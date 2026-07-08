Colombia

J Balvin les envió un mensaje a los jugadores de Colombia tras ser eliminados del Mundial 2026: “No fue el resultado que soñábamos”

El cantante paisa reaccionó luego de que la Tricolor cayera ante Suiza en la tanda de penales. Sus palabras de respaldo a los dirigidos por Néstor Lorenzo fueron ampliamente compartidas por los aficionados

Guardar
Google icon
El cantante J Balvin respalda a la Tricolor y pide unidad tras la caída en octavos - crédito @jbalvin/IG
El cantante J Balvin respalda a la Tricolor y pide unidad tras la caída en octavos - crédito @jbalvin/IG

La eliminación de la selección Colombia del Mundial de 2026 provocó una oleada de reacciones entre los aficionados y diferentes figuras del entretenimiento nacional.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el cantante antioqueño J Balvin, que utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo a los jugadores dirigidos por Néstor Lorenzo, luego de la dolorosa derrota frente a Suiza en los octavos de final.

A través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de Mi gente dejó de lado cualquier crítica por el resultado y prefirió destacar el esfuerzo realizado por el equipo durante toda la Copa del Mundo, invitando a los colombianos a mantener el respaldo hacia la Tricolor incluso en los momentos más difíciles.

PUBLICIDAD

Hoy no fue el resultado que soñábamos, pero el amor por esta camiseta no se mide por una victoria o una derrota. Gracias, Colombia, por llenarnos de esperanza, por hacernos creer y por demostrar, una vez más, que cuando nos unimos somos imparables”, escribió el artista.

J Balvin salió a respaldar a la Selección Colombia tras la eliminación y dejó un mensaje que conectó con los hinchas - crédito @jbalvin/IG
J Balvin salió a respaldar a la Selección Colombia tras la eliminación y dejó un mensaje que conectó con los hinchas - crédito @jbalvin/IG

El mensaje continuó con una reflexión sobre el deporte y la importancia de aprender de las derrotas, un texto que rápidamente comenzó a ser compartido por miles de usuarios en redes sociales.

Perder también hace parte del camino. Lo importante es levantarse, aprender y volver más fuertes. Sigamos apoyando a los nuestros con el mismo orgullo, en las buenas y, sobre todo, en las difíciles. Porque el verdadero triunfo es nunca dejar de creer. ¡Siempre con ustedes, Colombia!”, agregó J Balvin.

PUBLICIDAD

Las palabras del cantante fueron bien recibidas por sus seguidores, quienes destacaron que, pese a la tristeza por la eliminación, el artista optó por enviar un mensaje de unión y respaldo al combinado nacional en lugar de enfocarse únicamente en el resultado.

La publicación apareció pocos minutos después de que Colombia quedara eliminada de la Copa del Mundo tras caer en la definición desde el punto penal frente a Suiza, en un compromiso disputado en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá.

J Balvin respaldó a Colombia tras caer ante Suiza - crédito AP
J Balvin respaldó a Colombia tras caer ante Suiza - crédito AP

Colombia se quedó a un paso de los cuartos de final

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo igualó 0-0 durante los 90 minutos reglamentarios y tampoco logró romper la paridad en el tiempo suplementario, pese a generar algunas opciones claras de gol.

Durante la primera parte, Colombia tuvo su oportunidad más importante con un remate de Gustavo Puerta que fue desviado por el arquero Gregor Kobel. Por su parte, Suiza también inquietó el arco defendido por Camilo Vargas, que respondió con varias intervenciones decisivas para mantener el empate.

En el segundo tiempo el conjunto europeo tomó mayor protagonismo, mientras que la Tricolor perdió precisión en la circulación del balón debido al desgaste físico acumulado durante el torneo. Néstor Lorenzo buscó cambiar el rumbo del encuentro con los ingresos de Juan Fernando Quintero, Jaminton Campaz, Richard Ríos y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.

En la prórroga, Colombia estuvo muy cerca de abrir el marcador con un cabezazo de Jhon Lucumí que se estrelló en el palo y un potente remate de Campaz que volvió a controlar Kobel. Sin embargo, ninguna de las dos selecciones consiguió marcar y el clasificado tuvo que definirse desde los once metros.

El mensaje de J Balvin tras la eliminación de Colombia - crédito Reuters
El mensaje de J Balvin tras la eliminación de Colombia - crédito Reuters

Sin embargo, en la tanda definitiva, Suiza fue más efectiva y terminó imponiéndose 4-3. Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Itten y Ruben Vargas convirtieron para los europeos, mientras que por Colombia anotaron Juan Fernando Quintero, Jaminton Campaz y Luis Díaz.

