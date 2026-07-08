Colombia

Ya hay fecha para que comiencen las primeras sanciones contra exmilitares y excombatientes de las Farc que comparecieron ante la JEP

La jurisdicción pondrá en marcha sentencias ya ejecutoriadas para siete exintegrantes del antiguo secretariado de las Farc y 12 exmilitares del batallón de La Popa, con límites de movilidad y tareas restaurativas

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El cronograma de cumplimiento de las sanciones de la JEP se extenderá hasta 2034 en siete fases regionales - crédito JEP
El cronograma de cumplimiento de las sanciones de la JEP se extenderá hasta 2034 en siete fases regionales - crédito JEP

A partir del 15 de agosto de 2026 empezarán a ejecutarse las primeras sanciones propias contra 19 comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Las decisiones cobijan a los siete exjefes de las antiguas Farc, responsabilizados por secuestros y otros crímenes cometidos durante el cautiverio de sus víctimas, y a 12 exmilitares del Batallón La Popa del Ejército Nacional, condenados por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate en el Caribe colombiano, también conocidos como falsos positivos.

Esta etapa, según la JEP, pone en marcha sentencias ya firmes con restricciones efectivas de derechos y obligaciones de reparación para víctimas, comunidades y territorios afectados por el conflicto armado.

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El cronograma de cumplimiento se extenderá hasta 2034 y estará organizado en siete fases regionales, entre los que se incluye monitoreo electrónico, residencia fija, horarios de trabajo definidos y autorización judicial para salir del departamento o del país.

Las sentencias fijaron tanto las limitaciones de derechos y libertades como las acciones restaurativas que deberán ejecutar los 19 sancionados. Entre esas tareas figuran obras de infraestructura, proyectos productivos, desminado humanitario, búsqueda de personas desaparecidas y actividades de fortalecimiento comunitario.

La verificación del cumplimiento quedará a cargo de la Sección de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, con apoyo de la Secretaría Ejecutiva y acompañamiento del Ministerio Público.

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El mecanismo también tendrá un componente internacional encabezado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA.

Para esta fase, según la JEP, el Gobierno Nacional destinó una asignación inicial de 50.000 millones de pesos para arrancar los proyectos restaurativos. La jurisdicción advirtió que la ejecución integral de las sanciones dependerá de que en las próximas vigencias fiscales se aseguren recursos adicionales para sostenerlas en el mediano y largo plazo.

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