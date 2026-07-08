Colombia

General de las FF. MM. respondió qué pasará si el presidente Petro se mantiene en desconocer los resultados de la segunda vuelta electoral en Colombia

Pese a que el ganador fue Abelardo de la Espriella -tal como lo confirmó el Consejo Nacional Electoral-, para el jefe de Estado el vencedor en las urnas habría sido Iván Cepeda, y por tal motivo denunció presuntas anomalías en el proceso

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Según Petro, De la Espriella habría sido favorecido con injerencia del gobierno de los Estados Unidos - créditos Fuerzas Militares de Colombia / sitio web | Tiziana Fabi / AFP
Según Petro, De la Espriella habría sido favorecido con injerencia del gobierno de los Estados Unidos - créditos Fuerzas Militares de Colombia / sitio web | Tiziana Fabi / AFP

Semanas después de la victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo 21 de junio de 2026 que dejaron vencedor a Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda, se conoció un video registrado por Noticias RCN en el que el general Hugo Alejandro López Barreto, comandante de las FF. MM., fue cuestionado en la antesala de la jornada electoral, el 16 de junio de 2026.

“¿Qué pasará si el presidente (Gustavo Petro) insiste en desconocer los resultados de las elecciones de la segunda vuelta electoral?”, fue la pregunta que hizo uno de los reporteros al alto oficial, cuya respuesta adquirió más valor tras el anuncio de Cepeda de declararse en “desobediencia civil pacífica” al no aceptar los resultados de las urnas, pese a que en principio sí los reconoció.

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“Gracias por su pregunta. Yo creo que tienen que remitirse a la Constitución (Política de 1991) y la ley artículo 217. La Fuerza Armada tiene una misión por cumplir y le corresponde ante un escenario como el que se está colocando o cualquier escenario, cumplir la Constitución y la ley. Muchas gracias”, finalizó el general López.

Las declaraciones del general Hugo Alejandro López Barreto, comandante de las FF.MM., se realizaron el 16 de junio, cinco días antes de la segunda vuelta de elecciones presidenciales - crédito @lacoronadation/X

Qué dice el artículo 217 de la Constitución Política de 1991

Según la Constitución Política de 1991, “la Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”.

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Seguido a esto, se menciona que “la Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio”.

Las declaraciones del alto oficial fueron registradas por varios de los periodistas que asistieron al cubrimiento de la reunión el 16 de junio de 2026 - crédito @lacoronadation/X
Las declaraciones del alto oficial fueron registradas por varios de los periodistas que asistieron al cubrimiento de la reunión el 16 de junio de 2026 - crédito @lacoronadation/X

La polémica aumentó con la reunión entre Gustavo Petro y la bancada del Pacto Histórico

Dentro de los detalles que el mandatario Petro comentó en la reunión de la Casa de Nariño el 7 de julio de 2026 con la bancada del Pacto Histórico, y en la que se anunció que la colectividad anunció que volverá a demandar ante el Consejo de Estado la elección presidencial de Abelardo de la Espriella, y a doce días de la ceremonia de posesión presidencial que se llevará a cabo el 20 de julio.

Las nuevas evidencias arrojaron presuntas irregularidades en los escrutinios, y tras la reunión del martes 7 de julio entre el presidente Gustavo Petro y la bancada oficialista en la Casa de Nariño, en medio de la negativa del mandatario a reconocer el resultado certificado de la segunda vuelta del 21 de junio.

A todo esto, se suman las irregularidades habrían operado mediante algoritmos ejecutados desde un servidor IP ubicado en Los Ángeles, y que según Petro, habrían favorecido a De la Espriella.

Según su versión, ese mecanismo habría usado datos del censo de ciudadanos que históricamente no participan en elecciones para reemplazarlos por votantes que presuntamente pudieron sufragar varias veces o aparecer en mesas con jurados homogéneos.

Petro reiteró sus denuncias sobre un presunto fraude electoral, señalando que los resultados habrían sido alterados mediante algoritmos y afirmando que las evidencias fueron recopiladas por equipos de "testigos digitales" para ser presentadas ante la justicia - crédito Presidencia de la República
Petro reiteró sus denuncias sobre un presunto fraude electoral, señalando que los resultados habrían sido alterados mediante algoritmos y afirmando que las evidencias fueron recopiladas por equipos de "testigos digitales" para ser presentadas ante la justicia - crédito Presidencia de la República

Dentro de sus señalamientos, el jefe de Estado también incluyó mesas de votación en el exterior, en particular en Estados Unidos y España, donde de la Espriella obtuvo una amplia ventaja electoral, de acuerdo con lo expuesto por el mandatario.

Petro añadió que hechos similares se habrían presentado en municipios de Antioquia, en Medellín, en Norte de Santander y en algunos puestos de votación del norte de Bogotá.

Para cerrar, el mandatario aseguró además que la empresa israelí de inteligencia privada Black Cube habría suministrado los algoritmos que, según su relato, hicieron parte del supuesto fraude electoral.

De paso, Petro afirmó que una firma de lobby llamada Balart habría sido contratada para fortalecer la imagen internacional del presidente electo y buscar respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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