Una mujer murió en la estación Venecia de Transmilenio en Bogotá tras caer a la calzada exclusiva: al parecer intentó ingresar sin pagar

La noche del martes dejó una estampa de conmoción en los corredores de Transmilenio en Bogotá: un hombre de entre 40 y 45 años perdió la vida en la estación Venecia, en circunstancias que las autoridades aún no logran esclarecer por completo. La escena obligó a cerrar la estación durante dos horas y provocó un fuerte impacto en la movilidad del sur capitalino - crédito @PasaenBogota / X

En las últimas horas se hizo viral en redes sociales un video en el que se evidenció la muerte de una mujer en la estación Venecia, de Transmilenio, durante la noche del martes 7 de julio en Bogotá.

La víctima, de entre 40 y 45 años, falleció en el sitio y hasta ahora no ha sido identificada. La escena obligó al cierre del lugar durante dos horas, mientras expertos de criminalística cumplían con las diligencias forenses.

Cientos de usuarios experimentaron retrasos debido al cierre temporal de la estación, que permaneció inhabilitada desde las 8:30 p. m. hasta las 10:30 p. m. cuando las autoridades finalizaron el levantamiento del cadáver.

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La reacción ciudadana no se hizo esperar. En cuestión de minutos, un par de videos y versiones empezaron a circular en redes sociales. Algunos internautas aseguraron que se trataba de una mujer atropellada al intentar ingresar sin pagar, mientras que otros sostenían que la víctima cayó cuando intentaba descender de un bus en movimiento.

El cierre abrupto de la estación Venecia en Bogotá encendió las alarmas de los miles de usuarios del sistema Transmilenio. Un incidente mortal, cuyas causas permanecen bajo investigación, dejó a un hombre sin vida y sumió a la zona en el desconcierto, mientras proliferaban versiones contradictorias en redes sociales y las autoridades llamaban a la calma - crédito @PasaenBogota / X

Circunstancias sin esclarecer y llamado a la prudencia

Hasta el momento, la investigación no ha logrado establecer con claridad la causa exacta del deceso, no obstante, en respuesta, Transmilenio S.A. publicó un comunicado en el que expresó: “Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares, amigos y personas cercanas de la víctima”.

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Y añadió: “De acuerdo con la información preliminar, la mujer habría intentado ingresar a la estación por un acceso no autorizado y, por causas que son materia de investigación, perdió el equilibrio y cayó a la calzada exclusiva”

La empresa también hizo énfasis en la importancia de utilizar siempre los accesos autorizados, recordando que las conductas imprudentes “representan un alto riesgo para la vida y la integridad de quienes transitan por el Sistema”.

Las autoridades cerraron la estación Venecia durante dos horas para adelantar las labores forenses y de investigación tras el fallecimiento de un hombre cuya identidad aún no ha sido confirmada - crédito @BogotaTransito / X

Responsabilidad legal y recomendaciones

En Colombia, la jurisprudencia establece que Transmilenio no suele ser considerado responsable cuando una persona muere al intentar ingresar al sistema sin pagar, ya que la ley reconoce la culpa exclusiva de la víctima si el accidente resulta de un acto imprudente o ilegal.

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Bajo el régimen de responsabilidad civil extracontractual, el sistema puede eximirse de pagar indemnizaciones si demuestra que la conducta de la víctima fue la causa exclusiva del desenlace.

Además, ingresar, evadir el pago o transitar por lugares no autorizados (como puertas, muros o carriles exclusivos) en Transmilenio conlleva sanciones estipuladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el costo económico de esta multa ronda los $233.454 pesos.

Accidentes viales y cifras alarmantes

Lo ocurrido en la estación Venecia se suma a una tendencia preocupante en la capital colombiana. Según el análisis de la Secretaría de Movilidad, en lo que va de 2026, el fenómeno continúa agravándose.

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El incidente en Transmilenio reavivó el debate sobre la seguridad vial en Bogotá, ciudad que registró 188 muertes en siniestros de tránsito durante los primeros meses de 2025 - crédito @TransMilenio / X

Entre el 1 de enero y el 5 de abril, 162 personas perdieron la vida en las vías de Bogotá, lo que representa un aumento del 13% frente al mismo periodo del año anterior. El 44% de las fatalidades correspondió a motociclistas, mientras que los peatones representaron el 38% y los ciclistas el 14%.

Factores críticos y patrones de riesgo

Entre las interacciones fatales más frecuentes destacan las colisiones entre motociclistas y peatones, así como los incidentes entre motociclistas y transporte de carga, con un aumento del 16% respecto al año anterior.

Los martes y miércoles concentran la mayor cantidad de fatalidades, y el 15% de los fallecimientos ocurre entre las 10:00 p. m.

El tramo de la avenida NQS, entre calles 1 y 68, figura como uno de los sectores de mayor riesgo, con un registro de 13 muertes en lo que va del año. Por otra parte, el 58% de los peatones fallecidos fueron adultos mayores.

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