La definición quedó marcada por el penal que Davinson Sánchez envió al palo y la atajada de Gregor Kobel al cobro de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, acciones que terminaron sellando la clasificación del conjunto dirigido por Murat Yakin a los cuartos de final.

Con este resultado terminó la participación de Colombia en el Mundial de 2026, una campaña que ilusionó a millones de hinchas gracias al buen rendimiento mostrado durante la fase de grupos y que volvió a despertar el entusiasmo del país alrededor de la Selección.

Temas Relacionados

J BalvinSelección ColombiaMundial 2026Colombia eliminada mundialColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Etapa 5 del Tour de Francia: primera oportunidad para los ‘sprinters’ luego de cuatro días de competencia

El desarrollo de la quinta fracción está marcado por el calor, con una nueva alerta naranja en el sur de Francia. Las condiciones meteorológicas añaden un desafío extra a los ciclistas, que afrontan temperaturas elevadas durante toda la jornada

EN VIVO | Etapa 5 del Tour de Francia: primera oportunidad para los ‘sprinters’ luego de cuatro días de competencia

Gustavo Petro respondió a críticas por no reconocer el mandato entrante de Abelardo de la Espriella: “Decir la verdad no desconoce la Constitución”

El presidente colombiano respondió a las declaraciones de Hernán Cadavid, senador electo del Centro Democrático para el periodo 2026-2030

Gustavo Petro respondió a críticas por no reconocer el mandato entrante de Abelardo de la Espriella: “Decir la verdad no desconoce la Constitución”

El abogado de René Higuita aseguró que el exarquero es víctima tras la orden de extinción de dominio sobre una de sus propiedades

El defensor Luis Fernando Giraldo detalló que la operación se hizo en 1992 y que el entonces jugador entregó dos bienes —un apartamento en el sector de Velódromo y otro en Cartagena— para completar el valor de la vivienda en Medellín, cerrado en cerca de $60 millones

El abogado de René Higuita aseguró que el exarquero es víctima tras la orden de extinción de dominio sobre una de sus propiedades

Denuncian robo masivo en pleno partido de Colombia, en el occidente de Bogotá: esto se sabe

Varios conductores encontraron los espejos de sus carros arrancados en el estacionamiento del complejo, tras la transmisión del Colombia-Suiza en el Mundial 2026

Denuncian robo masivo en pleno partido de Colombia, en el occidente de Bogotá: esto se sabe

En una carta conjunta, 14 expresidentes de Latinoamérica y España cuestionaron a Petro por desconocer a Abelardo de la Espriella: “Es legítimo”

Los integrantes del Grupo Libertad y Democracia también se refirieron al reciente llamamiento del líder opositor Iván Cepeda para implementar una desobediencia civil, lo que atentaría contra el proceso democrático adelantado en las urnas

En una carta conjunta, 14 expresidentes de Latinoamérica y España cuestionaron a Petro por desconocer a Abelardo de la Espriella: “Es legítimo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

ENTRETENIMIENTO

J Balvin les dedicó a los jugadores de Colombia un emotivo mensaje tras ser eliminados del Mundial 2026

J Balvin les dedicó a los jugadores de Colombia un emotivo mensaje tras ser eliminados del Mundial 2026

James Rodríguez recibió el apoyo de su madre con sentido mensaje tras la eliminación de Colombia en el Mundial: “Al final vuelvo a ser tu mamá”

Antonella Petro recibió particular mensaje de felicitación por parte de su hermana Sofía en su cumpleaños: “Migajera”

Melina Ramírez reveló cómo afrontó la difícil separación de su hijo: “Mi vida queda incompleta”

Shakira envió un mensaje a la Selección Colombia tras su eliminación del Mundial: “Dios no se mete en el fútbol, porque si no...”

Deportes

EN VIVO | Etapa 5 del Tour de Francia: primera oportunidad para los ‘sprinters’ luego de cuatro días de competencia

EN VIVO | Etapa 5 del Tour de Francia: primera oportunidad para los ‘sprinters’ luego de cuatro días de competencia

Esto dijo la prensa internacional de la eliminación de Colombia del Mundial 2026: “Donde empezó a perder”

Este fue el mensaje del ‘Pibe’ Valderrama a los jugadores de Colombiatras la eliminación de la Copa Mundial de la FIFA 2026: “Hoy estoy jodido”

James Rodríguez habría generado resistencia dentro del plantel por su convocatoria al Mundial 2026

Néstor Lorenzo habría renunciado a Colombia porque no le dejaron convocar a Sebastián Villa: querría más a unos que a otros