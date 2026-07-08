Colombia

Mercenarios colombianos en Ucrania grabaron video para pedir que el Gobierno los ayude a regresar al país: “Nos mandan a que uno se muera”

El drama de estos hombres expone la falta de actuación gubernamental y el riesgo extremo que soportan lejos de sus familias

Guardar
Google icon

Ambos connacionales advirtió que no reciben apoyo en las operaciones y que son enviados solos a zonas de combate que no conocen - crédito @ColombiaOscura/X

Dos colombianos involucrados en la invasión de Rusia en Ucrania difundieron videos desde el frente de guerra para pedir ayuda urgente al Gobierno de Colombia, tras denunciar las malas condiciones a las que están expuestos en la zona de conflicto

Uno de ellos se identificó como Óscar Bocanegra Martínez, oriundo de Mariquita, en el departamento de Tolima. El hombre relató que los tienen “como presos”, con hambre y bajo amenaza de muerte.

En su testimonio difundido por la cuenta @ColombiaOscura de X, hizo un llamado urgente al Estado colombiano para que intervenga para gestionar su salida del país europeo, asegurando que temen por su vida si permanecen en ese sitio.

PUBLICIDAD

Necesito, por favor, que con la Cancillería intercedan por mí y por mis compañeros, porque estamos en muy mal estado, con falta de comida y de elementos para la supervivencia”, expresó Bocanegra en el filme publicado en las redes sociales.

Los dos colombianos denunciaron hambre, amenazas, encierro y ataques constantes - crédito Captura de Video X/@ColombiaOscura
Los dos colombianos denunciaron hambre, amenazas, encierro y ataques constantes - crédito Captura de Video X/@ColombiaOscura

En esa misma declaración dijo que quiere volver con su familia y mencionó que tiene una hija pequeña en Colombia.

En otro tramo de su testimonio, el colombiano describió la presión bajo la que asegura vivir: “Nos tienen aquí como presos, si no se cumple nos matan, nos tienen aguantando hambre”.

El pedido también incluyó una advertencia para otros compatriotas y un llamado directo a las autoridades.

Por favor, no vengan para acá. Necesitamos ayuda para que nos saquen de acá”, dijo Bocanegra.

Composición de soldados enmascarados con fusiles: dos en nieve invernal con un edificio de fondo y varios en un entorno urbano destruido con un mapa.
Soldados, presuntamente mercenarios colombianos, operan en diferentes frentes de conflicto, uno en un paisaje nevado y otro entre ruinas urbanas, reflejando su presencia en Rusia y Ucrania. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El relato sobre los ataques y el trauma de la guerra

El otro colombiano, que no mencionó su identidad pero que reportes locales señalan que es oriundo del municipio de Hatonuevo, en La Guajira, describió una rutina marcada por bombardeos y ataques con drones.

PUBLICIDAD

Cuánto no quisiera ya estar en Colombia, con mis hijos, con mi familia, con mi mamá y mi papá. Yo creo que ninguno de nosotros va a salir con vida”, afirmó.

En su relato, el hombre sostuvo que quienes llegan a esa zona son enviados solos a sectores que no conocen y que no reciben acompañamiento en las operaciones.

“Se bombardean todos los días. Cuando no es de tú a tú, son los drones, los misiles”, dijo el guajiro, agregando que en la zona asignada es, en sus palabras, un escenario dominado por tecnología militar más que por choques directos entre soldados.

También enfatizó en el impacto psicológico que ha vivido en el frente de guerra: “Nunca había visto tanto muerto en mi vida. Aquí uno no sale cuerdo; el que sobrevive sale con un trauma (...) nos mandan a que uno se muera porque esa bajada de la muerte es el camino de la muerte”, agregó.

En paralelo, los dos colombianos insistieron en que exponer su situación podía provocar alguna reacción institucional. “De pronto, dándole a conocer al país lo que está pasando, la Embajada puede hacer algo por nosotros”, puntualizó el guajiro.

Imagen de referencia - Heridos colombianos en la guerra de Ucrania no reciben atención médica adecuada ni salario - crédito Captura de Pantalla redes sociales
Imagen de referencia - Heridos colombianos en la guerra de Ucrania no reciben atención médica adecuada ni salario - crédito Captura de Pantalla redes sociales

El caso de los dos connacionales en la guerra de Ucrania se suma a otras denuncias de familiares de reclutados para combatir en Rusia.

Ricardo Suárez, secretario del Interior del Tolima, señaló en declaraciones a Caracol Radio que la llegada de tolimenses a las zonas de combates en Ucrania apunta a “una red internacional de trata de personas” que, según dijo, capta jóvenes por redes sociales, les hace firmar contratos, les retira los documentos y los envía a la primera línea de guerra.

