Mercenarios colombianos en Ucrania grabaron video para pedir que el Gobierno los ayude a regresar al país: “Nos mandan a que uno se muera”

Ambos connacionales advirtió que no reciben apoyo en las operaciones y que son enviados solos a zonas de combate que no conocen - crédito @ColombiaOscura/X

Dos colombianos involucrados en la invasión de Rusia en Ucrania difundieron videos desde el frente de guerra para pedir ayuda urgente al Gobierno de Colombia, tras denunciar las malas condiciones a las que están expuestos en la zona de conflicto

Uno de ellos se identificó como Óscar Bocanegra Martínez, oriundo de Mariquita, en el departamento de Tolima. El hombre relató que los tienen “como presos”, con hambre y bajo amenaza de muerte.

En su testimonio difundido por la cuenta @ColombiaOscura de X, hizo un llamado urgente al Estado colombiano para que intervenga para gestionar su salida del país europeo, asegurando que temen por su vida si permanecen en ese sitio.

PUBLICIDAD

“Necesito, por favor, que con la Cancillería intercedan por mí y por mis compañeros, porque estamos en muy mal estado, con falta de comida y de elementos para la supervivencia”, expresó Bocanegra en el filme publicado en las redes sociales.

Los dos colombianos denunciaron hambre, amenazas, encierro y ataques constantes - crédito Captura de Video X/@ColombiaOscura

En esa misma declaración dijo que quiere volver con su familia y mencionó que tiene una hija pequeña en Colombia.

En otro tramo de su testimonio, el colombiano describió la presión bajo la que asegura vivir: “Nos tienen aquí como presos, si no se cumple nos matan, nos tienen aguantando hambre”.

El pedido también incluyó una advertencia para otros compatriotas y un llamado directo a las autoridades.

“Por favor, no vengan para acá. Necesitamos ayuda para que nos saquen de acá”, dijo Bocanegra.

Soldados, presuntamente mercenarios colombianos, operan en diferentes frentes de conflicto, uno en un paisaje nevado y otro entre ruinas urbanas, reflejando su presencia en Rusia y Ucrania. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El relato sobre los ataques y el trauma de la guerra

El otro colombiano, que no mencionó su identidad pero que reportes locales señalan que es oriundo del municipio de Hatonuevo, en La Guajira, describió una rutina marcada por bombardeos y ataques con drones.

PUBLICIDAD

“Cuánto no quisiera ya estar en Colombia, con mis hijos, con mi familia, con mi mamá y mi papá. Yo creo que ninguno de nosotros va a salir con vida”, afirmó.

En su relato, el hombre sostuvo que quienes llegan a esa zona son enviados solos a sectores que no conocen y que no reciben acompañamiento en las operaciones.

“Se bombardean todos los días. Cuando no es de tú a tú, son los drones, los misiles”, dijo el guajiro, agregando que en la zona asignada es, en sus palabras, un escenario dominado por tecnología militar más que por choques directos entre soldados.

PUBLICIDAD

También enfatizó en el impacto psicológico que ha vivido en el frente de guerra: “Nunca había visto tanto muerto en mi vida. Aquí uno no sale cuerdo; el que sobrevive sale con un trauma (...) nos mandan a que uno se muera porque esa bajada de la muerte es el camino de la muerte”, agregó.

En paralelo, los dos colombianos insistieron en que exponer su situación podía provocar alguna reacción institucional. “De pronto, dándole a conocer al país lo que está pasando, la Embajada puede hacer algo por nosotros”, puntualizó el guajiro.

Imagen de referencia - Heridos colombianos en la guerra de Ucrania no reciben atención médica adecuada ni salario - crédito Captura de Pantalla redes sociales

El caso de los dos connacionales en la guerra de Ucrania se suma a otras denuncias de familiares de reclutados para combatir en Rusia.

Ricardo Suárez, secretario del Interior del Tolima, señaló en declaraciones a Caracol Radio que la llegada de tolimenses a las zonas de combates en Ucrania apunta a “una red internacional de trata de personas” que, según dijo, capta jóvenes por redes sociales, les hace firmar contratos, les retira los documentos y los envía a la primera línea de guerra.

PUBLICIDAD

Suárez también cuestionó la falta de gestión del Gobierno nacional para repatriar a quienes piden volver o los restos de quienes murieron en combate. Esa denuncia sobre trata de personas y captación bajo engaño solo aparece desarrollada en esa fuente y se atribuye al funcionario regional.

Hasta el momento, la Cancillería de Colombia no ha informado medidas sobre el caso de los dos hombres que aparecen en la grabación. Según cifras oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores, al menos 670 connacionales figuran como desaparecidos y 173 han fallecido en ambos bandos desde el inicio de las hostilidades.