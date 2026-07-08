Colombia

Una mujer murió en la estación Venecia de Transmilenio en Bogotá tras caer a la calzada exclusiva: al parecer intentó ingresar sin pagar

Según las versiones, la pasajera trató de entrar por las puertas laterales, perdió el equilibrio y cayó a la vía

Guardar
Google icon

La noche del martes dejó una estampa de conmoción en los corredores de Transmilenio en Bogotá: un hombre de entre 40 y 45 años perdió la vida en la estación Venecia, en circunstancias que las autoridades aún no logran esclarecer por completo. La escena obligó a cerrar la estación durante dos horas y provocó un fuerte impacto en la movilidad del sur capitalino - crédito @PasaenBogota / X

En las últimas horas se hizo viral en redes sociales un video en el que se evidenció la muerte de una mujer en la estación Venecia, de Transmilenio, durante la noche del martes 7 de julio en Bogotá.

La víctima, de entre 40 y 45 años, falleció en el sitio y hasta ahora no ha sido identificada. La escena obligó al cierre del lugar durante dos horas, mientras expertos de criminalística cumplían con las diligencias forenses.

Cientos de usuarios experimentaron retrasos debido al cierre temporal de la estación, que permaneció inhabilitada desde las 8:30 p. m. hasta las 10:30 p. m. cuando las autoridades finalizaron el levantamiento del cadáver.

PUBLICIDAD

La reacción ciudadana no se hizo esperar. En cuestión de minutos, un par de videos y versiones empezaron a circular en redes sociales. Algunos internautas aseguraron que se trataba de una mujer atropellada al intentar ingresar sin pagar, mientras que otros sostenían que la víctima cayó cuando intentaba descender de un bus en movimiento.

El cierre abrupto de la estación Venecia en Bogotá encendió las alarmas de los miles de usuarios del sistema Transmilenio. Un incidente mortal, cuyas causas permanecen bajo investigación, dejó a un hombre sin vida y sumió a la zona en el desconcierto, mientras proliferaban versiones contradictorias en redes sociales y las autoridades llamaban a la calma - crédito @PasaenBogota / X

Circunstancias sin esclarecer y llamado a la prudencia

Hasta el momento, la investigación no ha logrado establecer con claridad la causa exacta del deceso, no obstante, en respuesta, Transmilenio S.A. publicó un comunicado en el que expresó: “Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares, amigos y personas cercanas de la víctima”.

PUBLICIDAD

Y añadió: “De acuerdo con la información preliminar, la mujer habría intentado ingresar a la estación por un acceso no autorizado y, por causas que son materia de investigación, perdió el equilibrio y cayó a la calzada exclusiva”

La empresa también hizo énfasis en la importancia de utilizar siempre los accesos autorizados, recordando que las conductas imprudentes “representan un alto riesgo para la vida y la integridad de quienes transitan por el Sistema”.

Las autoridades cerraron la estación Venecia durante dos horas para adelantar las labores forenses y de investigación tras el fallecimiento de un hombre cuya identidad aún no ha sido confirmada - crédito @BogotaTransito / X
Las autoridades cerraron la estación Venecia durante dos horas para adelantar las labores forenses y de investigación tras el fallecimiento de un hombre cuya identidad aún no ha sido confirmada - crédito @BogotaTransito / X

Responsabilidad legal y recomendaciones

En Colombia, la jurisprudencia establece que Transmilenio no suele ser considerado responsable cuando una persona muere al intentar ingresar al sistema sin pagar, ya que la ley reconoce la culpa exclusiva de la víctima si el accidente resulta de un acto imprudente o ilegal.

Bajo el régimen de responsabilidad civil extracontractual, el sistema puede eximirse de pagar indemnizaciones si demuestra que la conducta de la víctima fue la causa exclusiva del desenlace.

Además, ingresar, evadir el pago o transitar por lugares no autorizados (como puertas, muros o carriles exclusivos) en Transmilenio conlleva sanciones estipuladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el costo económico de esta multa ronda los $233.454 pesos.

Accidentes viales y cifras alarmantes

Lo ocurrido en la estación Venecia se suma a una tendencia preocupante en la capital colombiana. Según el análisis de la Secretaría de Movilidad, en lo que va de 2026, el fenómeno continúa agravándose.

El incidente en Transmilenio reavivó el debate sobre la seguridad vial en Bogotá, ciudad que registró 188 muertes en siniestros de tránsito durante los primeros meses de 2025 - crédito @TransMilenio / X
El incidente en Transmilenio reavivó el debate sobre la seguridad vial en Bogotá, ciudad que registró 188 muertes en siniestros de tránsito durante los primeros meses de 2025 - crédito @TransMilenio / X

Entre el 1 de enero y el 5 de abril, 162 personas perdieron la vida en las vías de Bogotá, lo que representa un aumento del 13% frente al mismo periodo del año anterior. El 44% de las fatalidades correspondió a motociclistas, mientras que los peatones representaron el 38% y los ciclistas el 14%.

