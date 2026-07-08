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Este es el premio económico que recibió la Federación Colombiana de Fútbol por llegar a octavos del Mundial 2026

La Tricolor cayó en la tanda de penaltis 4-3 contra Suiza, luego de empatar sin goles en el tiempo reglamentario y los 30 minutos del tiempo extra

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Juan Camilo Hernández y Davinson Sánchez erraron los cobros en la tanda de penaltis - crédito Albert Gea/REUTERS
Juan Camilo Hernández y Davinson Sánchez erraron los cobros en la tanda de penaltis - crédito Albert Gea/REUTERS

La selección de Colombia quedó eliminada ante Suiza en los octavos de final del Mundial 2026, pero la campaña le aseguró a la Federación Colombiana de Fútbol un premio de USD 15 millones, dentro de un sistema de incentivos de la FIFA que elevó las recompensas económicas con el nuevo torneo de 48 equipos.

La cifra se inscribe en una escala más amplia de premios: las selecciones que alcancen los cuartos de final recibirán USD 19 millones y el campeón cobrará USD 50 millones, la suma más alta en la historia de la Copa del Mundo. La FIFA también proyectó un aumento cercano al 15% en los ingresos del torneo frente a Qatar 2022.

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El dinero para Colombia comenzó a contabilizarse antes del debut. Cada una de las 48 selecciones clasificadas recibió USD 2,5 millones para cubrir preparación, logística, concentraciones y desplazamientos, a lo que se sumaron otros USD 10 millones garantizados por disputar la fase de grupos.

De haber superado los octavos de final, el premio económico para la selección Colombia por enfrentar a la selección de Argentina aumentaría a 19 millones de dólares. La escala aumentaba para los semifinalistas dependiendo del puesto en el que terminaran el torneo:

  • Cuarto puesto: 27 millones de dólares.
  • Tercer puesto: 29 millones de dólares.
  • Subcampeón: 33 millones de dólares.
  • Campeón: 50 millones de dólares.

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