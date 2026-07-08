Colombia

Concejal de Bogotá denunció moderno dispositivo con el que están ingresando ilegalmente a las estaciones de TransMilenio: “Esto ya no es colarse, es un negocio”

Juan David Quintero aseguró que una presunta banda usa un aparato para abrir puertas y permitir el acceso a cambio de dinero

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El video difundido por Juan David Quintero mostró a un hombre que usó un dispositivo para permitir el ingreso de una mujer a TransMilenio a cambio de un pago - crédito @JD_Quinteror/X

Un hecho preocupante alertó a los usuarios del sistema TransMilenio en Bogotá, luego de que el concejal Juan David Quintero denunciara la existencia de una presunta banda dedicada a la venta de entradas ilegales en una estación de Transmilenio.

En palabras del cabildante, la situación ha escalado más allá de la evasión común: “¡ESTO YA NO ES COLARSE, ES UN NEGOCIO!”, escribió Quintero en su cuenta de X.

El concejal señaló que, en la estación Sabana, individuos utilizan un dispositivo especial para abrir las puertas y permitir el ingreso de personas al sistema a cambio de dinero.

La denuncia se sustentó en un video publicado por el propio concejal. En las imágenes se identifica a un hombre con buzo verde y gorra azul, quien se aproxima a la puerta, activa el mecanismo y facilita el ingreso de una mujer, que le paga directamente por el acceso al sistema.

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El concejal de Bogotá afirmó que en la estación Sabana usan un dispositivo para abrir las puertas y dejar pasar pasajeros sin pagar en TransMilenio - crédito Transmilenio/Captura de video
El concejal de Bogotá afirmó que en la estación Sabana usan un dispositivo para abrir las puertas y dejar pasar pasajeros sin pagar en TransMilenio - crédito Transmilenio/Captura de video

Minutos después, otra mujer utiliza el mismo aparato para dejar pasar a dos personas más. Según la información difundida por Quintero, la maniobra de la banda habría permitido el ingreso irregular de cerca de 50 personas en un lapso de solo 15 minutos.

El concejal destacó la impotencia del personal de vigilancia ante el grupo organizado, afirmando que “el vigilante, solo frente a un grupo organizado, poco o nada podía hacer”.

El concejal instó a las autoridades a tomar cartas en el asunto y solicitó una investigación inmediata tanto a la entidad responsable de TransMilenio como a la Policía de Bogotá.

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Además, invitó a la ciudadanía a reportar cualquier caso similar: “Si usted ve mafias de colados, venta ilegal de pasajes o puertas tomadas en alguna estación, denúncielo a nuestro WhatsApp: 320 865 0298”.

En la grabación, otra mujer tomó el mismo aparato y lo utilizó para dejar pasar a dos mujeres más al sistema de TransMilenio - crédito Captura video
En la grabación, otra mujer tomó el mismo aparato y lo utilizó para dejar pasar a dos mujeres más al sistema de TransMilenio - crédito Captura video

Ciudadano ingresó a Transmilenio con su bicicleta y ni siquiera pagó el pasaje: la concejala Diana Diago denunció a la seguridad del sistema por permitir la evasión

La difusión de un video por parte de Diana Diago, concejala de Bogotá, reavivó el debate sobre la vigilancia en el sistema TransMilenio. En las imágenes, un usuario accede a una estación céntrica sin pagar, llevando consigo una bicicleta, lo que generó nuevas críticas hacia la gestión del transporte público en la ciudad.

El episodio, compartido en la cuenta de X de Diago, puso en el centro de la discusión la efectividad de los controles y la seguridad en las estaciones. “No hay orden ni control en TransMilenio. En la estación las aguas, la gente no solo se cuela, sino que hasta con la bicicleta entran”, denunció la cabildante en su publicación, acompañando el video.

Las imágenes resaltaron la preocupación ciudadana ante la falta de control en el acceso a TransMilenio, una problemática que se ha vuelto frecuente en la conversación pública. Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes que cuestionan tanto la gestión actual como la respuesta de las autoridades.

Vídeo revela cómo un ciudadano ingresa a TransMilenio sin pagar y transportando una bicicleta - crédito @dianadiago/X

La concejala fue directa en su crítica hacia el alcalde Carlos Fernando Galán, sugiriendo que debería reconsiderarse la permanencia de la gerente de la empresa. “TransMilenio es otra entidad que le quedó grande a su administración”, remarcó Diago, intensificando la presión sobre el mandatario local.

El video difundido por Diana Diago se suma a una serie de denuncias recientes sobre el aumento de usuarios que ingresan sin pagar y la percepción de desorden en el sistema de transporte de Bogotá. El hecho expone una preocupación creciente por la seguridad y la gestión de TransMilenio, y ha encendido el debate entre usuarios, funcionarios y ciudadanía.

Las redes sociales se convirtieron en un foro de quejas y reclamos tras la publicación. Un usuario reclamó: “A cambio de pedir cabezas, proponga. Una cosa es ver el león en televisión y otra ver que se está acercando”, en referencia a la postura crítica de la concejala.

Otros comentarios apuntaron directamente al comportamiento de quienes no pagan su pasaje. “La gente ROBA, porque quien usa un servicio sin pagar por éste estado ROBANDO, ósea es un LADRÓN. Ya dejen de llamarlos colados, son ladrones!”, expresó otro internauta, evidenciando el enojo entre quienes cumplen con el pago.

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