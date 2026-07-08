Así quedó el cuadro de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026: partidos y dónde ver en Colombia por TV

La Copa Mundial de la FIFA 2026 en sus cuartos de final tiene un equipo africano, un equipo sudamericano y seis equipos europeos - crédito Paul Rutherford/Reuters

Luego de la eliminación de la selección Colombia en los octavos de final, tras perder en la tanda de penaltis 4-3 contra la selección de Suiza, se confirmaron los duelos de los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que terminará el 19 de julio.

El cuadro de cuartos quedó conformado por Francia vs. Marruecos, España vs. Bélgica, Noruega vs. Inglaterra y Argentina vs. Suiza, tras los resultados de octavos que incluyeron el 0-3 de Canadá ante Marruecos, la derrota de Paraguay frente a Francia por 0-1 y el 3-2 de Argentina sobre Egipto.

Transmisión del partido Francia vs. Marruecos para Colombia - crédito FIFA

El partido que abrirá la antepenúltima fase será entre Francia y Marruecos, que jugarán el jueves 9 de julio a las 3:00 p.m. en Boston. Este partido en Colombia tendrá la transmisión por la señal principal de Caracol Televisión y su aplicación para móviles, Ditu, según lo confirmado por la FIFA. Además, el partido será transmitido por DSports y DGO.

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España y Bélgica se enfrentarán el viernes 10 de julio a las 2:00 p.m. en Los Ángeles; Noruega e Inglaterra lo harán el sábado 11 de julio a las 4:00 p.m. en Miami; y Argentina y Suiza cerrarán la jornada el sábado 11 de julio a las 8:00 p.m. en Kansas City, todos con emisión por Directv Sports y DGO.