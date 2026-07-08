Colombia

Funcionarios del Inpec implicados en salidas de la cárcel de Carlos Mattos en vehículos de la institución serán imputados por la Fiscalía

La diligencia llevará a juicio a los servidores señalados de facilitar traslados irregulares desde la cárcel La Picota, con registros en video como soporte, mientras el empresario obtuvo un principio de oportunidad con rebaja de pena

Guardar
Google icon
La Fiscalía formalizará el miércoles 8 de julio la acusación contra los funcionarios implicados en las salidas de Carlos Mattos en vehículos del Inpec - crédito Policía Nacional
La Fiscalía formalizará el miércoles 8 de julio la acusación contra los funcionarios implicados en las salidas de Carlos Mattos en vehículos del Inpec - crédito Policía Nacional

La Fiscalía formalizará el miércoles 8 de julio la acusación contra los funcionarios implicados en las salidas de Carlos Mattos en vehículos del Inpec cuando debía cumplir condena en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá. El caso avanzó mientras el empresario alcanzó un principio de oportunidad para obtener una rebaja de pena y evitar más años privado de la libertad por hechos de corrupción en la rama judicial.

Sin embargo, en este escándalo por los traslados fuera de prisión, los que terminarán en juicio son los funcionarios que habrían facilitado la salida del empresario. La investigación se concentra en la presunta responsabilidad de servidores que permitieron que Mattos saliera de la cárcel y se movilizara en vehículos oficiales del instituto penitenciario.

PUBLICIDAD

La decisión de la Fiscalía llegó después de que esos funcionarios fueran imputados y de que, en esa diligencia, el ente acusador expusiera los elementos de prueba con los que busca demostrar su presunta participación en los hechos.

Entre ese material figuran registros en video en los que se observa al empresario desplazándose por el norte de Bogotá en automotores del sistema penitenciario.

Una dragoneante del Inpec será investigada por la fuga de Nieves - crédito John Paz/Colprensa
La investigación se concentra en los servidores que habrían permitido que Carlos Mattos saliera de la cárcel La Picota y se movilizara en automotores oficiales - crédito John Paz/Colprensa

De acuerdo con la Fiscalía, la evidencia reunida permitió establecer la aparente responsabilidad de los implicados en los hechos corruptos que derivaron en la salida de Mattos de La Picota y en su movilización en vehículos del Inpec. La formalización de la acusación es el paso con el que el caso entra a la etapa de juicio contra esos funcionarios.

PUBLICIDAD

Así mismo, se señala una asimetría en el avance judicial del escándalo. Mientras los funcionarios que presuntamente se dejaron corromper afrontan el proceso penal por esas salidas, Mattos alcanzó un acuerdo con la Fiscalía para buscar una rebaja de la sanción.

Entre tanto, el principio de oportunidad firmado por el empresario le permite aspirar a una reducción de pena y a evitar pasar más tiempo en prisión por los escándalos de corrupción en los que ha estado involucrado. Entre esos hechos aparecen los sobornos a jueces y a funcionarios de la rama judicial.

Dentro de la causa por los paseos en vehículos oficiales, el principal testigo contra los funcionarios es el propio Carlos Mattos. El empresario, protagonista del escándalo, pasó de beneficiarse con el acuerdo a colaborar con el ente acusador en un proceso que busca una condena contra quienes habrían facilitado sus salidas irregulares.

El Inpec trasladó a Carlos Mattos a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita por riesgo de fuga

La formalización de la acusación llevará a juicio a los funcionarios señalados por las salidas de Carlos Mattos fuera de prisión - crédito Colprensa
La formalización de la acusación llevará a juicio a los funcionarios señalados por las salidas de Carlos Mattos fuera de prisión - crédito Colprensa

Las salidas de Carlos Mattos desde La Picota y la visita a su oficina en Bogotá, pese a estar detenido por soborno a jueces, provocaron, en marzo de 2022, la destitución del director del Inpec y del director de esa cárcel, además de abrir otro frente en el historial judicial del empresario, que busca un preacuerdo con la Fiscalía para reducir su pena. El entonces presidente Iván Duque calificó el episodio como “vergonzante” y ordenó remover al general Mariano Botero y al coronel retirado Wilmer Valencia.

El caso no se limitó a un desplazamiento irregular. Mattos fue trasladado después a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, un centro reservado para condenados con alto peligro de fuga, mientras las autoridades avanzan en las indagaciones sobre los dragoneantes que lo llevaron en una camioneta oficial y sobre un posible nuevo soborno.

Las salidas se dieron el 2 marzo de 2022, cuando el mandatario vio en televisión que el empresario había aprovechado al menos en dos ocasiones citas médicas para desviarse a reuniones con su hermano Jorge Mattos y con sus abogados Iván Cancino y Laura Kamila Toro. Ellos son sus apoderados en el proceso por el que fue extraditado desde España en noviembre pasado.

Mattos llegó a Colombia para responder por el delito de cohecho por dar u ofrecer dádivas a los jueces Reinaldo Huertas y Ligia del Carmen Hernández. Esos ofrecimientos incluyeron dinero y detalles de lujo a cambio de decisiones que evitaran la caída, en 2015, de su negocio de distribución de carros de Hyundai en Colombia, luego de que la casa matriz en Corea del Sur le retirara esa representación.