Suárez también cuestionó la falta de gestión del Gobierno nacional para repatriar a quienes piden volver o los restos de quienes murieron en combate. Esa denuncia sobre trata de personas y captación bajo engaño solo aparece desarrollada en esa fuente y se atribuye al funcionario regional.

Hasta el momento, la Cancillería de Colombia no ha informado medidas sobre el caso de los dos hombres que aparecen en la grabación. Según cifras oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores, al menos 670 connacionales figuran como desaparecidos y 173 han fallecido en ambos bandos desde el inicio de las hostilidades.

Temas Relacionados

Colombianos en UcraniaGobierno de ColombiaGuerra Rusia UcraniaMercenarios colombianosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

De la Espriella pidió ayuda internacional porque Petro y Cepeda desconocen su victoria en las elecciones: “Que cese cualquier intento de golpe de Estado”

El presidente electo señaló que el voto de los colombianos se debe respetar y que la transición legítima del poder debe culminar el 7 de agosto de 2026

De la Espriella pidió ayuda internacional porque Petro y Cepeda desconocen su victoria en las elecciones: “Que cese cualquier intento de golpe de Estado”

El presidente de la Andi criticó al Gobierno Petro por la inflación en Colombia y señaló motivaciones electorales: “A costa de la ciudadanía”

El Dane informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación de junio de 2026 registró una variación anual de 6,14%

El presidente de la Andi criticó al Gobierno Petro por la inflación en Colombia y señaló motivaciones electorales: “A costa de la ciudadanía”

Exdirector de la Ungrd invitó a la izquierda a ejercer una oposición rigurosa: “El abogado de la mafia muy rápidamente mostrará lo desmedido de su ambición”

Carlos Carrillo también consideró que el presidente Gustavo Petro debe representar a todos los ciudadanos y rechazó el cuestionamiento al sistema electoral desde la Presidencia

Exdirector de la Ungrd invitó a la izquierda a ejercer una oposición rigurosa: “El abogado de la mafia muy rápidamente mostrará lo desmedido de su ambición”

‘Influencer’ barranquillero, radicado en Suiza mostró la eufórica celebración de los helvéticos tras vencer a Colombia en el Mundial 2026

Según su narración, fue la primera vez que las personas salieron a la calle en caravanas, haciendo ruido hasta altas horas de la noche

‘Influencer’ barranquillero, radicado en Suiza mostró la eufórica celebración de los helvéticos tras vencer a Colombia en el Mundial 2026

Cintia Cossio se volvió tendencia tras polémica reacción al final del partido de Colombia: “Qué más se le puede pedir”

La actitud de la influenciadora en las tribunas de Vancouver, Canadá, tras la eliminación de la selección, provocó miles de comentarios y reavivó el debate sobre el respaldo de las figuras públicas al equipo nacional

Cintia Cossio se volvió tendencia tras polémica reacción al final del partido de Colombia: “Qué más se le puede pedir”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

ENTRETENIMIENTO

Luisa Duque, novia de James Rodríguez, le dedicó un mensaje de admiración tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026: “Mi amor”

Luisa Duque, novia de James Rodríguez, le dedicó un mensaje de admiración tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026: “Mi amor”

Cintia Cossio se volvió tendencia tras polémica reacción al final del partido de Colombia: “Qué más se le puede pedir”

Shakira suma un nuevo hito en su carrera con importante récord en Spotify: se unió a Michael Jackson

La Liendra dio su opinión sobre la eliminación de Colombia en los cuartos de final del Mundial 2026: “No nos eliminaron, nos eliminamos”

El actor Jorge Cárdenas arremetió, otra vez, contra Gustavo Petro por mensaje sobre educación y megacárceles: “Hablar mierd… es gratis"

Deportes

Los jugadores de la selección Colombia volverán a Bogotá el día siguiente de la eliminación a manos de Suiza en el Mundial 2026

Los jugadores de la selección Colombia volverán a Bogotá el día siguiente de la eliminación a manos de Suiza en el Mundial 2026

Técnico de la selección de Croacia no continuará en su cargo tras el Mundial 2026: así lo confirmó la Federación de Fútbol de ese país

El holandés Olav Kooij se quedó con la etapa 5 del Tour de Francia: el mejor colombiano fue Fernado Gaviria

Así quedó la selección Colombia en el ránking de la FIFA luego de la eliminación de la Copa Mundial 2026

Confirmados millonarios recursos para renovar el estadio Atanasio Girardot en Medellín: esta fue la tasa que aprobó el Concejo