Figura de la selección Suiza reveló cómo se prepararon para los penaltis en el juego ante Colombia por el Mundial 2026: “Da igual quién es el arquero”

Djibril Sow marcando a James Rodríguez en el Suiza vs. Colombia-crédito Agustin Marcarian/REUTERS

La selección Colombia quedó por fuera de la Copa del Mundo de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá al perder desde los tiros del punto penal ante Suiza en Vancouver, el 7 de julio de 2026.

Mientras que la Tricolor tendrá que empacar sus maletas para regresar al país, el combinado europeo se prepara para el duelo por los cuartos de final ante Argentina, el 11 de julio, en Kansas.

Por este motivo, tras la clasificación de los “helvéticos” (adjetivo que se usa para nombrar a los suizos, en referencia a los helvecios, una antigua tribu celta que habitaba la región alpina antes de ser conquistada por Julio César y el Imperio Romano), el volante del Sevilla, Djibril Sow, respondió si su equipo practicó los tiros del punto penal para el juego ante Colombia.

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Djibril Sow reveló que Suiza no practicó los tiros del punto penal-crédito Lee Smith/REUTERS

Tras el juego, el periodista René Whedeking, de Win Sports, le preguntó a Djibril Sow sobre si Suiza trabajó esa instancia para el juego ante Colombia, y él respondió: “No, nada”. Cuando le insistieron sobre si había existido algún trabajo específico, reiteró: “Nada, nada”.

Después de esa admisión, Sow compartió su visión sobre ese momento del juego.

“Es mejor no entrenar (los tiros penales) y solo... cuando estás bien mentalmente, da igual quién es el arquero”, analizó Sow.

Estadísticas de Djibril Sow en el juego entre Colombia y Suiza

Djibril Sow fue uno de los jugadores con mejor rendimiento ante Colombia, en Vancouver-crédito Agustin Marcarian/REUTERS

El volante del Eintracht Frankfurt de la Bundesliga de Alemania entró en el segundo tiempo por el mediocampista del A. C. Milán Ardon Jashari, y la influencia que tuvo.

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Jugo en total 75 minutos (contando los tiempos extras), con una calificación de 6,8 puntos según la aplicación de Sofascore, teniendo una influencia importante en el mediocampo, a la hora de crear peligro para el equipo dirigido por Murat Yakin.

A continuación, estas fueron sus estadísticas durante el juego en términos de pases:

Asistencias: 0

Asistencias esperadas (xA): 0.08

Pases clave: 1

Centros (precisos): 1 (0)

Pases precisos: 27/30 (90%)

Pases en campo rival (precisos): 15/16 (94%)

Pases en campo propio (precisos): 12/14 (86%)

Suiza jugará en los cuartos de final ante Argentina en el Mundial 2026

Suiza se hizo fuerte en Vancouver, y eliminó a Colombia del Mundial 2026-crédito TyC Sports

Suiza eliminó a Colombia en los penales por 4-3 después de un 0-0 en 120 minutos y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, una instancia a la que volverá después de 72 años y en la que el 11 de junio de 2026 jugará contra Argentina, mientras el equipo de Néstor Lorenzo se despidió invicto pero con la sensación de haber dejado pasar una oportunidad histórica.

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La derrota cerró un recorrido singular para Colombia, la única selección que jugó en los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. También quedó inscripta en una tendencia más amplia: entre los ocho mejores del torneo hay seis equipos de la UEFA, un sudamericano y un africano.

Las victorias europeas sobre selecciones americanas ya habían marcado los octavos de final con los triunfos de Francia sobre Paraguay, Noruega ante Brasil, Inglaterra contra México y Bélgica frente a Estados Unidos. Suiza completó esa secuencia en Vancouver.

Colombia buscaba alcanzar los cuartos de final por segunda vez en su historia, después de Brasil 2014. No lo consiguió pese a haber atravesado el torneo sin derrotas, una combinación que volvió más amarga la eliminación.

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El encuentro se resolvió desde los 12 pasos tras una tanda cambiante. Granit Xhaka abrió para los suizos, Zeki Amdouni amplió la ventaja, Manuel Akanji falló su remate, Cedric Itten convirtió y Rubén Vargas selló la serie; para Colombia marcaron Juan Fernando Quintero, Jaminton Campaz y Luis Díaz.

La intervención decisiva fue del arquero Gregor Kobel, que detuvo el disparo de Juan Cucho Hernández, delantero del Betis. Davinson Sánchez también quedó marcado por un remate que pegó en el travesaño, dio en la línea y salió.

Durante los 120 minutos, el desarrollo fue cerrado y con muy pocas situaciones en el tiempo regular. Colombia dependió demasiado de Luis Díaz por la izquierda, mientras James Rodríguez volvió a mostrarse sin precisión y Jhon Arias tuvo una actuación apagada.

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Suiza construyó su resistencia con una estructura defensiva que también logró neutralizar las subidas de Daniel Muñoz, una de las armas más efectivas de Colombia ante Uzbekistán y Congo. El equipo europeo, además, sostuvo sus ataques por la izquierda incluso sin Johan Manzambi, que se lesionó en el entrenamiento previo al partido.

En ese tramo, Camilo Vargas respondió dos veces ante Ardon Jashari y Dan Ndoye. El arquero del Atlas de México había empezado el Mundial con dudas ante Uzbekistán y luego encadenó cuatro partidos con la valla invicta.

El desgaste también formó parte del partido. Colombia llegó a Vancouver después de recorrer 7.500 kilómetros entre Ciudad de México, Guadalajara, Miami, Kansas City y la sede canadiense, y en el segundo tiempo Suiza detectó ese cansancio y empezó a acompañar mejor a Breel Embolo, su principal referencia ofensiva.

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Néstor Lorenzo reaccionó antes de la pausa de hidratación con cambios, entre ellos el ingreso de Juan Fernando Quintero por James. El volante de River Plate volvió a aparecer como una solución para romper defensas cerradas, aun cuando no suele ser titular ni en su selección ni en su club.

La prórroga fue el mejor momento de Colombia. Jhon Lucumí estrelló un cabezazo en el travesaño, Kobel le ganó un mano a mano a Campaz y luego Campaz desperdició una ocasión muy clara después de una pérdida de Xhaka cerca de su propia área.

Suiza también tuvo su respuesta: Vargas volvió a intervenir, esta vez frente a Amdouni. En medio de esa paridad, los centrales colombianos Lucumí y Davinson Sánchez sostuvieron al equipo hasta la definición.

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Suiza volverá a jugar unos cuartos de final por primera vez desde 1954, cuando fue anfitrión y el torneo todavía se disputaba con 16 selecciones. En el palco del estadio estuvo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que presenció una de las pocas noticias favorables para su país en las últimas horas.