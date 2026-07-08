Colombia

Yeferson Cossio perdió más de $4.600 millones apostando por Colombia en el Mundial 2026: “Qué dolor”

El creador de contenido antioqueño arriesgó una suma millonaria en favor de la selección y terminó sin ganancias tras la eliminación del equipo en la tanda de penaltis ante Suiza

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Yeferson Cossio arriesgó millones y perdió todo tras la eliminación de Colombia - crédito @yefersoncossio/ Instagram
Yeferson Cossio arriesgó millones y perdió todo tras la eliminación de Colombia - crédito @yefersoncossio/ Instagram

La participación de la selección Colombia en el Mundial 2026 no solo dejó emociones y consecuencias dentro del campo de juego, sino que también impactó a reconocidas figuras públicas fuera de él.

Uno de los casos más comentados fue el de Yeferson Cossio, creador de contenido y empresario antioqueño, quien apostó una millonaria suma a favor del equipo nacional y terminó perdiendo la totalidad del dinero tras la eliminación ante Suiza en los octavos de final.

La relación de Cossio con las apuestas durante el torneo comenzó en el partido debut de Colombia frente a Uzbekistán. En esa ocasión, el influenciador anunció públicamente que apostaría un millón de dólares a la victoria del equipo colombiano, utilizando una plataforma internacional de apuestas en línea.

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El triunfo de la selección en ese primer encuentro generó un retorno de 380.000 dólares, y el monto total acumulado se acercó a los 4.000 millones de pesos colombianos. En lugar de retirar sus ganancias, Cossio decidió reinvertir el capital, aumentando la cifra a 1.380.000 dólares —más de 4.600 millones de pesos— para el decisivo partido contra Suiza.

Antes del enfrentamiento en Vancouver, Cossio elevó la expectativa entre sus seguidores al prometer que, en caso de ganar la apuesta, obsequiaría un reloj de lujo a cada uno de los jugadores de la selección. La propuesta captó la atención de millones de usuarios en redes sociales, quienes siguieron de cerca el desarrollo del encuentro. El partido, disputado a alta intensidad, terminó igualado sin goles tras 120 minutos y se definió en la tanda de penaltis. Dos fallos clave en la ejecución de los cobros por parte de los colombianos y la actuación del arquero suizo sellaron la eliminación de la Tricolor.

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Tras la derrota, Yeferson Cossio compartió su reacción en redes sociales y detalló la magnitud de la pérdida, que superó los 1,3 millones de dólares, es decir, más de 4 mil millones de pesos colombianos. La decisión de arriesgar la totalidad de sus ganancias y no retirarlas tras el primer triunfo resultó en la pérdida completa del capital acumulado durante el torneo.

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