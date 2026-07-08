Colombia

Una persona fallecida figuró como jurado de votación en Estados Unidos, aseguró congresista del Pacto Histórico: esto dijo la Registraduría

Alejandro Ocampo, representante del progresismo, hizo esta denuncia, pero la Registraduría aclaró que se trató de un error en la digitación del número de cédula

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Registraduría Nacional del Estado Civil reveló que a través de IA encontraron más de 300 irregularidades en registros civiles de nacimiento - crédito Colprensa
Registraduría Nacional del Estado Civil reveló que a través de IA encontraron más de 300 irregularidades en registros civiles de nacimiento - crédito Colprensa

La Registraduría Nacional del Estado Civil respondió a Alejandro Ocampo, representante del Pacto Histórico, después de que afirmara que un jurado de votación en el exterior “revivió” para las elecciones presidenciales en Colombia.

“Este jurado de votación que firma aquí falleció hace 22 años, pero resucitó para la segunda vuelta presidencial en Estados Unidos. esa es la patria milagro los muertos votan y son jurados (sic)”, indicó Ocampo.

El órgano electoral desmintió al congresista y precisó que la cédula corresponde a una persona que fue jurado en la mesa 3 del puesto de votación 4 en Charlotte, Atlanta.

Registraduría - crédito @Registraduria/X
Registraduría desmintió al congresista y precisó que la cédula corresponde a una persona que fue jurado en la mesa 3 del puesto de votación 4 en Charlotte, Atlanta - crédito @Registraduria/X

“Alejandro Ocampo, no es cierto que una persona fallecida haya sido jurado de votación en la segunda vuelta presidencial en Estados Unidos. La cédula corresponde a quien prestó el servicio como jurado de votación en la mesa 3 del puesto de votación 4 de Charlotte, Atlanta”, indicó la Registraduría.

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Según la entidad, la confusión inició por el formulario E-14 de delegados, el jurado omitió un dígito en su número de identificación. La entidad señaló que esa identificación fue aclarada tiempo después.

“Las tres actas electorales (delegados, transmisión y claveros) están digitalizadas y disponibles para consulta en la página web de la Registraduría. Al revisarlas y compararlas con la resolución de designación de jurados, se confirma cuál es el número de identificación correcto del jurado”,explicó la Registraduría.

En sus declaraciones, el presentante del Pacto Histórico indicó que “personas que no están en este mundo fueron jurados de votación”, motivo por el cual señaló que está haciendo una investigación sobre las elecciones en el exterior.

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“Sigo creyendo que no perdimos las elecciones, sino que nos las robaron”, aseveró Ocampo.

Alejandro Ocampo - crédito @alejoocampog/X
Alejandro Ocampo indicó que “personas que no están en este mundo fueron jurados de votación”, motivo por el cual señaló que está haciendo una investigación sobre las elecciones en el exterior - crédito @alejoocampog/X

El escritor y creador de contenido Daniel Samper Ospina cuestionó al represente Alejandro Ocampo. Afirmó que siguen haciendo afirmaciones sin presentar pruebas, razón por la cual calificó la situación como una “locura”.

“El congresista petrista Alejandro Ocampo divulgando noticias falsas para sostener un fraude del que no han sido capaces de mostrar pruebas: lo que están haciendo es una locura, de paso van a enterrar por años una opción de izquierda que sería muy necesaria en este gobierno: el país merece una izquierda seria y democrática, no como la que el señor Ocampo representa (sic)”, aseveró Samper Ospina.

La denuncia de Alejandro Ocampo y la respuesta de la Registraduría se da en medio de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien ha insistido en un supuesto fraude en las elecciones del 21 de junio de 2026, que dio como ganador al abogado Abelardo de la Espriella.

En respuesta al comunicado del Partido Conservador, que calificó como “graves e irresponsables” las declaraciones del presidente colombiano por no reconocer la victoria de De la Espriella, el jefe de Estado saliente afirmó: “Claro que mis declaraciones son graves, Pero no irresponsables, están completamente probadas (sic)”.

El mandatario insistió en que quien ganó las elecciones el 21 de junio fue el excandidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda. Además, afirmó que el triunfo de De la Espriella se produjo mediante supuestos algoritmos provenientes de Estados Unidos y empresas privadas de Israel.

“Quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda, el triunfo de Abelardo se hizo con algoritmos desde California y los algoritmos los hicieron empresas de inteligencia privada de Israel (sic)”, indicó el jefe de Estado.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro indicó que la bancada del Pacto Histórico recibirán las pruebas que, según Gustavo Petro, fueron recogidas por los equipos de testigos digitales - crédito @petrogustavo/X

Petro afirmó que tanto la justicia colombiana como la estadounidense tendrán todas las pruebas que evidenciarían un fraude electoral. “La justicia colombiana y la estadounidense, porque los delitos se cometieron en el territorio de los EEUU tendrán todas las pruebas (sic)”, aseveró el presidente Petro.

El jefe de Estado indicó que el martes 7 de julio de 2026 la bancada del Pacto Histórico recibirá las pruebas que, según dijo, fueron recogidas por los equipos de testigos digitales.

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