El fiscal 11 especializado, David Ernesto Vega Rincón, es investigado por presunto abandono de procesos clave - crédito Colprensa
La Fiscalía acusará a los funcionarios del Inpec implicados en la salida del empresario Carlos Mattos de la cárcel para trasladarse a su oficina en Bogotá en 2022 - crédito Colprensa

El empresario, en un preacuerdo con la Fiscalía ofreció USD 2 millones, equivalentes a cerca de $7 mil millones, para reparar a sus víctimas y cumplir una pena de cuatro años y medio de prisión.

Antes de las escapadas, sus movimientos en prisión los habría hecho junto a Emilio Tapia, con quien compartió celda en la Unidad de Medidas Especiales de La Picota. Allí, ambos habrían decorado el lugar de acuerdo con sus gustos costosos.

Esas comodidades, según El Tiempo, dejaron de serle suficientes porque encontró otras en su propia oficina, a la que llegó escoltado por funcionarios del Inpec. Ese dato amplió el alcance del escándalo y volvió a poner bajo presión a la entidad encargada de la custodia de los presos en Colombia.

La crisis desatada por el caso Mattos se agregó a una cadena de episodios que ya habían golpeado al Inpec. Uno de los más conocidos fue la fuga de Aída Merlano en 2019 desde un consultorio odontológico, una irregularidad por la que el capitán David Álvarez, encargado de vigilarla, fue condenado a 15 años de prisión.

Temas Relacionados

Carlos MattosFuncionarios del InpecSalidas de Carlos Mattos de la cárcelCárcel La PicotaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este es el premio económico que recibió la Federación Colombiana de Fútbol por llegar a octavos del Mundial 2026

La Tricolor cayó en la tanda de penaltis 4-3 contra Suiza, luego de empatar sin goles en el tiempo reglamentario y los 30 minutos del tiempo extra

Este es el premio económico que recibió la Federación Colombiana de Fútbol por llegar a octavos del Mundial 2026

Procuraduría investiga un contrato para comprar drones destinados a la Policía Nacional por más de $3.700 millones

El órgano de control indaga presuntas anomalías en la fase previa a la contratación y en el desarrollo del acuerdo, por posibles errores de selección del proveedor y falta de supervisión que derivaran en incumplimientos

Procuraduría investiga un contrato para comprar drones destinados a la Policía Nacional por más de $3.700 millones

Ya hay fecha para que comiencen las primeras sanciones contra exmilitares y excombatientes de las Farc que comparecieron ante la JEP

La jurisdicción pondrá en marcha sentencias ya ejecutoriadas para siete exintegrantes del antiguo secretariado de las Farc y 12 exmilitares del batallón de La Popa, con límites de movilidad y tareas restaurativas

Ya hay fecha para que comiencen las primeras sanciones contra exmilitares y excombatientes de las Farc que comparecieron ante la JEP

EN VIVO | Etapa 5 del Tour de Francia: primera oportunidad para los ‘sprinters’ luego de cuatro días de competencia

El desarrollo de la quinta fracción está marcado por el calor, con una nueva alerta naranja en el sur de Francia. Las condiciones meteorológicas añaden un desafío extra a los ciclistas, que afrontan temperaturas elevadas durante toda la jornada

EN VIVO | Etapa 5 del Tour de Francia: primera oportunidad para los ‘sprinters’ luego de cuatro días de competencia

Una persona fallecida figuró como jurado de votación en Estados Unidos, aseguró congresista del Pacto Histórico: esto dijo la Registraduría

Alejandro Ocampo, representante del progresismo, hizo esta denuncia, pero la Registraduría aclaró que se trató de un error en la digitación del número de cédula

Una persona fallecida figuró como jurado de votación en Estados Unidos, aseguró congresista del Pacto Histórico: esto dijo la Registraduría
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

ENTRETENIMIENTO

El actor Jorge Cárdenas arremetió, otra vez, contra Gustavo Petro por mensaje sobre educación y megacárceles: “Hablar mierd… es gratis"

El actor Jorge Cárdenas arremetió, otra vez, contra Gustavo Petro por mensaje sobre educación y megacárceles: “Hablar mierd… es gratis"

Yeferson Cossio perdió más de $4.600 millones apostando por Colombia en el Mundial 2026: “Qué dolor”

J Balvin les envió un mensaje a los jugadores de Colombia tras ser eliminados del Mundial 2026: “No fue el resultado que soñábamos”

James Rodríguez recibió el apoyo de su madre con sentido mensaje tras la eliminación de Colombia en el Mundial: “Al final vuelvo a ser tu mamá”

Antonella Petro recibió particular mensaje de felicitación por parte de su hermana Sofía en su cumpleaños: “Migajera”

Deportes

Este es el premio económico que recibió la Federación Colombiana de Fútbol por llegar a octavos del Mundial 2026

Este es el premio económico que recibió la Federación Colombiana de Fútbol por llegar a octavos del Mundial 2026

EN VIVO | Etapa 5 del Tour de Francia: primera oportunidad para los ‘sprinters’ luego de cuatro días de competencia

Figura de la selección Suiza reveló cómo se prepararon para los penaltis en el juego ante Colombia por el Mundial 2026: “Da igual quién es el arquero”

Carlos Antonio Vélez lanzó fuerte crítica tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026: “No tenemos técnico, no se engañen”

Así quedó el cuadro de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026: partidos y dónde ver los partidos de esta fase en Colombia por TV