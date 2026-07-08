J Balvin les envió un mensaje a los jugadores de Colombia tras ser eliminados del Mundial 2026: “No fue el resultado que soñábamos”

El cantante J Balvin respalda a la Tricolor y pide unidad tras la caída en octavos - crédito @jbalvin/IG

La eliminación de la selección Colombia del Mundial de 2026 provocó una oleada de reacciones entre los aficionados y diferentes figuras del entretenimiento nacional.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el cantante antioqueño J Balvin, que utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo a los jugadores dirigidos por Néstor Lorenzo, luego de la dolorosa derrota frente a Suiza en los octavos de final.

A través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de Mi gente dejó de lado cualquier crítica por el resultado y prefirió destacar el esfuerzo realizado por el equipo durante toda la Copa del Mundo, invitando a los colombianos a mantener el respaldo hacia la Tricolor incluso en los momentos más difíciles.

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“Hoy no fue el resultado que soñábamos, pero el amor por esta camiseta no se mide por una victoria o una derrota. Gracias, Colombia, por llenarnos de esperanza, por hacernos creer y por demostrar, una vez más, que cuando nos unimos somos imparables”, escribió el artista.

J Balvin salió a respaldar a la Selección Colombia tras la eliminación y dejó un mensaje que conectó con los hinchas - crédito @jbalvin/IG

El mensaje continuó con una reflexión sobre el deporte y la importancia de aprender de las derrotas, un texto que rápidamente comenzó a ser compartido por miles de usuarios en redes sociales.

“Perder también hace parte del camino. Lo importante es levantarse, aprender y volver más fuertes. Sigamos apoyando a los nuestros con el mismo orgullo, en las buenas y, sobre todo, en las difíciles. Porque el verdadero triunfo es nunca dejar de creer. ¡Siempre con ustedes, Colombia!”, agregó J Balvin.

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Las palabras del cantante fueron bien recibidas por sus seguidores, quienes destacaron que, pese a la tristeza por la eliminación, el artista optó por enviar un mensaje de unión y respaldo al combinado nacional en lugar de enfocarse únicamente en el resultado.

La publicación apareció pocos minutos después de que Colombia quedara eliminada de la Copa del Mundo tras caer en la definición desde el punto penal frente a Suiza, en un compromiso disputado en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá.

J Balvin respaldó a Colombia tras caer ante Suiza - crédito AP

Colombia se quedó a un paso de los cuartos de final

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo igualó 0-0 durante los 90 minutos reglamentarios y tampoco logró romper la paridad en el tiempo suplementario, pese a generar algunas opciones claras de gol.

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Durante la primera parte, Colombia tuvo su oportunidad más importante con un remate de Gustavo Puerta que fue desviado por el arquero Gregor Kobel. Por su parte, Suiza también inquietó el arco defendido por Camilo Vargas, que respondió con varias intervenciones decisivas para mantener el empate.

En el segundo tiempo el conjunto europeo tomó mayor protagonismo, mientras que la Tricolor perdió precisión en la circulación del balón debido al desgaste físico acumulado durante el torneo. Néstor Lorenzo buscó cambiar el rumbo del encuentro con los ingresos de Juan Fernando Quintero, Jaminton Campaz, Richard Ríos y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.

En la prórroga, Colombia estuvo muy cerca de abrir el marcador con un cabezazo de Jhon Lucumí que se estrelló en el palo y un potente remate de Campaz que volvió a controlar Kobel. Sin embargo, ninguna de las dos selecciones consiguió marcar y el clasificado tuvo que definirse desde los once metros.

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El mensaje de J Balvin tras la eliminación de Colombia - crédito Reuters

Sin embargo, en la tanda definitiva, Suiza fue más efectiva y terminó imponiéndose 4-3. Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Itten y Ruben Vargas convirtieron para los europeos, mientras que por Colombia anotaron Juan Fernando Quintero, Jaminton Campaz y Luis Díaz.

La definición quedó marcada por el penal que Davinson Sánchez envió al palo y la atajada de Gregor Kobel al cobro de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, acciones que terminaron sellando la clasificación del conjunto dirigido por Murat Yakin a los cuartos de final.

Con este resultado terminó la participación de Colombia en el Mundial de 2026, una campaña que ilusionó a millones de hinchas gracias al buen rendimiento mostrado durante la fase de grupos y que volvió a despertar el entusiasmo del país alrededor de la Selección.

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