Factores críticos y patrones de riesgo

Entre las interacciones fatales más frecuentes destacan las colisiones entre motociclistas y peatones, así como los incidentes entre motociclistas y transporte de carga, con un aumento del 16% respecto al año anterior.

Los martes y miércoles concentran la mayor cantidad de fatalidades, y el 15% de los fallecimientos ocurre entre las 10:00 p. m.

El tramo de la avenida NQS, entre calles 1 y 68, figura como uno de los sectores de mayor riesgo, con un registro de 13 muertes en lo que va del año. Por otra parte, el 58% de los peatones fallecidos fueron adultos mayores.

Temas Relacionados

Estación VeneciaMuerte en TransmilenioColados en TransmilenioMujer fallecidaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este es el premio económico que recibió la Federación Colombiana de Fútbol por llegar a octavos del Mundial 2026

La Tricolor cayó en la tanda de penaltis 4-3 contra Suiza, luego de empatar sin goles en el tiempo reglamentario y los 30 minutos del tiempo extra

Este es el premio económico que recibió la Federación Colombiana de Fútbol por llegar a octavos del Mundial 2026

Procuraduría investiga un contrato para comprar drones destinados a la Policía Nacional por más de $3.700 millones

El órgano de control indaga presuntas anomalías en la fase previa a la contratación y en el desarrollo del acuerdo, por posibles errores de selección del proveedor y falta de supervisión que derivaran en incumplimientos

Procuraduría investiga un contrato para comprar drones destinados a la Policía Nacional por más de $3.700 millones

Ya hay fecha para que comiencen las primeras sanciones contra exmilitares y excombatientes de las Farc que comparecieron ante la JEP

La jurisdicción pondrá en marcha sentencias ya ejecutoriadas para siete exintegrantes del antiguo secretariado de las Farc y 12 exmilitares del batallón de La Popa, con límites de movilidad y tareas restaurativas

Ya hay fecha para que comiencen las primeras sanciones contra exmilitares y excombatientes de las Farc que comparecieron ante la JEP

EN VIVO | Etapa 5 del Tour de Francia: primera oportunidad para los ‘sprinters’ luego de cuatro días de competencia

El desarrollo de la quinta fracción está marcado por el calor, con una nueva alerta naranja en el sur de Francia. Las condiciones meteorológicas añaden un desafío extra a los ciclistas, que afrontan temperaturas elevadas durante toda la jornada

EN VIVO | Etapa 5 del Tour de Francia: primera oportunidad para los ‘sprinters’ luego de cuatro días de competencia

Una persona fallecida figuró como jurado de votación en Estados Unidos, aseguró congresista del Pacto Histórico: esto dijo la Registraduría

Alejandro Ocampo, representante del progresismo, hizo esta denuncia, pero la Registraduría aclaró que se trató de un error en la digitación del número de cédula

Una persona fallecida figuró como jurado de votación en Estados Unidos, aseguró congresista del Pacto Histórico: esto dijo la Registraduría
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

ENTRETENIMIENTO

El actor Jorge Cárdenas arremetió, otra vez, contra Gustavo Petro por mensaje sobre educación y megacárceles: “Hablar mierd… es gratis"

El actor Jorge Cárdenas arremetió, otra vez, contra Gustavo Petro por mensaje sobre educación y megacárceles: “Hablar mierd… es gratis"

Yeferson Cossio perdió más de $4.600 millones apostando por Colombia en el Mundial 2026: “Qué dolor”

J Balvin les envió un mensaje a los jugadores de Colombia tras ser eliminados del Mundial 2026: “No fue el resultado que soñábamos”

James Rodríguez recibió el apoyo de su madre con sentido mensaje tras la eliminación de Colombia en el Mundial: “Al final vuelvo a ser tu mamá”

Antonella Petro recibió particular mensaje de felicitación por parte de su hermana Sofía en su cumpleaños: “Migajera”

Deportes

Este es el premio económico que recibió la Federación Colombiana de Fútbol por llegar a octavos del Mundial 2026

Este es el premio económico que recibió la Federación Colombiana de Fútbol por llegar a octavos del Mundial 2026

EN VIVO | Etapa 5 del Tour de Francia: primera oportunidad para los ‘sprinters’ luego de cuatro días de competencia

Figura de la selección Suiza reveló cómo se prepararon para los penaltis en el juego ante Colombia por el Mundial 2026: “Da igual quién es el arquero”

Carlos Antonio Vélez lanzó fuerte crítica tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026: “No tenemos técnico, no se engañen”

Así quedó el cuadro de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026: partidos y dónde ver los partidos de esta fase en Colombia por TV