la dificultad que supone llegar a la máxima competencia del fútbol internacional, subrayando que “el mundial de fútbol no es una competencia fácil, todos los equipos se preparan para ganar”.

En su mensaje, Ocampo agradeció a los futbolistas por haber permitido a la sociedad “soñar y palpitar por el sueño de un país”. Además, expresó su gratitud hacia la Selección Colombia, resaltando los “momentos bonitos y alegrías” que el equipo ha brindado.

En contraste con los mensajes de apoyo, el ambiente digital mostró otras expresiones de la coyuntura futbolística. Carlos Carrillo, exdirector de la Ungrd, citó una fotografía de Abelardo de la Espriella acompañado de un paquete de sal, aludiendo al conocido símbolo de “mala suerte” en el imaginario popular colombiano.

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Carlos Carrillo le lanzó pulla a Abelardo de la Espriella tras la selección Colombia ser eliminada del Mundial - crédito @CarlosCarrilloA/X

Por último, Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), comentó: “Salaron la camiseta”.

Su opinión recibió respaldo inmediato de María José Pizarro, exsenadora del Pacto Histórico, quien escribió: “Completamente de acuerdo”.