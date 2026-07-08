Especialista en depresión explicó por qué a Colombia la habría eliminado “la ansiedad” del Mundial 2026: “La regulación emocional es un músculo que se puede entrenar”

El periodista y docente universitario citó como ejemplo lo que ocurrió con Argentina y Lionel Messi en su épica remontada ante Egipto, luego de que remontó un 2 a 0 en los últimos 20 minutos del partido y selló con un 3 a 2 su paso a cuartos de final, instancia en la que se habrían cruzado con Colombia, que cayó ante Suiza - créditos @leomessi/IG | @fcfseleccioncol/IG | @jkrincones/IG

Millones de colombianos que se emocionaron con el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 entre Colombia y Suiza, la tarde del martes 7 de julio, pasaron de la alegría a la tristeza tras la eliminación en la tanda de penales, luego de que los 120 minutos terminaran empatados sin goles. El encuentro se disputó en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá

Los dirigidos por el técnico argentino Néstor Lorenzo batallaron hasta el final con el objetivo de no llegar a la serie de cobros. Incluso, en los tiempos extras tuvieron dos jugadas de gol: en los primeros 15 minutos una pelota terminó estrellando el travesaño luego del cabezazo de Dávinson Sánchez tras cobro de tiro de esquina; y en la segunda parte Jáminton Campaz tuvo el gol del triunfo en un mano a mano con el arquero Gregor Kobel, que se fue por arriba, luego de un robo por la presión de Daniel Muñoz.

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Y es que dentro de la historia reciente en varias competencias, una de ellas la eliminación también en octavos de final en Rusia 2018 ante Inglaterra desde los 12 pasos, tras empatar a un gol, las definiciones por penales se han convertido en la deuda pendiente de la Tricolor.

Debido a todas las emociones que pueden atravesar a un futbolista en instancias de esta magnitud, el periodista y escritor Juan Carlos Rincón Escalante, que comparte a través de su redes sociales un espacio dedicado a compartir contenido sobre salud mental, replicó un video en el que presentó su hipótesis sobre el por qué la ansiedad habría sido una de la caída de los Cafeteros.

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Rincón Escalante compartió el video la noche del martes 7 de julio de 2026 en su perfil de Instagram - crédito @jkrincones/IG

“Colombia quedó eliminada del mundial por culpa de la ansiedad. Nadie niega que hicimos muy buenos partidos que nos llevaron a emocionar, pero tal vez desde el tercer partido y especialmente desde que empezó la etapa de eliminación directa, varios jugadores parecían corriendo contra sí mismos”, inicia la declaración por parte de Rincón, y que difundió desde su perfil de Instagram (@jkrincones) la noche del mismo martes.

La importancia de la inteligencia emocional

Para el también docente y abogado, el mismo Luis Díaz, al que calificó como “un crack”, “parecía ansioso todo el tiempo, como si tuviera que probar algo”.

En su exposición, Rincón argumentó no estar “de acuerdo con quienes dicen que es cuestión de una racha y que el goleador ya se encuentra con el gol”, y agregó que hubo un elemento fundamental del cual carecieron varios de los jugadores de la Tricolor: “Porque lo que le faltó a él (”Lucho“ Díaz) y por ejemplo lo que le pasó a Campaz en varias partes del partido y particularmente cuando se botó ese gol, es inteligencia emocional”.

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Para el autor del libro La depresión (no) existe, su apreciación sobre la inteligencia emocional se ha “estudiado por psicólogos del deporte”, al recalcar que “en una competencia hay un montón de factores que usted nunca va a poder controlar”.

Luis Díaz fue uno de los tres futbolistas colombianos que acertó su cobro en la tanda de penales, además de Juan Fernando Quintero y Jáminton Campaz - crédito REUTERS/Albert Gea

Rincón detalló el por qué determinó que este factor puede ser un aliado en momentos críticos y definición en una instancia al más alto nivel de competencia.

“No va a poder controlar al árbitro, no va a poder controlar a sus oponentes y por supuesto, es fundamental que uno tenga talento, disciplina y haya llegado bien físicamente. Pero en los momentos de más tensión es cuando es más importante que la persona sea capaz de tomar una pausa, respirar y operar con precisión", comentó Rincón, que aclaró: “Probablemente ustedes y yo somos personas que nunca vamos a sentir la cantidad de presión que operan sobre alguien como Luis Díaz, como los otros jugadores en un partido de ese nivel”.

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En consecuencia, “por eso es tan importante trabajar la regulación emocional como un músculo que se entrena, para que el jugador pueda entrar en un estado de flow (máxima concentración) y dar su mejor versión, para que puedan tomar las mejores decisiones, su mente no se puede convertir en su principal enemigo".

La Tricolor vs. la remontada de Argentina liderada por Lionel Messi ante Egipto

Lionel Messi lideró una remontada ante Egipto, que se mantuvo arriba en el marcador durante más de 75 minutos de juego - crédito Reuters/Brett Davis

En la segunda parte del video, Rincón trajo a colación el primer partido de esa jornada, y que además de Suiza, dejó a Argentina como las últimas clasificadas para los cuartos de final del torneo, y usó como ejemplo a Lionel Messi, el referente de los vigentes campeones del torneo, y su mentalidad para encarar un momento de máxima presión, luego de remontar un 2 a 0 en contra ante Egipto, y terminar en el tiempo regular dándole vuelta al juego por 3 a 2, en juego disputado en Atlanta.

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“Piensen, aunque yo sé que la victoria fue polémica, en cómo actuó Messi en los últimos 20 minutos de ese partido con Egipto, con mucha pasión, pero sin desespero, con precisión quirúrgica”, inicia el periodista, que recordó en el caso de Colombia, que “como selección siempre ha tenido problemas de estado mental, como lo que nos pasó con Brasil cuando los enfrentamos en un mundial en el 2014 (la polémica por el gol anulado a Mario Alberto Yepes en la derrota 2 a 1 en cuartos de final)″.

Al final, y como una recomendación, Rincón afirmó: “Si alguna vez queremos salir campeones, pero además seguir cultivando un montón de talento que hay en todo el país, dentro de todas las habilidades que desarrollamos, no podemos descuidar la psicológica para que la próxima vez que estemos en un tiempo extra con la gloria al frente, quien sea que esté ahí tenga la fortaleza física y también la fortaleza mental de meter el gol”.

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Para cerrar, el escritor recordó: “Jugar con pasión no significa jugar con desespero”.