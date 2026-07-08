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Carlos Antonio Vélez lanzó fuerte crítica tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026: “No tenemos técnico, no se engañen”

El periodista deportivo afirmó que el país suramericano mantiene una tolerancia con la derrota que impide competir por títulos. Por eso, reclamó una renovación inmediata con jugadores de selecciones juveniles

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El periodista Carlos Antonio Vélez señala con el dedo al técnico de la selección Colombia - crédito
El periodista Carlos Antonio Vélez señala con el dedo al técnico de la selección Colombia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La eliminación de la selección Colombia en el Mundial 2026, el martes 7 de julio, ante Suiza en una definición por penales en Vancouver, Canadá, abrió una crítica frontal del periodista Carlos Antonio Vélez contra el entrenador Néstor Lorenzo y contra la continuidad de varios referentes del plantel.

Para el comentarista de Win Sports, el problema no fue solo el resultado: sostuvo que “no tenemos técnico” y que esa carencia ya venía de antes.

En su descargo, Vélez apuntó a la trayectoria previa del seleccionador y la contrastó con el nivel de los futbolistas colombianos. “Este señor, la experiencia que tenía era: dirigía Melgar de Arequipa”, dijo al aire, antes de plantear que los jugadores de élite “necesitan técnicos a los que miren de frente o hacia arriba, no hacia abajo”.

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El periodista también vinculó la caída ante Suiza con una decisión puntual del banco. Según su lectura, Lorenzo terminó “pegado y aferrado a un capricho que se llama James Rodríguez“, una frase con la que atribuyó la derrota a la insistencia del técnico en una figura a la que señaló de manera directa.

El técnico de la selección colombiana de fútbol, Néstor Lorenzo - crédito Luisa González/Reuters
El técnico de la selección colombiana de fútbol, Néstor Lorenzo - crédito Luisa González/Reuters

También afirmó que Colombia mantiene una tolerancia con la derrota que impide competir por títulos y reclamó una renovación inmediata con jugadores de selecciones juveniles que, según recordó, ya tuvieron resultados de peso.

Vélez cuestionó la jerarquía de Lorenzo y pidió un corte con el plantel actual

El eje más duro de su intervención fue una descalificación abierta a la conducción de Lorenzo. “No tenemos técnico. No se engañen. No tenemos técnico. Nunca tuvimos técnico”.

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Después de esa frase, fue más allá y puso en duda la capacidad del entrenador para dirigir a futbolistas formados en la elite internacional. “¿Qué información le puede dar a estos jugadores que vienen de manos de Klopp, de Company, de todos esos técnicos, el señor Lorenzo?”, preguntó, antes de añadir que el argentino “todavía vive del cuento de que es de la escuela de Bilardo”.

En ese mismo tramo, rechazó que la pertenencia a esa corriente futbolística pudiera explicar su trabajo actual. “Y eso es mentira, porque si fuera de la escuela de Bilardo, no moriría como murió hoy”, sostuvo.

El entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, gesticula durante el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Suiza y Colombia en Vancouver (Canadá) - crédito EFE
El entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, gesticula durante el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Suiza y Colombia en Vancouver (Canadá) - crédito EFE

El periodista ligó la derrota con James Rodríguez y con una cultura que “celebra” las eliminaciones

La crítica de Vélez no quedó en el plano táctico. Al mencionar a James Rodríguez como un “capricho” del técnico, presentó al mediocampista como símbolo de una insistencia que, a su juicio, terminó perjudicando al equipo en el partido decisivo.

Luego amplió esa idea hacia una crítica cultural sobre el modo en que se procesan los fracasos de la selección. “Seguimos aplaudiendo la mediocridad, seguimos celebrando y haciéndole desfiles y sacando carros de bombero a las derrotas y a las eliminaciones y no vamos a ganar nada”.

A partir de esa premisa, propuso un cambio de actitud como condición para volver a competir. “El día que nos pongamos serios y de verdad enfrentemos la situación tal cual es, ese día vamos a empezar a ganar”.

El colombiano Luis Díaz se muestra abatido tras el partido, después de la eliminación de su equipo de la Copa Mundial - crédito Agustin Marcarian/Reuters
El colombiano Luis Díaz se muestra abatido tras el partido, después de la eliminación de su equipo de la Copa Mundial - crédito Agustin Marcarian/Reuters

Reclamó subir a los juveniles y despedir a varios referentes del plantel

En la parte final de su intervención, Vélez desplazó el foco desde la crítica al técnico hacia un pedido de renovación en la nómina. Recordó que Colombia tiene “una generación campeona sub-17” y “una sub-20 que fue finalista de un mundial”, y a partir de ese dato exigió una decisión inmediata: “¿Por qué no echamos mano ya de eso y despedimos a los demás muchachos?”.

El periodista incluso empezó a enumerar nombres propios entre los jugadores que, según su planteo, deberían salir. “Muchas gracias. Muy querido. James, qué querido. Tú, Ospina, fabuloso. Tú, Mojica, el otro”, dijo.

Cuando desde el estudio le pidieron que precisara a quiénes se refería, evitó completar la lista. “Usted no me pregunte que cuál es. No me pregunte cuál es, porque usted lo que quiere es comprometerme”, respondió antes de cortar el intercambio con una rectificación en tono distendido: “No, mentira, mentira”.

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